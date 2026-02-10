БК BetBoom: фрибеты 3000 рублей и игровая консоль PS5 pro за подписку на Telegram

Партнерский проект
В преддверии решающих матчей BLAST Bounty Winter 2026 и Blast Slam VI букмекерская компания BetBoom проводит акцию в Telegram с розыгрышем 75 призов. Среди наград — фрибеты, консоль PS5 Pro, AirPods Max и геймерские предметы. Чтобы попасть в список участников, нужно выполнить простые условия подписки и подтвердить участие.
Стать участником может каждый, кто последовательно выполнит все требования промоакции:
1. Откроет аккаунт в BetBoom при его отсутствии.
2. Добавит в подписки Telegram-каналы BLAST RU by BetBoom, TравоБет и zoner and CO.
3. Зафиксирует участие кликом соответствующей кнопки под публикацией.
Определение победителей состоится 15 февраля. Имена 75 счастливчиков будут выбраны случайным образом. Ниже представлено распределение призов в рамках розыгрыша.
Место
Приз
Описание
1
PS5 Pro
Флагманская игровая консоль нового поколения для максимального комфорта в гейминге
2
AirPods Max
Премиальные беспроводные наушники с активным шумоподавлением
3
Asus ROG Monitor
Геймерский монитор серии Republic of Gamers с высокой частотой обновления
4-5
Нож Кукри Градиент
Коллекционный нож с ярким градиентным оформлением
6-7
Нож выживания Волны
Нож с дизайном в волнообразном стиле
8-9
Нож Бродяга
Популярный нож для внутриигрового инвентаря
10-15
Dragonclaw Hook
Редкий игровой предмет с уникальным визуальным эффектом
16-35
Фрибет 3000 ₽
36-55
Фрибет 2000 ₽
56-75
Фрибет 1000 ₽
Как отыграть бонус BetBoom до 3000 рублей за участие в телеграм-розыгрыше
Фрибет подходит для ставок формата ординар и экспресс при коэффициентах от 1.30 до 3.50. Он активен 1 неделю с момента начисления.
Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание в рамках акции.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
15.02.2026 (19:00 МСК)
Фрибет не распространяется на ставки в «Нардах».
Плюсы
Минусы
|➕ Промо доступно без вложений и длительных процедур
|➖ Рандомное определение победителей
|➕ Фонд наград отличается разнообразием
Розыгрыш отличается большим количеством наград — 75 призовых позиций. Особый интерес промоакция представляет для любителей CS2.