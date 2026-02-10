БК BetBoom: фрибеты 3000 рублей и игровая консоль PS5 pro за подписку на Telegram

Стать участником может каждый, кто последовательно выполнит все требования промоакции:

1. Откроет аккаунт в BetBoom при его отсутствии.

2. Добавит в подписки Telegram-каналы BLAST RU by BetBoom, TравоБет и zoner and CO.

3. Зафиксирует участие кликом соответствующей кнопки под публикацией.

Определение победителей состоится 15 февраля. Имена 75 счастливчиков будут выбраны случайным образом. Ниже представлено распределение призов в рамках розыгрыша.

Место Приз Описание 1 PS5 Pro Флагманская игровая консоль нового поколения для максимального комфорта в гейминге 2 AirPods Max Премиальные беспроводные наушники с активным шумоподавлением 3 Asus ROG Monitor Геймерский монитор серии Republic of Gamers с высокой частотой обновления 4-5 Нож Кукри Градиент Коллекционный нож с ярким градиентным оформлением 6-7 Нож выживания Волны Нож с дизайном в волнообразном стиле 8-9 Нож Бродяга Популярный нож для внутриигрового инвентаря 10-15 Dragonclaw Hook Редкий игровой предмет с уникальным визуальным эффектом 16-35 Фрибет 3000 ₽ 36-55 Фрибет 2000 ₽ 56-75 Фрибет 1000 ₽



Как отыграть бонус BetBoom до 3000 рублей за участие в телеграм-розыгрыше

Фрибет подходит для ставок формата ординар и экспресс при коэффициентах от 1.30 до 3.50. Он активен 1 неделю с момента начисления.