БК BetBoom: фрибеты 3000 рублей и игровая консоль PS5 pro за подписку на Telegram

3000 ₽
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Выигрывайте PS5, редкие скины и фрибеты!

В преддверии решающих матчей BLAST Bounty Winter 2026 и Blast Slam VI букмекерская компания BetBoom проводит акцию в Telegram с розыгрышем 75 призов. Среди наград — фрибеты, консоль PS5 Pro, AirPods Max и геймерские предметы. Чтобы попасть в список участников, нужно выполнить простые условия подписки и подтвердить участие.

Как получить бонус BetBoom до 3000 рублей за победу в конкурсе

Свернуть

Стать участником может каждый, кто последовательно выполнит все требования промоакции:

1. Откроет аккаунт в BetBoom при его отсутствии.

2. Добавит в подписки Telegram-каналы BLAST RU by BetBoom, TравоБет и zoner and CO.

3. Зафиксирует участие кликом соответствующей кнопки под публикацией.

Определение победителей состоится 15 февраля. Имена 75 счастливчиков будут выбраны случайным образом. Ниже представлено распределение призов в рамках розыгрыша.

Место

Приз

Описание

1

PS5 Pro

Флагманская игровая консоль нового поколения для максимального комфорта в гейминге

2

AirPods Max

Премиальные беспроводные наушники с активным шумоподавлением

3

Asus ROG Monitor

Геймерский монитор серии Republic of Gamers с высокой частотой обновления

4-5

Нож Кукри Градиент

Коллекционный нож с ярким градиентным оформлением

6-7

Нож выживания Волны

Нож с дизайном в волнообразном стиле

8-9

Нож Бродяга

Популярный нож для внутриигрового инвентаря

10-15

Dragonclaw Hook

Редкий игровой предмет с уникальным визуальным эффектом

16-35

Фрибет 3000 ₽

 

36-55

Фрибет 2000 ₽

 

56-75

Фрибет 1000 ₽

 


Как отыграть бонус BetBoom до 3000 рублей за участие в телеграм-розыгрыше

Фрибет подходит для ставок формата ординар и экспресс при коэффициентах от 1.30 до 3.50. Он активен 1 неделю с момента начисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от BetBoom

Свернуть

Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание в рамках акции.

 

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

15.02.2026 (19:00 МСК)

Фрибет не распространяется на ставки в «Нардах».

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Промо доступно без вложений и длительных процедур➖ Рандомное определение победителей
➕ Фонд наград отличается разнообразием 

Заключение

Свернуть

Розыгрыш отличается большим количеством наград — 75 призовых позиций. Особый интерес промоакция представляет для любителей CS2.

Валентин Васильев

