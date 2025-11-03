Играй за Спартак от Winline и ФК Спартак: интерактивная игра в Telegram с реальными призами

Партнерский проект
ФК «Спартак» и БК Winline запустили совместную игру в Telegram и выдают пользователям разные призы. Для получения наград нужно давать верные прогнозы на матчи, проходить квизы и выполнять другие задания.
Чтобы претендовать на бонусы, пользователю следует:
1. Зарегистрироваться в БК Winline.
2. Запустить бота «Играй за «Спартак»» (@fcsm1922tgbot).
3. Заполнить анкету участника.
4. Прогнозировать результаты.
Если привязать аккаунт Winline ID к боту и делать ставки в БК на игры «Спартака», набор очков ускорится. За каждый верный прогноз беттор получит х2 к баллам программы.
Накопленные баллы нужно обменивать на билеты розыгрыша. Для этого на домашнем стадионе «Спартака» необходимо пройти отдельную регистрацию. Во время розыгрыша пользователю нужно выбрать случайную карточку и стереть защитный слой. Там можно получить физические призы, игровую валюту, скидки и подарки от партнеров клуба.
Забрать призы можно в кастом-зоне Winline у трибуны B.
Пока никаких условий отыгрыша не представлено. Если в акции будут выдавать фрибеты, букмекерская контора отдельно укажет все условия отыгрыша. Обычно на использование бесплатных ставок БК предлагает игрокам 30 суток. При этом заключать пари можно на любые исходы с коэффициентами до 10.00.
Подробности об акции собраны в таблице.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
Индивидуально
Тип пари
Индивидуально
Минимальный коэффициент
Индивидуально
Размер отыгрыша
Индивидуально
Срок отыгрыша бонуса
Индивидуально
Срок окончания акции
Бессрочно
Плюсы
Минусы
|➕ Не требует депозита
|➖ Нет официальной информации о призах
|➕ Можно удвоить количество очков
|➖ Многие активности еще не добавлены в бот
|➖ Обмен действует только на стадионах
В описании бота указаны планы развития проекта. Там обещают увеличение количества активностей, а накапливать баллы будет гораздо проще. К недостаткам стоит отнести ограничения по использованию накопленных бонусов. Пока их разрешается обменивать на стадионе, что ограничивает географию использования акции.