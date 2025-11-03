Играй за Спартак от Winline и ФК Спартак: интерактивная игра в Telegram с реальными призами

Чтобы претендовать на бонусы, пользователю следует:

1. Зарегистрироваться в БК Winline.

2. Запустить бота «Играй за «Спартак»» (@fcsm1922tgbot).

3. Заполнить анкету участника.

4. Прогнозировать результаты.

Если привязать аккаунт Winline ID к боту и делать ставки в БК на игры «Спартака», набор очков ускорится. За каждый верный прогноз беттор получит х2 к баллам программы.

Накопленные баллы нужно обменивать на билеты розыгрыша. Для этого на домашнем стадионе «Спартака» необходимо пройти отдельную регистрацию. Во время розыгрыша пользователю нужно выбрать случайную карточку и стереть защитный слой. Там можно получить физические призы, игровую валюту, скидки и подарки от партнеров клуба.

Забрать призы можно в кастом-зоне Winline у трибуны B.