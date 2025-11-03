Ведомости
Играй за Спартак от Winline и ФК Спартак: интерактивная игра в Telegram с реальными призами

Новая игра от Winline для фанатов «Спартака»

ФК «Спартак» и БК Winline запустили совместную игру в Telegram и выдают пользователям разные призы. Для получения наград нужно давать верные прогнозы на матчи, проходить квизы и выполнять другие задания. 

Как получить бонус Винлайн за участие в игре

Чтобы претендовать на бонусы, пользователю следует:

1. Зарегистрироваться в БК Winline.

2. Запустить бота «Играй за «Спартак»» (@fcsm1922tgbot).

3. Заполнить анкету участника.

4. Прогнозировать результаты. 

Если привязать аккаунт Winline ID к боту и делать ставки в БК на игры «Спартака», набор очков ускорится. За каждый верный прогноз беттор получит х2 к баллам программы.

Накопленные баллы нужно обменивать на билеты розыгрыша. Для этого на домашнем стадионе «Спартака» необходимо пройти отдельную регистрацию. Во время розыгрыша пользователю нужно выбрать случайную карточку и стереть защитный слой. Там можно получить физические призы, игровую валюту, скидки и подарки от партнеров клуба. 

Забрать призы можно в кастом-зоне Winline у трибуны B.

Как отыграть бонус Winline за участие в акции Играй за Спартак

Пока никаких условий отыгрыша не представлено. Если в акции будут выдавать фрибеты, букмекерская контора отдельно укажет все условия отыгрыша. Обычно на использование бесплатных ставок БК предлагает игрокам 30 суток. При этом заключать пари можно на любые исходы с коэффициентами до 10.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Winline

Подробности об акции собраны в таблице. 

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

Индивидуально

Тип пари

Индивидуально

Минимальный коэффициент

Индивидуально

Размер отыгрыша

Индивидуально

Срок отыгрыша бонуса

Индивидуально

Срок окончания акции

Бессрочно

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Не требует депозита➖ Нет официальной информации о призах
➕ Можно удвоить количество очков➖ Многие активности еще не добавлены в бот
 ➖ Обмен действует только на стадионах

Заключение

В описании бота указаны планы развития проекта. Там обещают увеличение количества активностей, а накапливать баллы будет гораздо проще. К недостаткам стоит отнести ограничения по использованию накопленных бонусов. Пока их разрешается обменивать на стадионе, что ограничивает географию использования акции. 

Валентин Васильев

