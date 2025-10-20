Lucky Box от БК Winline: промокод до 4000 рублей и мерч за выполнение заданий

БК Winline в рамках акция Lucky Box предлагает клиентам получать подарки за выполнение беттинговых заданий. В качестве призов букмекер подготовил сертификаты до 4000 рублей от популярных маркетплейсов и фирменный мерч партнерских клубов.
Чтобы получить подарок, нужно:
1. Зарегистрироваться на сайте акции и привязать свой Winline ID.
2. Пополнить баланс на сумму от 500 рублей.
3. Делать ставки от 500 рублей в день.
4. Выбрать категорию приза — промокод или мерч.
5. Получить подарок на e-mail или с доставкой через СДЭК.
Участник промо выполняет задания по уровням. Начинать игроку нужно с пополнения баланса, затем делать ежедневные ставки на протяжении определенного временного отрезка. За каждый выполненный этап присваивается следующий уровень и выдается Lucky Box с промокодом или мерчем.
Уровень
Условия
Приз
0
Пополнить баланс на 500 ₽
Промокод до 4000 ₽ (Ozon, Яндекс, Самокат)
1
На протяжении 5 дней подряд делать ставки, минимум — на 500 ₽ каждая
Промокод до 4000 ₽ (Ozon, Яндекс, Самокат)/мерч спортивных клубов
2
На протяжении 10 дней подряд делать ставки, минимум — на 500 ₽ каждая
Промокод до 4000 ₽ (Ozon, Яндекс, Самокат)/мерч спортивных клубов
3
На протяжении 15 дней подряд делать ставки, минимум — на 500 ₽ каждая
Промокод до 4000 ₽ (Ozon, Яндекс, Самокат)/мерч спортивных клубов
4
На протяжении 20 дней подряд делать ставки, минимум — на 500 ₽ каждая
Промокод до 4000 ₽ (Ozon, Яндекс, Самокат)/мерч спортивных клубов
В правилах не оговорены типы пари и возможные коэффициенты, только сумма.
Промокоды и мерч выдаются сразу после выполнения условий задания. Они не требуют отыгрыша и могут использоваться участником по своему усмотрению.
Вся главная информация о промо собрана в таблице.
Максимальный размер бонуса
4000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
31.12.2026 (23:59 МСК)
Любые некорректные сведения о себе (ФИО, дата рождения, телефон и т.д) могут привести к блокировке участника и аннулированию его достижений в акции.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Интересная механика и возможность выбирать подарки
|➖ Даже 1 день без ставок обнуляет прогресс
|➕ Призы выдаются без необходимости отыгрыша
Акция Lucky Box проста в применении, но требует внимательности — для сохранения прогресса нельзя пропустить ни одного дня. В каждом боксе участников ждут промокоды на различные суммы до 4000 рублей для маркетплейсов или фирменный мерч спортивных клубов. Конкретный приз заранее неизвестен, его содержание определяется случайным образом.