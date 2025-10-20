Lucky Box от БК Winline: промокод до 4000 рублей и мерч за выполнение заданий

Чтобы получить подарок, нужно:

1. Зарегистрироваться на сайте акции и привязать свой Winline ID.

2. Пополнить баланс на сумму от 500 рублей.

3. Делать ставки от 500 рублей в день.

4. Выбрать категорию приза — промокод или мерч.

5. Получить подарок на e-mail или с доставкой через СДЭК.

Участник промо выполняет задания по уровням. Начинать игроку нужно с пополнения баланса, затем делать ежедневные ставки на протяжении определенного временного отрезка. За каждый выполненный этап присваивается следующий уровень и выдается Lucky Box с промокодом или мерчем.

Уровень Условия Приз 0 Пополнить баланс на 500 ₽ Промокод до 4000 ₽ (Ozon, Яндекс, Самокат) 1 На протяжении 5 дней подряд делать ставки, минимум — на 500 ₽ каждая Промокод до 4000 ₽ (Ozon, Яндекс, Самокат)/мерч спортивных клубов 2 На протяжении 10 дней подряд делать ставки, минимум — на 500 ₽ каждая Промокод до 4000 ₽ (Ozon, Яндекс, Самокат)/мерч спортивных клубов 3 На протяжении 15 дней подряд делать ставки, минимум — на 500 ₽ каждая Промокод до 4000 ₽ (Ozon, Яндекс, Самокат)/мерч спортивных клубов 4 На протяжении 20 дней подряд делать ставки, минимум — на 500 ₽ каждая Промокод до 4000 ₽ (Ozon, Яндекс, Самокат)/мерч спортивных клубов

В правилах не оговорены типы пари и возможные коэффициенты, только сумма.