Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний
30 апреля 17:18ГлавнаяБонусы
БК WinlineАкции

Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на быстрый спорт

150000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
50 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Пари на настольный теннис и Лигу Про приносят шикарные бонусы!

У БК Winline начался очередной турнир с общим бонусным фондом 1 000 000 рублей. В течение 2 недель участники будут ставить на быстрые виды спорта и подниматься вверх по таблице. Лидеров ждут фрибеты до 150 000 рублей.

Как получить бонус БК Winline до 150 000 рублей

Свернуть

Короткая инструкция для участия в турнире:

1. Зарегистрируйтесь на платформах букмекера.

image not found

2. Подтвердите свою личность через идентификацию.

3. Перейдите во вкладку BetRace и кликните категорию «Быстрый спорт».

4. Щелкните по кнопке «Принять участие».

5. Делайте ставки-ординары или экспрессы с кэфом не ниже 1.30.

Фрибеты номиналом от 500 до 150 000 рублей будут начислены 500 участникам с самыми высокими суммами пари. В акции участвуют определенные турниры и соревнования:

  • Баскет 3х3.
  • Настольный теннис.
  • Лига Про 3х3.
  • Лига Про 7х7.
  • ЛФЛ 3х3.
  • ЛФЛ 5х5.
  • 8х8 LFL Cup.
  • 3HL.
  • MNHL.
  • Кубок Первого Канала 3х3.
  • Лига Про.
  • Лига Урала.

Онлайн-таблица турнира отображает текущие позиции участников, ранжированных по объему совершенных ставок — от наибольшего к наименьшему.

Как отыграть бонус Winline на 150 000 рублей

Свернуть

Начисленные по итогам турнира фрибеты действуют в течение 30 дней. Их разрешено использовать для одиночных и экспресс-ставок с коэффициентом от 1.01 до 10.00.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Winline

Свернуть

Для вывода денег выполните следующие действия:

  1. Войдите в личный кабинет на сайте или в приложении для смартфонов букмекера.
  2. Перейдите в раздел «Вывод средств».
  3. Укажите предпочитаемый способ получения выплаты.
  4. Введите сумму, которую хотите вывести.
  5. Подтвердите операцию, нажав кнопку оформления.
  6. Завершите процесс кодом из SMS-сообщения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 150 000 рублей от Winline

Свернуть

Все условия акции систематизированы в таблице.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

50 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

11.05.2025 (11:59 МСК)

Пари, рассчитанные по фрибетам, выкупленные или оформленные как система, не участвуют в турнире.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса от БК Winline

Свернуть

Я давно увлекаюсь играми формата Баскет 3х3. Это динамичная дисциплина, которая всегда держит в напряжении. Раньше я в основном просто смотрел матчи, не делая ставок, но с появлением турнира от БК Winline появилась отличная возможность превратить свои знания в реальные деньги.

Также я открыл для себя множество новых турниров, о которых раньше даже не слышал, такие, как 3HL или MNHL. Они меня позитивно шокировали — насыщенные, быстрые, с минимальным временем ожидания результатов. Буду продолжать играть — нравится формат, да и бонусы очень заманчивые.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Winline

Свернуть

Иногда клиенты сталкиваются с проблемами при получении и использовании бонуса. Вот наиболее частые причины:

  • Не выполнены условия по минимальному коэффициенту пари.
  • Участие в акции не было подтверждено на соответствующем этапе.
  • При заполнении анкеты были допущены неточности.

Сбои могут происходить и по техническим причинам со стороны букмекера. Если вы столкнулись с подобной ситуацией или возникли другие вопросы — лучше не откладывать и сразу связаться с техподдержкой БК для оперативного решения.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Большое количество фрибетов➖ Нельзя отыграть бонус частями
➕ Шанс открыть для себя новые дисциплины 

Сравнение бонуса Winline на 150 000 рублей с бонусами других БК

Свернуть

На рынке есть немало других интересных бонусных программ.

Условия

PARI

Фонбет

Леон

Название

Бонус на игры 24/7

Бонусы и мерч за ставки на игры Александра Овечкина

Бонусы за пари в разделе 24/7

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

10 000 ₽

1000 ₽

Минимальный коэффициент

1.50

1.01

1.50

Срок отыгрыша

7 дней

7 дней

10 дней

Минимальный депозит

1000 ₽

100 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Свернуть

Турнир от БК — это шанс попробовать себя в новых форматах ставок. Если классические футбольные и теннисные пари уже приелись, «быстрый спорт» может стать свежим дыханием. Разнообразие соревнований, динамика матчей и внушительный пул фрибетов делают участие не только выгодным, но и по-настоящему захватывающим. Прекрасный способ расширить горизонты и получить максимум эмоций от игры.

Валентин Васильев

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_6_9afb75c77f.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer276 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_5_deb33b4424.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer276 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_92b3d01477.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer610 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcziya_bcc9768d02.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer245 дней 2 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Akczii_9_eea1337002.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer245 дней 2 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_pari_7e713a3b5e.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer231 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданийhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Akczii_betbum_046dec5b7b.pngbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svgСкины и фрибеты
Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданий
Получить бонусПодробнее
bonus timer245 дней 0 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности BetBoom с кэшбэком до 20%https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Bonusy_Bet_Boom_4267b44909.pngbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svgдо 20%
Программа лояльности BetBoom с кэшбэком до 20%
Получить бонусПодробнее
bonus timer610 дней 2 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_vinlaj_554c5e841c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer245 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokod_Olimp_9d7e83943f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer245 дней 0 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных