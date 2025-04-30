Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на быстрый спорт

Короткая инструкция для участия в турнире:

1. Зарегистрируйтесь на платформах букмекера.

2. Подтвердите свою личность через идентификацию.

3. Перейдите во вкладку BetRace и кликните категорию «Быстрый спорт».

4. Щелкните по кнопке «Принять участие».

5. Делайте ставки-ординары или экспрессы с кэфом не ниже 1.30.

Фрибеты номиналом от 500 до 150 000 рублей будут начислены 500 участникам с самыми высокими суммами пари. В акции участвуют определенные турниры и соревнования:

Баскет 3х3.

Настольный теннис.

Лига Про 3х3.

Лига Про 7х7.

ЛФЛ 3х3.

ЛФЛ 5х5.

8х8 LFL Cup.

3HL.

MNHL.

Кубок Первого Канала 3х3.

Лига Про.

Лига Урала.

Онлайн-таблица турнира отображает текущие позиции участников, ранжированных по объему совершенных ставок — от наибольшего к наименьшему.