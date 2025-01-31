Приветственный бонус 8000 рублей от букмекерской конторы «Балтбет» для новых игроков

Партнерский проект
Букмекерская контора «Балтбет» предлагает новым игрокам фрибеты на общую сумму до 8000 рублей. Их выдают за регистрацию и выполнение индивидуальных заданий. Чтобы вывести выигрыш по фрибетам, нужно пополнить баланс минимум на 300 рублей.
Для участия в акции необходимо:
1. Зайти на сайт или в мобильное приложение БК.
2. Нажать на кнопку «Регистрация».
3. Выбрать приветственную акцию, указать номер телефона и кликнуть «Далее»
5. Подтвердить номер телефона одноразовым кодом из СМС.
6. Ввести e-mail, придумать и подтвердить пароль.
7. Поставить галочки в предлагаемой форме.
8. Подтвердить номер телефона в ЦУПИС через одноразовый код.
6. Пройти верификацию любым удобным способом (через Госуслуги, СВЭМ, «Сбер ID» или T-ID).
Затем нужно зайти в профиль, выбрать «Промокоды» и нажать «Сгенерировать». Система выдаст бесплатную ставку. Ее номинал определяется индивидуально для каждого клиента.
Для получения остальных бонусов нужно выполнять персональные задания БК. Игрока могут попросить сделать ставку на матч определенного чемпионата, внести деньги на счет, поставить «экспресс» или «систему». Представленные примеры — лишь возможные варианты заданий. БК устанавливает персональные условия для каждого пользователя.
Всего букмекер дает 6 заданий. В сумме за них начислят 8000 рублей в виде бесплатных пари, но номинал каждого определяется индивидуально.
Букмекер предлагает набор событий и исходов, на которые можно сделать бесплатную ставку. Срок отыгрыша бонуса — 14 суток с момента регистрации.
Для вывода нужно сделать депозит и привязать средство платежа. Минимальная сумма пополнения — 300 рублей. Для снятия денег необходимо:
БК выплачивает выигрыши в течение 3 часов. В некоторых случаях сроки ожидания могут увеличиться до 3 суток.
Основные условия акции мы собрали в таблице.
Максимальный размер
8000
Минимальный депозит для получения
Определяется индивидуально
Тип пари
«Ординар»
Минимальный коэффициент для отыгрыша
Определяется индивидуально
Срок отыгрыша
14 дней
Размер отыгрыша
х1
Срок действия акции
Бессрочно
Если вы не хотите участвовать в акции, можно не выполнять задания БК.
Акция только номинально бездепозитная, ведь букмекер в качестве второго задания может попросить пополнить счет. Здесь нужно сказать, что это лучше, чем ничего, но не фонтан. Главные проблемы — тип заданий и матчи, на которые разрешает заключать пари БК. Допустим, игрок привык ставить в лайве на CS2, а букмекер просит его собирать «экспрессы» по линии из футбольных, хоккейных или баскетбольных матчей. Шансы что-то выиграть в таком случае уменьшаются.
Аналогичные условия с использованием фрибета. Контора сама определит игры и исходы, на которые можно ставить бонус. Самостоятельно подобрать пари не получится.
Пользователь рискует остаться без подарка, если:
Если у вас возникли сложности, обратитесь в службу поддержки.
Плюсы
Минусы
➕ Первая часть выдается без депозита
➖ Промоакция доступна исключительно новым пользователям
➕ Выигрыш зачисляется на основной счет
➖ Игрок заранее не знает задания и матчи, на которые разрешено делать ставки
Здесь все зависит от случая. БК сама определяет матчи, исходы для ставок и условия получения. Игроку остается только действовать по указаниям букмекера.
Партнерский проект