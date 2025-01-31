Приветственный бонус 8000 рублей от букмекерской конторы «Балтбет» для новых игроков

Для участия в акции необходимо:

1. Зайти на сайт или в мобильное приложение БК.

2. Нажать на кнопку «Регистрация».

3. Выбрать приветственную акцию, указать номер телефона и кликнуть «Далее»

5. Подтвердить номер телефона одноразовым кодом из СМС.

6. Ввести e-mail, придумать и подтвердить пароль.

7. Поставить галочки в предлагаемой форме.

8. Подтвердить номер телефона в ЦУПИС через одноразовый код.

6. Пройти верификацию любым удобным способом (через Госуслуги, СВЭМ, «Сбер ID» или T-ID).

Затем нужно зайти в профиль, выбрать «Промокоды» и нажать «Сгенерировать». Система выдаст бесплатную ставку. Ее номинал определяется индивидуально для каждого клиента.

Для получения остальных бонусов нужно выполнять персональные задания БК. Игрока могут попросить сделать ставку на матч определенного чемпионата, внести деньги на счет, поставить «экспресс» или «систему». Представленные примеры — лишь возможные варианты заданий. БК устанавливает персональные условия для каждого пользователя.

Всего букмекер дает 6 заданий. В сумме за них начислят 8000 рублей в виде бесплатных пари, но номинал каждого определяется индивидуально.