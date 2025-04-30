Программа лояльности Winline: ежемесячный бустер на 50 000 рублей реальными деньгами

Партнерский проект
Winline ежемесячно начисляет 50 000 рублей активным игрокам в рамках программы лояльности Priority. Бонус выплачивается реальными деньгами, без необходимости отыгрыша. Чтобы его получить, нужно проставить за месяц минимум 5 000 000 рублей. Остальные подробности акции представлены ниже.
Чтобы активировать бонус, достаточно выполнить несколько простых условий:
1. Зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт.
2. Пройдите полную идентификацию.
3. Ставьте на любые события с коэффициентом от 1.30.
4. Достигайте оборота ставок от 5 000 000 рублей в течение месяца.
Бонус начисляется 1 числа нового месяца реальными деньгами. Чтобы забрать его, достаточно зайти в приложение или на сайт и нажать кнопку получения. Если бонус не получить на протяжении месяца, он аннулируется и не будет подлежать восстановлению.
Бонус начисляется реальными деньгами и не требует отыгрыша. Полученные средства можно сразу потратить на новые ставки или вывести на свой счет.
Для снятия денег нужно придерживаться инструкции:
Для вывода денег обязательно пройдите идентификацию.
Основные условия акции можно найти в таблице.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
Месяц
Срок окончания акции
31.12.2025
Пари с выкупом и возвратом в акции участия не принимают.
Получить бонус в 50 000 рублей реальными деньгами — это, наверное, мечта любого беттора. Самое главное, что для этого даже не нужно проигрывать, достаточно поставить 5 000 000 рублей за месяц. Условия просты, но сумма довольно крупная, не каждому пользователю будет по силам выполнить такой оборот.
Это предложение букмекера подходит для игроков, которые привыкли ставить большие суммы. Для них 50 000 рублей будет приятным плюсом. Для пользователей, которые привыкли к меньшим ставкам, акция не будет представлять интереса.
Игрок может не получить бонусные средства по нескольким причинам. Вот основные из них:
В случае проблем рекомендуется обратиться в службу поддержки.
Преимущества и недостатки
|Плюсы
|Минусы
|➕ Бонус в 50 000 ₽ выплачивают деньгами
|➖ Для получения надо заключить пари на 5 000 000 ₽ в месяц
|➕ Отсутствует отыгрыш
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Ежемесячный бустер от Winline — это шанс получить реальные деньги за готовность ставить крупные суммы. Оборот в 5 000 000 рублей за месяц откроет доступ к щедрому бонусу, который можно сразу использовать для пари или вывести. Эта акция идеально подойдёт тем, кто не боится крупных ставок и хочет получить конкретные выгоды за свою активность.
Партнерский проект