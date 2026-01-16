БК БЕТСИТИ: фрибеты до 5000 рублей и Apple iPhone Air за подписку на Telegram

Партнерский проект
В начале года букмекер «БЕТСИТИ» организовал розыгрыш призов в Telegram. Среди наград — фрибеты, смартфон iPhone Air и другие технологические новинки. Участие сводится к подписке на официальный канал и подтверждению участия через конкурсный пост.
Следуйте несложной инструкции и получите шанс выиграть ценные призы:
1. Заведите профиль в «БЕТСИТИ» для участия в акции.
2. Присоединитесь к Telegram-каналу букмекерской компании.
3. Перейдите к публикации с условиями розыгрыша и кликните «ХОЧУ ПРИЗ».
В акции предусмотрено 50 призовых мест. Распределение наград состоится 26 февраля.
Место
Приз
Описание
1
Apple iPhone Air
Смартфон с современным дизайном и высокой производительностью
2
Beats Studio Pro
Беспроводные наушники с активным шумоподавлением и качественным звуком
3
Умное кольцо Sber
Смарт-кольцо для отслеживания активности и показателей здоровья
4-5
Фрибет 5000 ₽
6-20
Фрибет 3000 ₽
21-30
Фрибет 2500 ₽
31-50
Фрибет 1000 ₽
Бонусные средства разрешено применять на одиночные пари и экспрессы с верхним лимитом коэффициента 3.00. Срок действия фрибета ограничен 1 месяцем.
Основная информация о конкурсе в коротком формате.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
26.02.2026 (18:00 МСК)
Участниками конкурса могут стать только лица 18+ с постоянным проживанием в РФ.
Плюсы
Минусы
|➕ Конкурс без ставок и финансовых затрат
|➖ Итоги конкурса определяются рандомно
|➕ Призовой фонд с фрибетами и техникой
Регулярный конкурс BETCITY в Telegram снова радует призами. Выигрыш одного из подарков принесет положительные эмоции любому пользователю. Самое главное, что для участия в конкурсе не нужно пополнять счет и совершать ставки.