БК БЕТСИТИ: фрибеты до 5000 рублей к рестарту РПЛ

Партнерский проект
В честь возобновления чемпионата России по футболу БК «БЕТСИТИ» проводит конкурс для своих подписчиков. Размер призовых фрибетов составляет от 1000 до 5000 рублей. Для участия нужно подписаться на страницу букмекера.
Следуйте инструкции и получите шанс стать обладателем призов:
1. Создайте профиль в «БЕТСИТИ».
2. Оформите подписку на Telegram-канал букмекера.
3. Тапните «ХОЧУ ФРИБЕТ» под анонсом конкурса.
Общий призовой фонд составляет 100 000 рублей и делится между 50 победителями.
Место
Фрибет
1-3
5000 ₽
4-5
3000 ₽
6-20
2500 ₽
21-30
2000 ₽
31-33
1500 ₽
34-50
1000 ₽
Фрибет допускается к использованию на одиночные пари и экспрессы с верхним коэффициентом 3.00. Срок действия бонуса составляет 1 месяц.
Краткий обзор условий конкурса.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
31.03.2026 (18:00 МСК)
Определение победителей состоится 31 марта, в день рождения букмекера «БЕТСИТИ».
Плюсы
Минусы
|➕ Розыгрыш доступен без обязательного пополнения баланса и пари
|➖ Призы получат только 50 случайно выбранных участников
|➕ Честная и прозрачная механика
БК BETCITY проводит подобные акции каждый месяц. На этот раз разыгрываются только фрибеты, тогда как в прошлых конкурсах призом могла быть топовая техника. Участие простое и занимает всего несколько минут.