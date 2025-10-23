Прогнозист Павел от БК БЕТСИТИ: до 10 000 рублей и возможность выиграть призы в игре

Для участия в промоакции «Прогнозист Павел» беттору необходимо:

1. Зарегистрироваться в «БЕТСИТИ».

2. Подписаться на канал БК.

3. Запустить бота « Прогнозист Павел ».

4. Делать прогнозы предложенных матчей и выполнять другие задания.

За прогнозы и действия букмекерская контора начисляет беткоины. Сумма набранных баллов определит победителя конкурса. Очки выдаются за разные действия.

Действие игрока Количество беткоинов Ежедневное посещение игры 1 Каждый правильный прогноз 3 Точный исход матчей 8 ТБ 2,5 или ТМ 2,5 5 Приглашение друзей 1 (за каждого друга, не более 10 в неделю) Игра 3 в ряд 1 Клик на осьминога 1

Ставка с риском на рынок 1х2 увеличит количество баллов за верный ответ в 2 раза. В случае проигрыша игрок потеряет 3 беткоина.

По итогам недели букмекерская контора сформирует топ-10 участников, которым начислит фрибеты. Номинал полученного бонуса определяется местом пользователя.

Место Фрибет 1 10 000 ₽ 2 8000 ₽ 3-5 3000 ₽ 6 2000 ₽ 7-10 1000 ₽

Также между игроками, не вошедшими в топ-10, букмекер случайно разыграет 3 фрибета по 3000 рублей. Победители недели дополнительно заберут часы Apple SE 2024, наушники AirPods Pro 2 Magsafe или портативную колонку «Яндекс Сплит». Тип приза определяется этапом проведения акции. Отдельные подарки в виде техники предусмотрены победителям месяца.