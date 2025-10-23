Ведомости
БК БЕТСИТИАкции
logo

Прогнозист Павел от БК БЕТСИТИ: до 10 000 рублей и возможность выиграть призы в игре

10000 ₽
Бонус
69 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Скучно? БК «БЕТСИТИ» запустила интерактивную игру в Telegram

Букмекерская контора «БЕТСИТИ» запустила в Telegram игру «Прогнозист Павел». Оператор выдает коины за верные ответы на вопросы и другую активность. Игроки, набравшие максимальное количество баллов, получают фрибеты. Для участия в акции вам не требуется совершать депозит или делать ставки. 

Как получить бонус БЕТСИТИ до 10 000 рублей за участие в интерактивной игре

Свернуть

Для участия в промоакции «Прогнозист Павел» беттору необходимо:

1. Зарегистрироваться в «БЕТСИТИ».

2. Подписаться на канал БК.

3. Запустить бота «Прогнозист Павел». 

4. Делать прогнозы предложенных матчей и выполнять другие задания.

За прогнозы и действия букмекерская контора начисляет беткоины. Сумма набранных баллов определит победителя конкурса. Очки выдаются за разные действия. 

Действие игрока

Количество беткоинов

Ежедневное посещение игры

1

Каждый правильный прогноз

3

Точный исход матчей

8

ТБ 2,5 или ТМ 2,5

5

Приглашение друзей

1 (за каждого друга, не более 10 в неделю)

Игра 3 в ряд

1

Клик на осьминога

1

Ставка с риском на рынок 1х2 увеличит количество баллов за верный ответ в 2 раза. В случае проигрыша игрок потеряет 3 беткоина. 

По итогам недели букмекерская контора сформирует топ-10 участников, которым начислит фрибеты. Номинал полученного бонуса определяется местом пользователя. 

Место

Фрибет

1

10 000 ₽

2

8000 ₽

3-5

3000 ₽

6

2000 ₽

7-10

1000 ₽

Также между игроками, не вошедшими в топ-10, букмекер случайно разыграет 3 фрибета по 3000 рублей. Победители недели дополнительно заберут часы Apple SE 2024, наушники AirPods Pro 2 Magsafe или портативную колонку «Яндекс Сплит». Тип приза определяется этапом проведения акции. Отдельные подарки в виде техники предусмотрены победителям месяца. 

Как отыграть бонус БЕТСИТИ до 10 000 рублей за верные прогнозы и активность

Свернуть

Полученный фрибет действует 30 дней после выдачи. Условия отыгрыша букмекерская контора расскажет индивидуально. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БЕТСИТИ

Свернуть

Оценим требования букмекерской конторы подробнее. 

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Индивидуально

Минимальный коэффициент

Индивидуально

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

31.12.2025 (23:59 МСК)

В таблице указан общий срок окончания акции. Однако букмекерская контора выдает призы каждую неделю. Победителей определяют по понедельникам в 05:00 МСК.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Не нужно вносить деньги➖ Полные условия использования фрибетов расскажут победителям
➕ Можно выиграть фрибеты и технику  
➕ Разнообразные механики 
➕ Теоретически приз может получить любой участник не из топ-10 

Заключение

Свернуть

БК «БЕТСИТИ» предлагает один из лучших прогнозных конкурсов среди БК. Формально игрокам разрешено выигрывать хоть каждую неделю. Дополнительное преимущество — система геймификации. Она повысит интерес участников акции. 

Валентин Васильев

