Прогнозист Павел от БК БЕТСИТИ: до 10 000 рублей и возможность выиграть призы в игре

Букмекерская контора «БЕТСИТИ» запустила в Telegram игру «Прогнозист Павел». Оператор выдает коины за верные ответы на вопросы и другую активность. Игроки, набравшие максимальное количество баллов, получают фрибеты. Для участия в акции вам не требуется совершать депозит или делать ставки.
Для участия в промоакции «Прогнозист Павел» беттору необходимо:
1. Зарегистрироваться в «БЕТСИТИ».
2. Подписаться на канал БК.
3. Запустить бота «Прогнозист Павел».
4. Делать прогнозы предложенных матчей и выполнять другие задания.
За прогнозы и действия букмекерская контора начисляет беткоины. Сумма набранных баллов определит победителя конкурса. Очки выдаются за разные действия.
Действие игрока
Количество беткоинов
Ежедневное посещение игры
1
Каждый правильный прогноз
3
Точный исход матчей
8
ТБ 2,5 или ТМ 2,5
5
Приглашение друзей
1 (за каждого друга, не более 10 в неделю)
Игра 3 в ряд
1
Клик на осьминога
1
Ставка с риском на рынок 1х2 увеличит количество баллов за верный ответ в 2 раза. В случае проигрыша игрок потеряет 3 беткоина.
По итогам недели букмекерская контора сформирует топ-10 участников, которым начислит фрибеты. Номинал полученного бонуса определяется местом пользователя.
Место
Фрибет
1
10 000 ₽
2
8000 ₽
3-5
3000 ₽
6
2000 ₽
7-10
1000 ₽
Также между игроками, не вошедшими в топ-10, букмекер случайно разыграет 3 фрибета по 3000 рублей. Победители недели дополнительно заберут часы Apple SE 2024, наушники AirPods Pro 2 Magsafe или портативную колонку «Яндекс Сплит». Тип приза определяется этапом проведения акции. Отдельные подарки в виде техники предусмотрены победителям месяца.
Полученный фрибет действует 30 дней после выдачи. Условия отыгрыша букмекерская контора расскажет индивидуально.
Оценим требования букмекерской конторы подробнее.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Индивидуально
Минимальный коэффициент
Индивидуально
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
31.12.2025 (23:59 МСК)
В таблице указан общий срок окончания акции. Однако букмекерская контора выдает призы каждую неделю. Победителей определяют по понедельникам в 05:00 МСК.
Плюсы
Минусы
|➕ Не нужно вносить деньги
|➖ Полные условия использования фрибетов расскажут победителям
|➕ Можно выиграть фрибеты и технику
|➕ Разнообразные механики
|➕ Теоретически приз может получить любой участник не из топ-10
БК «БЕТСИТИ» предлагает один из лучших прогнозных конкурсов среди БК. Формально игрокам разрешено выигрывать хоть каждую неделю. Дополнительное преимущество — система геймификации. Она повысит интерес участников акции.