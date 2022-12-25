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25 декабря 14:08ГлавнаяБонусы
БК БетситиАкции

Программа лояльности БЕТСИТИ — кешбэк до 25%

-
Бонус
283 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.2
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Программа лояльности «БЕТСИТИ» — это система бонусных начислений. Каждый пользователь может получить до 25% от проигранных средств. Ознакомьтесь с правилами ниже, чтобы узнать все условия и порядок получения бонусов.

Как принять участие в программе лояльности БЕТСИТИ

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Для участия нужно выполнить следующие шаги:

1. Зарегистрироваться или авторизоваться на странице букмекера.

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2. Пройти идентификацию.

3. Перейти в раздел «Программа лояльности».

4. Подтвердить свое участие.

5. Делать ставки с коэффициентом от 1.20.

Акция доступна для новых и постоянных клиентов. Кешбэк начисляется только в том случае, если пользователь проиграл на ставках от 10 000 рублей. 

Программа лояльности от БК «БЕТСИТИ» имеет несколько статусов. В таблице приведены основные параметры для каждого из них. 

Статус

Сумма ставок в месяц

Кешбэк

BRONZEот 100 000 ₽3%
SILVERот 300 000 ​​₽5%
SILVER+от 700 000 ₽7%
GOLDот 1 000 000 ₽10%
GOLD+от 3 000 000 ₽13%
PLATINUMот 5 000 000 ₽15%
PLATINUM+от 10 000 000 ₽20%
DIAMONDот 15 000 000 ₽22%
DIAMOND+от 30 000 000 ₽25%

Процент кешбэка зависит от размера проигранной суммы. Присвоение, продление, повышение или аннулирование статуса реализуется до 2-го числа каждого месяца.

Как отыграть кешбэк от БК БЕТСИТИ

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Ставить можно на ординары, экспрессы и системы. Для всех видов пари предусмотрен общий минимальный коэффициент — 1.20. 

Кешбэк поступает пользователю на бонусный счет в виде фрибета. Беттор вправе использовать бонус на ставках с коэффициентом не выше 3.00. Если он выиграл, то может перевести чистый выигрыш на основной счет без учета суммы фрибета.

Как вывести средства после отыгрыша кешбэка в БК

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Для получения денег пользователю необходимо выполнить такие шаги:

  1. Перейти в раздел «История счета» на сайте.
  2. Найти подраздел с названием «Выплата выигрыша».
  3. Определиться с подходящим методом вывода средств.
  4. Указать желаемую сумму.
  5. Ввести код из СМС для подтверждения операции.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании программы лояльности БЕТСИТИ

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В акции для новых игроков присутствуют некоторые ограничения.

Максимальный размер бонуса

25%

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс, система

Минимальный коэффициент

1.20

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок действия

31.12.2025 (23:59 МСК)

В программе не участвуют ставки со статусами «возврат», «отмена» и «выкуп». Пари с применением других бонусов БК также не учитываются. Кешбэк округляется до рубля в меньшую сторону.

Личный опыт эксперта участия в программе лояльности от БЕТСИТИ

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Это достойное предложение для игроков, которые привыкли ежемесячно прокручивать внушительные суммы на ставках. Пользователям с оборотом до 100 000 рублей в месяц акция не подойдет.

Стоит отметить простые правила программы лояльности. Для начисления кешбэка игрокам достаточно заключать пари типа ординар, экспресс или система с общим коэффициентом от 1.20 и получить один из статусов.

Какие могут быть сложности при получении и использовании кешбэка от БЕТСИТИ

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Вот некоторые возможные проблемы:

  • Беттор заключает пари с возвратом, отменой, выкупом или с использованием бонусных начислений.
  • Пользователь ошибся с датой присвоения, продления или повышения статуса.
  • Букмекер не начислил кешбэк из-за технического сбоя.

При любой спорной ситуации лучшим выходом будет обратиться в службу поддержки БК.

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Программа имеет подробные и ясные правила➖ Для получения первого статуса необходимо проставить 100 000 рублей в месяц
➕ Кешбэк 25% при статусе DIAMOND+➖ Кешбэк начисляется только при отрицательном результате

Сравнение программы лояльности БЕТСИТИ с бонусами других БК

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Условия

Мелбет

PARI

Фонбет

Название

Кешбэк для своих

Кешбэк для новых и действующих игроков

Кешбэк для новых и действующих игроков

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

30%

20%

Минимальный коэффициент

1.10

1.01

1.01

Срок отыгрыша

5 дней

30 дней

Минимальный депозит

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Программа лояльности БК — это шанс вернуть часть потраченных средств. Чем активнее пользователь, тем больше бонусов он получает. Возврат начисляется за проигранные средства и зависит от статуса.

Валентин Васильев

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