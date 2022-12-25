Программа лояльности БЕТСИТИ — кешбэк до 25%

Партнерский проект
Программа лояльности «БЕТСИТИ» — это система бонусных начислений. Каждый пользователь может получить до 25% от проигранных средств. Ознакомьтесь с правилами ниже, чтобы узнать все условия и порядок получения бонусов.
Для участия нужно выполнить следующие шаги:
1. Зарегистрироваться или авторизоваться на странице букмекера.
2. Пройти идентификацию.
3. Перейти в раздел «Программа лояльности».
4. Подтвердить свое участие.
5. Делать ставки с коэффициентом от 1.20.
Акция доступна для новых и постоянных клиентов. Кешбэк начисляется только в том случае, если пользователь проиграл на ставках от 10 000 рублей.
Программа лояльности от БК «БЕТСИТИ» имеет несколько статусов. В таблице приведены основные параметры для каждого из них.
Статус
Сумма ставок в месяц
Кешбэк
|BRONZE
|от 100 000 ₽
|3%
|SILVER
|от 300 000 ₽
|5%
|SILVER+
|от 700 000 ₽
|7%
|GOLD
|от 1 000 000 ₽
|10%
|GOLD+
|от 3 000 000 ₽
|13%
|PLATINUM
|от 5 000 000 ₽
|15%
|PLATINUM+
|от 10 000 000 ₽
|20%
|DIAMOND
|от 15 000 000 ₽
|22%
|DIAMOND+
|от 30 000 000 ₽
|25%
Процент кешбэка зависит от размера проигранной суммы. Присвоение, продление, повышение или аннулирование статуса реализуется до 2-го числа каждого месяца.
Ставить можно на ординары, экспрессы и системы. Для всех видов пари предусмотрен общий минимальный коэффициент — 1.20.
Кешбэк поступает пользователю на бонусный счет в виде фрибета. Беттор вправе использовать бонус на ставках с коэффициентом не выше 3.00. Если он выиграл, то может перевести чистый выигрыш на основной счет без учета суммы фрибета.
Для получения денег пользователю необходимо выполнить такие шаги:
В акции для новых игроков присутствуют некоторые ограничения.
Максимальный размер бонуса
25%
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.20
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок действия
31.12.2025 (23:59 МСК)
В программе не участвуют ставки со статусами «возврат», «отмена» и «выкуп». Пари с применением других бонусов БК также не учитываются. Кешбэк округляется до рубля в меньшую сторону.
Это достойное предложение для игроков, которые привыкли ежемесячно прокручивать внушительные суммы на ставках. Пользователям с оборотом до 100 000 рублей в месяц акция не подойдет.
Стоит отметить простые правила программы лояльности. Для начисления кешбэка игрокам достаточно заключать пари типа ординар, экспресс или система с общим коэффициентом от 1.20 и получить один из статусов.
Вот некоторые возможные проблемы:
При любой спорной ситуации лучшим выходом будет обратиться в службу поддержки БК.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Программа имеет подробные и ясные правила
|➖ Для получения первого статуса необходимо проставить 100 000 рублей в месяц
|➕ Кешбэк 25% при статусе DIAMOND+
|➖ Кешбэк начисляется только при отрицательном результате
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Программа лояльности БК — это шанс вернуть часть потраченных средств. Чем активнее пользователь, тем больше бонусов он получает. Возврат начисляется за проигранные средства и зависит от статуса.
Партнерский проект