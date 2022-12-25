Программа лояльности БЕТСИТИ — кешбэк до 25%

Для участия нужно выполнить следующие шаги:

1. Зарегистрироваться или авторизоваться на странице букмекера.

2. Пройти идентификацию.

3. Перейти в раздел «Программа лояльности».

4. Подтвердить свое участие.

5. Делать ставки с коэффициентом от 1.20.

Акция доступна для новых и постоянных клиентов. Кешбэк начисляется только в том случае, если пользователь проиграл на ставках от 10 000 рублей.

Программа лояльности от БК «БЕТСИТИ» имеет несколько статусов. В таблице приведены основные параметры для каждого из них.

Статус Сумма ставок в месяц Кешбэк BRONZE от 100 000 ₽ 3% SILVER от 300 000 ​​₽ 5% SILVER+ от 700 000 ₽ 7% GOLD от 1 000 000 ₽ 10% GOLD+ от 3 000 000 ₽ 13% PLATINUM от 5 000 000 ₽ 15% PLATINUM+ от 10 000 000 ₽ 20% DIAMOND от 15 000 000 ₽ 22% DIAMOND+ от 30 000 000 ₽ 25%

Процент кешбэка зависит от размера проигранной суммы. Присвоение, продление, повышение или аннулирование статуса реализуется до 2-го числа каждого месяца.