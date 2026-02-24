3X500 от БК БЕТСИТИ: промокод до 1500 рублей для новых игроков

Партнерский проект
Новые пользователи букмекера «БЕТСИТИ» могут воспользоваться акцией «3x500». Промо распространяется только на клиентов, указавших при регистрации промокод VED3X500. После прохождения идентификации фрибеты автоматически становятся доступными для ставок.
Чтобы стать обладателем фрибетов, достаточно придерживаться несложной инструкции:
1. Откройте счет в БК «БЕТСИТИ» через сайт или приложение.
2. Примените промокод VED3X500.
3. Пройдите обязательную полную идентификацию в течение месяца.
4. Дождитесь начисления стартового фрибета на 500 рублей.
5. Используйте его для ординарного пари с коэффициентом 1.01–3.00.
6. Если ставка окажется проигрышной, система начислит второй и при необходимости третий фрибет по 500 рублей.
Новичку дается максимум 3 попытки победить.
Фрибетная ставка активна 7 дней с момента начисления. При победе зачисляется только чистый выигрыш.
Главные параметры бонуса приведены в компактной таблице.
Максимальный размер бонуса
1500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.12.2026 (23:59 МСК)
Повторное участие в акции не предусмотрено.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Бонус предоставляется без депозита
|➖ Обязательная полная идентификация может занять время
|➕ Новичку доступно до 3 фрибетов
Приветственное предложение без пополнения счета — редкое и выгодное решение для новичков. Можно трижды попробовать свои силы, не вкладывая личные деньги. Дополнительным плюсом является отсутствие многоступенчатых требований по отыгрышу.