БК Пари: фрибеты 1000 рублей и ценные призы за подписку в Telegram

Партнерский проект
Компания «Пари» организовала специальный розыгрыш по итогам турнира «Стримница» с призовым фондом в виде фрибетов и памятных подарков. Победителями станут 10 подписчиков Telegram-каналов бренда, которых выберет автоматический рандомайзер. Участнику необходимо оформить подписку на тематические каналы, поставить реакцию и активировать участие.
Для включения в список потенциальных победителей необходимо последовательно выполнить все пункты, обозначенные в условиях:
1. Завести аккаунт в «Пари», если он еще не создан.
2. Стать подписчиком каналов PARI PASS и PARI Esports Dota 2 в Telegram.
3. Открыть конкурсный пост и кликнуть «ТЫК».
4. Правильно ввести символы капчи.
Итоги розыгрыша формируются на основе рандомного выбора системы. Повторное получение награды одним участником не допускается.
Место
Приз
Фрибет
1
Футболка PARI Family с автографами инфлюенсеров и участников турнира
1000 ₽
2
Кока-Кола с автографом OverDrive (не вскрытая бутылка из турнира)
1000 ₽
3-10
Автограф случайного участника соревнований
1000 ₽
Всем обладателям призов предоставят регламент использования фрибета. В стандартных условиях он применяется к событиям с коэффициентом от 1.01 и действует 7 дней с момента начисления.
Главные аспекты предложения структурированы для удобства ознакомления.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
06.03.2026 (19:30 МСК)
Пользователям не требуется пополнять счет для участия в розыгрыше.
Плюсы
Минусы
|➕ Ценные призы – фрибеты по 1000 ₽ и уникальные памятные сувениры
|➖ Лишь 10 подписчиков получат бонусы и эксклюзивные подарки
|➕ Доступно всем действующим клиентам
Любителям Dota 2 понравятся эксклюзивные сувениры турнира. Для бетторов основная ценность конкурса заключается в бонусных ставках. Участвовать просто, главное — это не ошибиться при прохождении капчи.