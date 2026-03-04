Ведомости
4 марта 8:34ГлавнаяБонусы
БК PARIФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

БК Пари: фрибеты 1000 рублей и ценные призы за подписку в Telegram

1000 ₽ + подарки
Бонус
20 ч.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Фрибеты и памятные артефакты уже ждут вас!

Компания «Пари» организовала специальный розыгрыш по итогам турнира «Стримница» с призовым фондом в виде фрибетов и памятных подарков. Победителями станут 10 подписчиков Telegram-каналов бренда, которых выберет автоматический рандомайзер. Участнику необходимо оформить подписку на тематические каналы, поставить реакцию и активировать участие.

Как получить бонус от БК PARI на 1000 рублей за подписку на Telegram-каналы

Свернуть

Для включения в список потенциальных победителей необходимо последовательно выполнить все пункты, обозначенные в условиях:

1. Завести аккаунт в «Пари», если он еще не создан.

2. Стать подписчиком каналов PARI PASS и PARI Esports Dota 2 в Telegram.

3. Открыть конкурсный пост и кликнуть «ТЫК».

4. Правильно ввести символы капчи.

Итоги розыгрыша формируются на основе рандомного выбора системы. Повторное получение награды одним участником не допускается.

Место

Приз

Фрибет

1

Футболка PARI Family с автографами инфлюенсеров и участников турнира

1000 ₽

2

Кока-Кола с автографом OverDrive (не вскрытая бутылка из турнира)

1000 ₽

3-10

Автограф случайного участника соревнований

1000 ₽

Как отыграть бонус PARI до 1000 рублей за подписку на 2 Telegram-канала

Свернуть

Всем обладателям призов предоставят регламент использования фрибета. В стандартных условиях он применяется к событиям с коэффициентом от 1.01 и действует 7 дней с момента начисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от PARI

Свернуть

Главные аспекты предложения структурированы для удобства ознакомления.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

06.03.2026 (19:30 МСК)

Пользователям не требуется пополнять счет для участия в розыгрыше.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Ценные призы – фрибеты по 1000 ₽ и уникальные памятные сувениры ➖ Лишь 10 подписчиков получат бонусы и эксклюзивные подарки
➕ Доступно всем действующим клиентам 

Заключение

Свернуть

Любителям Dota 2 понравятся эксклюзивные сувениры турнира. Для бетторов основная ценность конкурса заключается в бонусных ставках. Участвовать просто, главное — это не ошибиться при прохождении капчи.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
