3 марта 13:11ГлавнаяБонусы
БК BetBoomФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

БК BetBoom: фрибеты до 3000 рублей, мерч и билеты на квиз за подписку на Telegram-каналы

3000 ₽ + подарки
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Не пропустите шанс получить эксклюзивные подарки!

В Telegram проходит конкурс BB Tennis х Квиз Плюс от БК «БетБум». Разыгрываются фрибеты по 3000 рублей, мерч и проходки на квиз. Чтобы попасть в список претендентов на подарки, достаточно подписаться на указанные каналы и активировать участие через кнопку «Хочу приз».

Как получить бонус БетБум до 3000 рублей за подписку на Telegram-каналы

Свернуть

Все клиенты букмекера могут принять участие в конкурсе, совершив минимальные действия:

1. Оформить аккаунт на сайте «БетБум» (для новых клиентов).

2. Подписаться на каналы BB Tennis и Квиз Плюс в Telegram.

3. Кликнуть «Хочу приз» прямо под публикацией конкурса.

Итоги конкурса будут подведены 9 марта в 21:00 МСК.

Приз

Количество победителей

Сумка BB Tennis

1

Свитшот BB Tennis

1

Кепка BB Tennis

1

Билеты на квиз

5

Фрибет 3000 ₽

10

Как отыграть бонус BetBoom до 3000 рублей за победу в Telegram-конкурсе

Свернуть

Бонусные средства поступают на фрибет-баланс игрока и могут использоваться на ординары и экспрессы с коэффициентами от 1.30 до 3.50 в течение 1 недели. По истечении 7 дней фрибет аннулируется.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от BetBoom

Свернуть

Таблица подробно отражает все ключевые параметры использования фрибета.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

09.03.2026 (21:00 МСК)

Имена победителей выбираются с помощью генератора случайных цифр.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Легкое участие, которое не требует внесения депозита или оформления ставок➖ Всего 18 человек смогут стать призерами
➕ Призы разнообразные — фрибеты, стильный мерч и билеты на квиз 

Заключение

Свернуть

В конкурсе доступны стильные и ценные призы. Зарегистрироваться для участия можно всего за несколько секунд.

Валентин Васильев

