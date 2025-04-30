Программа лояльности Winline Priority: ежедневный бонус до 5000 рублей

Чтобы стать обладателем фрибета, требуется выполнить несколько последовательных действий:

1. Зарегистрироваться или войти в свою учетную запись.

2. Пройти процедуру проверки личности, если это еще не сделано.

3. Заключать пари с минимальным общим кэфом 1.30 на любые события.

4. Выполнять условия по сумме ставок за месяц.

Участникам доступны 7 уровней. За достижение каждого бонус увеличивается. Если новый уровень пройден в последний день месяца, фрибет за него клиент не получит. С 1 числа прогресс сбрасывается и начинается новый цикл.

Ежедневный бонус можно получить, если за месяц заключить пари на сумму от 200 000 рублей. Фрибет выдается каждый день. Максимальная сумма — 5000 рублей.