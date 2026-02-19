VIP-клуб от БК Winline: кешбэк до 100% ежемесячно

Партнерский проект
Эксклюзивный VIP-клуб букмекера Winline позволяет получать обратно часть проигрышей в виде фрибетов. Размер кешбэка растет вместе с оборотом ставок и может достигать максимума в 100 %. Подключение к акции происходит автоматически для всех бетторов с активной игрой в течение месяца.
Получение бонуса возможно при соблюдении всех условий участия:
1. Откройте счет в Winline или войдите в свой профиль.
2. Завершите процедуру подтверждения личности при необходимости.
3. Заключайте пари на любые доступные события без ограничений.
4. Выполните минимальный оборот ставок в размере 100 000 рублей за месяц.
Начисление кешбэка происходит на основе суммы чистого проигрыша за отчетный период. Процент выплаты определяется уровнем игрока в программе.
Уровень
Месячный оборот
Кешбэк
Дерево
100 000 ₽
6%
Камень
250 000 ₽
7%
Гранит
500 000 ₽
8%
Мрамор
1 000 000 ₽
9%
Кварц
1 500 000 ₽
10%
Малахит
2 500 000 ₽
12.5%
Янтарь
5 000 000 ₽
15%
Медь
7 500 000 ₽
17.5%
Сталь
10 000 000 ₽
20%
Бронза
12 500 000 ₽
25%
Серебро
15 000 000 ₽
35%
Золото
25 000 000 ₽
40%
Платина
50 000 000 ₽
45%
Топаз
75 000 000 ₽
50%
Изумруд
125 000 000 ₽
60%
Сапфир
200 000 000 ₽
70%
Рубин
300 000 000 ₽
80%
Алмаз
500 000 000 ₽
90%
Бриллиант
1 000 000 000 ₽
100%
Кешбэк попадает во вкладку «Результат месяца» в виде фрибета, а не реальных денег.
Фрибет активен 1 месяц и предназначен для единственного пари. Ограничений по типу ставки и коэффициенту нет.
Таблица содержит важные сведения о текущей программе.
Максимальный размер бонуса
Кешбэк 100%
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
Бессрочно
Уровень «Камень» закрепляется на следующий месяц как гарантированный. При невыполнении лимитов в течение 2 месяцев подряд статус сбрасывается.
Плюсы
Минусы
|➕ Возможность вернуть до 100% чистого проигрыша
|➖ Возврат начисляется фрибетом, а не реальными деньгами
|➕ Прозрачная система расчета кешбэка
В программе лояльности есть 2 ключевых правила, которые стоит учитывать. Кешбэк считается только от проигранной суммы за месяц, а уровень зависит от общего оборота ставок.