VIP-клуб от БК Winline: кешбэк до 100% ежемесячно

Эксклюзивный VIP-клуб букмекера Winline позволяет получать обратно часть проигрышей в виде фрибетов. Размер кешбэка растет вместе с оборотом ставок и может достигать максимума в 100 %. Подключение к акции происходит автоматически для всех бетторов с активной игрой в течение месяца.