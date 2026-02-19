Ведомости
VIP-клуб от БК Winline: кешбэк до 100% ежемесячно

Бонус
Ставьте по-крупному и возвращайте до 100%!

Эксклюзивный VIP-клуб букмекера Winline позволяет получать обратно часть проигрышей в виде фрибетов. Размер кешбэка растет вместе с оборотом ставок и может достигать максимума в 100 %. Подключение к акции происходит автоматически для всех бетторов с активной игрой в течение месяца.

Как получить кешбэк до 100% от Winline в рамках VIP-клуба

Получение бонуса возможно при соблюдении всех условий участия:

1. Откройте счет в Winline или войдите в свой профиль.

2. Завершите процедуру подтверждения личности при необходимости.

3. Заключайте пари на любые доступные события без ограничений.

4. Выполните минимальный оборот ставок в размере 100 000 рублей за месяц.

Начисление кешбэка происходит на основе суммы чистого проигрыша за отчетный период. Процент выплаты определяется уровнем игрока в программе.

Уровень

Месячный оборот

Кешбэк

Дерево

100 000 ₽

6%

Камень

250 000 ₽

7%

Гранит

500 000 ₽

8%

Мрамор

1 000 000 ₽

9%

Кварц

1 500 000 ₽

10%

Малахит

2 500 000 ₽

12.5%

Янтарь

5 000 000 ₽

15%

Медь

7 500 000 ₽

17.5%

Сталь

10 000 000 ₽

20%

Бронза

12 500 000 ₽

25%

Серебро

15 000 000 ₽

35%

Золото

25 000 000 ₽

40%

Платина

50 000 000 ₽

45%

Топаз

75 000 000 ₽

50%

Изумруд

125 000 000 ₽

60%

Сапфир

200 000 000 ₽

70%

Рубин

300 000 000 ₽

80%

Алмаз

500 000 000 ₽

90%

Бриллиант

1 000 000 000 ₽

100%

Кешбэк попадает во вкладку «Результат месяца» в виде фрибета, а не реальных денег.

Как отыграть кешбэк до 100% от Winline в программе лояльности

Фрибет активен 1 месяц и предназначен для единственного пари. Ограничений по типу ставки и коэффициенту нет.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline

Таблица содержит важные сведения о текущей программе.

Максимальный размер бонуса

Кешбэк 100%

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

Бессрочно

Уровень «Камень» закрепляется на следующий месяц как гарантированный. При невыполнении лимитов в течение 2 месяцев подряд статус сбрасывается.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Возможность вернуть до 100% чистого проигрыша➖ Возврат начисляется фрибетом, а не реальными деньгами
➕ Прозрачная система расчета кешбэка 

Заключение

В программе лояльности есть 2 ключевых правила, которые стоит учитывать. Кешбэк считается только от проигранной суммы за месяц, а уровень зависит от общего оборота ставок.

Валентин Васильев

