Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за экспрессы

На этот раз «Винлайн» не привязывал розыгрыш фрибетов к каким-либо конкретным соревнованиям. Бетторы получили полную свободу выбора. Можно ставить хоть на чемпионат Норвегии по футболу, хоть на волейбольную Лигу Наций или турниры ATP и WTA.

Особенно приятно, что букмекер не ставит ограничений ни по сумме ставки, ни по коэффициенту — все максимально гибко и лояльно. Каждый может играть в привычном режиме, одновременно участвуя в борьбе за щедрый фрибет. Такой клиентоориентированный подход встречается очень редко и заслуживает отдельной похвалы.