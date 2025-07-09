Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 250 000 рублей за экспрессы

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Букмекер Winline объявил о старте нового турнира BetRace. Он ориентирован на любителей экспресс-ставок. Общий призовой фонд составит 3 000 000 рублей. Среди 1000 самых активных участников будут распределены фрибеты на сумму до 250 000 рублей.
Стать участником BetRace и претендовать на фрибет можно после выполнения ряда условий:
1. Авторизоваться или пройти регистрацию, если аккаунта еще нет.
2. Открыть вкладку BetRace и выбрать «Турнир экспрессов».
3. Подтвердить участие.
4. Заключать пари типа экспресс без ограничений по сумме и коэффициенту.
Общий призовой фонд составляет 3 000 000 рублей. Он будет распределен между 1000 участников. Итоговая таблица формируется в режиме реального времени. Награды распределяются в зависимости от занятого места — от 500 до 250 000 рублей. Главный приз достанется участнику с максимальным объемом совершенных пари.
Фрибет будет доступен для использования на протяжении 30 дней после зачисления. Его можно применять при заключении ординаров или экспрессов на любые спортивные события. Минимально допустимый коэффициент для таких ставок — 1.01.
Для вывода выигрыша необходимо пройти стандартную процедуру:
Основные параметры акции систематизированы в наглядной таблице.
Максимальный размер бонуса
250 000 ₽
Минимальный депозит
50 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
16.07.2025 (09:59 МСК)
В зачет турнира не идут ставки типов система и ординар.
На этот раз «Винлайн» не привязывал розыгрыш фрибетов к каким-либо конкретным соревнованиям. Бетторы получили полную свободу выбора. Можно ставить хоть на чемпионат Норвегии по футболу, хоть на волейбольную Лигу Наций или турниры ATP и WTA.
Особенно приятно, что букмекер не ставит ограничений ни по сумме ставки, ни по коэффициенту — все максимально гибко и лояльно. Каждый может играть в привычном режиме, одновременно участвуя в борьбе за щедрый фрибет. Такой клиентоориентированный подход встречается очень редко и заслуживает отдельной похвалы.
Основные пункты, которые рекомендуется учесть при вступлении в турнир:
Плюсы
Минусы
|➕ В акции предусмотрено 1000 призовых мест
|➖ Не учитываются ставки типов ординар и система
|➕ Все игроки Winline имеют возможность присоединиться к турниру
Букмекеры стабильно радуют клиентов акциями, давайте разберемся, что сейчас предлагают лидеры рынка.
Любители «паровозиков» по достоинству оценят это предложение — оно позволяет играть в привычном ритме и претендовать на фрибеты. Такая акция выглядит очень дружественной и ориентированной на комфорт игроков.