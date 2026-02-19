Бонус-клуб от БК Winline: фрибеты до 10 000 рублей ежемесячно

Партнерский проект
Новая программа лояльности Winline предлагает клиентам зарабатывать каждый месяц фрибеты до 10 000 рублей и бонусные попытки в игре «Мины». Промоакция рассчитана на игроков, которые регулярно делают ставки и повышают свой оборот. Все награды начисляются автоматически по достижении установленных лимитов.
Начисление фрибетов происходит только при полном выполнении требований акции:
1. Создать профиль в Winline.
2. Пройти процедуру идентификации.
3. Заключать пари на любые спортивные события.
4. Следить за шкалой прогресса и повышать уровень
«Бонус-клуб» Winline становится активным с первого пари. Каждая ставка учитывается, но с различными множителями:
В «Бонус-клубе» уровень определяется по общему обороту ставок за месяц. Для участия достаточно совершить пари на сумму от 5000 рублей. Итоговый уровень закрепляется 1 числа следующего месяца. Фрибеты распределяются по пятницам равными частями.
Уровень
Минимальный оборот
Фрибет в месяц
Попытки в Минах
1
5000 ₽
0
4
2
50 000 ₽
1000 ₽
4
3
100 000 ₽
2000 ₽
8
4
150 000 ₽
3000 ₽
8
5
250 000 ₽
5000 ₽
12
6
500 000 ₽
10 000 ₽
12
В быстрой игре «Мины» можно выиграть до 90 000 рублей фрибетом за 1 попытку. Доступ к активности открывается в разделе «Результат месяца» при повышении уровня.
Фрибет действителен 30 дней и используется для 1 ставки. Ограничений по типу пари или коэффициенту нет. Чистый выигрыш автоматически поступает на баланс беттора.
Таблица содержит главные сведения о текущей промоакции.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
Бессрочно
В начале каждого месяца прогресс игрока сбрасывается.
Плюсы
Минусы
|➕ Ежемесячные бонусы без необходимости подавать запросы
|➖ Фрибеты начисляются только при активной игре
|➕ Программа активируется при регистрации в БК
Даже минимальный месячный оборот ставок открывает доступ к игре «Мины» с шансом выиграть огромный фрибет 90 000 рублей. Остальные награды доступны при большем объеме ставок.