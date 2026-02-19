Ведомости
БК ВинлайнФрибеты за депозит
Бонус-клуб от БК Winline: фрибеты до 10 000 рублей ежемесячно

Каждый месяц — новые уровни и награды!

Новая программа лояльности Winline предлагает клиентам зарабатывать каждый месяц фрибеты до 10 000 рублей и бонусные попытки в игре «Мины». Промоакция рассчитана на игроков, которые регулярно делают ставки и повышают свой оборот. Все награды начисляются автоматически по достижении установленных лимитов.

Как получить бонус до 10 000 рублей от Winline по программе Бонус-клуб

Начисление фрибетов происходит только при полном выполнении требований акции:

1. Создать профиль в Winline.

2. Пройти процедуру идентификации.

3. Заключать пари на любые спортивные события.

4. Следить за шкалой прогресса и повышать уровень

«Бонус-клуб» Winline становится активным с первого пари. Каждая ставка учитывается, но с различными множителями: 

  • Быстрые игры — ×0.5.
  • Одиночные пари — ×1.
  • Множественные пари — ×1.5.

В «Бонус-клубе» уровень определяется по общему обороту ставок за месяц. Для участия достаточно совершить пари на сумму от 5000 рублей. Итоговый уровень закрепляется 1 числа следующего месяца. Фрибеты распределяются по пятницам равными частями.

Уровень

Минимальный оборот

Фрибет в месяц

Попытки в Минах

1

5000 ₽

0

4

2

50 000 ₽

1000 ₽

4

3

100 000 ₽

2000 ₽

8

4

150 000 ₽

3000 ₽

8

5

250 000 ₽

5000 ₽

12

6

500 000 ₽

10 000 ₽

12

В быстрой игре «Мины» можно выиграть до 90 000 рублей фрибетом за 1 попытку. Доступ к активности открывается в разделе «Результат месяца» при повышении уровня.

Как отыграть фрибет до 10 000 рублей от Winline в программе Бонус-клуб

Фрибет действителен 30 дней и используется для 1 ставки. Ограничений по типу пари или коэффициенту нет. Чистый выигрыш автоматически поступает на баланс беттора.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от Winline

Таблица содержит главные сведения о текущей промоакции.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

Бессрочно

В начале каждого месяца прогресс игрока сбрасывается.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Ежемесячные бонусы без необходимости подавать запросы➖ Фрибеты начисляются только при активной игре
➕ Программа активируется при регистрации в БК 

Заключение

Даже минимальный месячный оборот ставок открывает доступ к игре «Мины» с шансом выиграть огромный фрибет 90 000 рублей. Остальные награды доступны при большем объеме ставок.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
