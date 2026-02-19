Бонус-клуб от БК Winline: фрибеты до 10 000 рублей ежемесячно

Начисление фрибетов происходит только при полном выполнении требований акции:

1. Создать профиль в Winline.

2. Пройти процедуру идентификации.

3. Заключать пари на любые спортивные события.

4. Следить за шкалой прогресса и повышать уровень

«Бонус-клуб» Winline становится активным с первого пари. Каждая ставка учитывается, но с различными множителями:

Быстрые игры — ×0.5.

Одиночные пари — ×1.

Множественные пари — ×1.5.

В «Бонус-клубе» уровень определяется по общему обороту ставок за месяц. Для участия достаточно совершить пари на сумму от 5000 рублей. Итоговый уровень закрепляется 1 числа следующего месяца. Фрибеты распределяются по пятницам равными частями.

Уровень Минимальный оборот Фрибет в месяц Попытки в Минах 1 5000 ₽ 0 4 2 50 000 ₽ 1000 ₽ 4 3 100 000 ₽ 2000 ₽ 8 4 150 000 ₽ 3000 ₽ 8 5 250 000 ₽ 5000 ₽ 12 6 500 000 ₽ 10 000 ₽ 12

В быстрой игре «Мины» можно выиграть до 90 000 рублей фрибетом за 1 попытку. Доступ к активности открывается в разделе «Результат месяца» при повышении уровня.