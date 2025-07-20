Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 300 000 рублей за ставки на РПЛ

Партнерский проект
Букмекерская компания Winline запустила свежий турнир в рамках Bet Race. На этот раз он приурочен к новому сезону Российской премьер-лиги. Каждый игрок получает шанс побороться за часть щедрого призового фонда в 5 000 000 рублей. Чтобы принять участие, делайте ставки на матчи РПЛ и поднимайтесь в таблице лидеров. Лучшие 2500 игроков получат бонусы, максимальный фрибет достигает внушительных 300 000 рублей.
Чтобы стать участником турнира, нужно выполнить ряд условий.
1. Войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь на платформе Winline, если еще не являетесь клиентом букмекера.
2. Перейдите в раздел BetRace и выберите турнир, посвященный РПЛ.
3. Нажмите кнопку «Принять участие».
4. Начинайте делать ставки на матчи Российской Премьер-Лиги. Минимальный коэффициент должен быть от 1.30.
Если заключаете экспресс, в его составе обязательно должно быть хотя бы одно событие из РПЛ. В рамках турнира формируется таблица лидеров. В ней участники ранжируются по сумме рассчитанных ставок на матчи РПЛ.
По итогам турнира фрибеты получат 2500 лучших игроков. Размер бонуса зависит от занятого места — от 500 до 300 000 рублей. Общий призовой фонд — 5 000 000 рублей.
Фрибет будет доступен в течение 30 дней с момента начисления. Его можно использовать для одиночных и экспресс-ставок на любые спортивные события с минимальным коэффициентом 1.01.
Процедура вывода выигрыша проходит по стандартным правилам букмекера:
Вывод оформляется сразу, но банк может зачислить средства с интервалом до 3 рабочих дней.
В таблице отражены главные характеристики акции.
Максимальный размер бонуса
300 000 ₽
Минимальный депозит
50 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
28.07.2025 (09:59 МСК)
Прогнозистам РПЛ предоставлен один из самых больших призовых пулов среди всех подобных акций Winline. Ожидается рекордное количество участников, ведь речь идет не о каком-то малоизвестном чемпионате, а о понятном всем российском первенстве.
Пользователям хорошо знакома игровая форма «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА и других клубов, что значительно облегчает анализ и прогнозирование. Кроме того, у букмекера очень широкая роспись на матчи Российской Премьер-Лиги, что дает массу возможностей подобрать выгодные ставки и реализовать стратегию. Такой набор делает участие в турнире интересным и комфортным.
Без прохождения процедуры идентификации участие в акции и получение фрибета невозможно. Важно заранее подготовить все необходимые документы и корректно пройти верификацию.
Также важным моментом является правильная регистрация и активация участия в турнире. Ошибки при заполнении данных или пропуск шага с нажатием кнопки «Принять участие» могут привести к тому, что ставки не будут учитываться в турнирной таблице, а бонус не начислится. Рекомендуется внимательно следить за выполнением всех условий и подтверждать свое участие своевременно.
Плюсы
Минусы
|➕ Принять участие в акции могут все пользователи БК
|➖ Чтобы войти в топ, необходимо поставить приличную сумму денег
|➕ Многократный отыгрыш бонуса не требуется
Букмекеры регулярно радуют игроков акциями, изучим предложения лидеров рынка.
Акция привлекает внимание болельщиков масштабным призовым фондом и щедрыми фрибетами. Конкуренция среди участников ожидается высокая, но это только добавляет азарта.