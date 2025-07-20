Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 300 000 рублей за ставки на РПЛ

Чтобы стать участником турнира, нужно выполнить ряд условий.

1. Войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь на платформе Winline, если еще не являетесь клиентом букмекера.

2. Перейдите в раздел BetRace и выберите турнир, посвященный РПЛ.

3. Нажмите кнопку «Принять участие».

4. Начинайте делать ставки на матчи Российской Премьер-Лиги. Минимальный коэффициент должен быть от 1.30.

Если заключаете экспресс, в его составе обязательно должно быть хотя бы одно событие из РПЛ. В рамках турнира формируется таблица лидеров. В ней участники ранжируются по сумме рассчитанных ставок на матчи РПЛ.

По итогам турнира фрибеты получат 2500 лучших игроков. Размер бонуса зависит от занятого места — от 500 до 300 000 рублей. Общий призовой фонд — 5 000 000 рублей.