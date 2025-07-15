Winball от БК Winline: множитель фрибетов до х250

Доступ к функции открывается после того, как пользователь выполнит заданные условия:

1. Пройти регистрацию и подтвердить личность.

2. Скачать приложение для смартфонов букмекера.

3. Выбрать раздел Winball.

4. Играть только с активными фрибетами от 50 до 10 000 рублей.

5. Использовать 1 фрибет для 1 броска.

Winball — вдохновлен механикой Plinko, но со своими особенностями. Игровое поле напоминает пирамиду с сеткой колышков, по которой пользователь запускает шарик с вершины. По пути шарик случайно меняет траекторию и падает в один из 13 отсеков, каждый из которых связан с определенным множителем. Именно этот коэффициент увеличивает номинал фрибета.

Для участия нужен активный фрибет от 50 до 10 000 рублей. Множители варьируются от х0 (проигрыш) до х250. Чем ближе отсек к краю, тем выше коэффициент. Максимальный выигрыш за один бросок может достигать 2 500 000 миллиона рублей (фрибет на 10 000 рублей умножить на 250).

Интерфейс игры включает зону для броска, линию множителей и меню с историей бросков. Последние 100 попыток сохраняются и доступны до 3 месяцев. Чтобы начать, нужно выбрать фрибет в приложении, нажать «Сделать бросок» и ждать результата. Полученный выигрыш можно использовать только для ставок в Winline.