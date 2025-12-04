Новогодний розыгрыш от БК Мелбет: сертификаты на 1500 рублей и iPhone 17 Pro

Партнерский проект
Букмекер Melbet запускает зимнюю акцию в честь приближающихся праздников. Аудитория Telegram-канала получает шанс на 1 из 10 ценных подарков. В числе призов актуальная электроника и сертификаты на покупки.
К розыгрышу допускаются пользователи, которые соответствуют всем указанным условиям:
1. Имеют активный счет в БК «Мелбет».
2. Подписались на Telegram-канал букмекера.
3. Отметились в конкурсе через кнопку участия.
Всего предусмотрено 10 призовых позиций. Определение победителей пройдет автоматически через бот-рандомайзер 22 февраля.
Место
Приз
1
Смартфон Apple iPhone 17 Pro
2
Игровая консоль Sony PlayStation 5 Slim
3
Яндекс Станция Миди
4-10
Сертификат Ozon на 1500 ₽
Ни один из призов, включая сертификаты, не имеет требований по отыгрышу. Полученные подарки сразу переходят в распоряжение победителя, он может использовать их так, как посчитает нужным.
Далее приведены основные требования, которые необходимо учитывать.
Максимальный размер бонуса
1500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
22.02.2026 (22:00 МСК)
Удалять подписку нельзя до момента официального завершения акции.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Участие не требует ставок и депозитов
|➖ Подарков всего 10, поэтому шансы получить 1 из них невелики
|➕ Разыгрываются топовые гаджеты и денежные сертификаты
Промо от «Мелбет» привлекает простотой условий и ценными призами. Даже пользователи без опыта ставок могут легко принять участие и получить современные гаджеты или сертификаты.