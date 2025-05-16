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16 мая 8:47ГлавнаяБонусы
БК WinlineАкции

Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки в Nardball

150000 ₽
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
50 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Ставки на нарды приносят фрибеты!

Букмекерская компания Winline запустила уникальный турнир по ставкам на Nardball. В рамках масштабной акции в разделе BetRace участникам предстоит сразиться за призовой фонд в размере 1 000 000 рублей. Всего предусмотрено 500 призовых мест, самому активному игроку достанется фрибет на сумму до 150 000 рублей.

Как получить бонус БК Winline до 150 000 рублей

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Чтобы присоединиться к турниру, участникам нужно:

1. Создать аккаунт или войти в личный кабинет на сайте Winline.

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2. Пройти процедуру подтверждения личности.

3. Открыть страницу акции BetRace в меню на главной странице платформы.

4. Перейти в турнир Nardball и нажать кнопку «Участвовать» в описании акции.

5. Совершать одиночные пари на игру Nardball с коэффициентом 1.30 или выше.

6. Набирать сумму ставок и подниматься в рейтинге.

В рамках предложения также учитываются ставки на следующие дисциплины: 

  • Твист. 
  • Фортуна. 
  • Страйк. 
  • Ринг. 
  • Роял. 
  • Кальмар.

Участники из топ-500 рейтинга разделят призовой фонд.

Место

Фрибет

1

150 000 ₽

2

120 000 ₽

3

90 000 ₽

4

75 000 ₽

5

60 000 ₽

6

50 000 ₽

7

30 000 ₽

8

20 000 ₽

9

10 000 ₽

10

5000 ₽

11-25

3500 ₽

26-50

2000 ₽

51-100

1000 ₽

101-250

750 ₽

251-500

500 ₽

Турнирный рейтинг обновляется после того, как ставка будет рассчитана.

Как отыграть бонус Winline на 150 000 рублей

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Полученные фрибеты можно использовать на протяжении 30 дней. Допускается заключение одиночных и экспресс-пари с использованием этих средств. Единственное условие – коэффициент будет находиться в диапазоне от 1.01 до 10.00.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Winline

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Чтобы перевести деньги себе на счет, выполните следующие шаги:

  1. Нажмите на значок плюс в верхней панели, он находится рядом с текущим балансом аккаунта.
  2. В появившемся окне выберите пункт «Вывод».
  3. Укажите способ получения и сумму.
  4. Подтвердите операцию кодом из СМС.

После подтверждения система примет заявку, и средства будут переведены согласно установленным срокам.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 150 000 рублей от Winline

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Ознакомьтесь с полным описанием акции в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

50 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

25.05.2025 (23:59 МСК)

При подсчете результатов учитываются только стандартные ставки, без фрибетов и кешаута.

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 150 000 рублей от БК Winline

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Нарды — это не просто игра, а часть моего детства. Помню, как во дворе собирались пожилые мужчины: выкладывали доску, доставали фишки и начиналась настоящая битва. Тогда я и выучил правила, стал играть с друзьями, родственниками и коллегами. Сегодня все иначе — нарды перекочевали в онлайн. Теперь можно не только следить за игрой в режиме реального времени, но и делать ставки. С турниром Nardball от Winline это стало еще интереснее.

Все происходит динамично: ставки рассчитываются почти мгновенно, события меняются одно за другим. Заскучать просто не успеваешь. Фрибетов в турнире много, но и конкуренция высокая. Чтобы попасть в число призеров, нужно реально вкладываться и играть активно. Бонус в 150 000 рублей — отличная мотивация. Главное — играть с умом.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Winline

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При проблемах с регистрацией или подтверждением личности проверьте корректность введенных данных. Возможно, придется еще раз загрузить все необходимые документы для верификации.

Следите за датами окончания действия фрибетов. Если срок истек, бонус использовать уже нельзя. Планируйте ставки заранее, чтобы успеть применить все возможности.

Убедитесь, что условия акции выполнены точно (например, минимальный коэффициент пари). Если бонус не поступил, свяжитесь с техподдержкой, приложив скриншоты и детали операции.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ В зачет поступают все ставки: как выигрышные, так и проигрышные➖ Бонус необходимо отыграть целиком, без разбивки на части
➕ Большое количество призовых мест для победителей 

Сравнение бонуса Winline до 150 000 рублей с бонусами других БК

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На рынке представлено множество других привлекательных бонусных программ.

Условия

PARI

Лига Ставок

Леон

Название

Бонус за участие в Играх 24/7

Кешбэк по программе лояльности

Бонус за пари в разделе Ставки 24/7

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

15.5 %

1000 ₽

Минимальный коэффициент

1.50

1.01

1.50

Срок отыгрыша

7 дней

14 дней

10 дней

Минимальный депозит

1000 ₽

100 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Если вы уже устали от привычных ставок на футбол и хоккей и ищете что-то свежее и захватывающее, турнир по Nardball станет хорошим выбором. Эта новая игра отличается своей динамичностью и увлекательностью. Здесь каждый бросок костей может изменить ход партии.

Валентин Васильев

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных