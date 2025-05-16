Турнир BetRace от БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за ставки в Nardball

Партнерский проект
Букмекерская компания Winline запустила уникальный турнир по ставкам на Nardball. В рамках масштабной акции в разделе BetRace участникам предстоит сразиться за призовой фонд в размере 1 000 000 рублей. Всего предусмотрено 500 призовых мест, самому активному игроку достанется фрибет на сумму до 150 000 рублей.
Чтобы присоединиться к турниру, участникам нужно:
1. Создать аккаунт или войти в личный кабинет на сайте Winline.
2. Пройти процедуру подтверждения личности.
3. Открыть страницу акции BetRace в меню на главной странице платформы.
4. Перейти в турнир Nardball и нажать кнопку «Участвовать» в описании акции.
5. Совершать одиночные пари на игру Nardball с коэффициентом 1.30 или выше.
6. Набирать сумму ставок и подниматься в рейтинге.
В рамках предложения также учитываются ставки на следующие дисциплины:
Участники из топ-500 рейтинга разделят призовой фонд.
Место
Фрибет
1
150 000 ₽
2
120 000 ₽
3
90 000 ₽
4
75 000 ₽
5
60 000 ₽
6
50 000 ₽
7
30 000 ₽
8
20 000 ₽
9
10 000 ₽
10
5000 ₽
11-25
3500 ₽
26-50
2000 ₽
51-100
1000 ₽
101-250
750 ₽
251-500
500 ₽
Турнирный рейтинг обновляется после того, как ставка будет рассчитана.
Полученные фрибеты можно использовать на протяжении 30 дней. Допускается заключение одиночных и экспресс-пари с использованием этих средств. Единственное условие – коэффициент будет находиться в диапазоне от 1.01 до 10.00.
Чтобы перевести деньги себе на счет, выполните следующие шаги:
После подтверждения система примет заявку, и средства будут переведены согласно установленным срокам.
Ознакомьтесь с полным описанием акции в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
50 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
25.05.2025 (23:59 МСК)
При подсчете результатов учитываются только стандартные ставки, без фрибетов и кешаута.
Нарды — это не просто игра, а часть моего детства. Помню, как во дворе собирались пожилые мужчины: выкладывали доску, доставали фишки и начиналась настоящая битва. Тогда я и выучил правила, стал играть с друзьями, родственниками и коллегами. Сегодня все иначе — нарды перекочевали в онлайн. Теперь можно не только следить за игрой в режиме реального времени, но и делать ставки. С турниром Nardball от Winline это стало еще интереснее.
Все происходит динамично: ставки рассчитываются почти мгновенно, события меняются одно за другим. Заскучать просто не успеваешь. Фрибетов в турнире много, но и конкуренция высокая. Чтобы попасть в число призеров, нужно реально вкладываться и играть активно. Бонус в 150 000 рублей — отличная мотивация. Главное — играть с умом.
При проблемах с регистрацией или подтверждением личности проверьте корректность введенных данных. Возможно, придется еще раз загрузить все необходимые документы для верификации.
Следите за датами окончания действия фрибетов. Если срок истек, бонус использовать уже нельзя. Планируйте ставки заранее, чтобы успеть применить все возможности.
Убедитесь, что условия акции выполнены точно (например, минимальный коэффициент пари). Если бонус не поступил, свяжитесь с техподдержкой, приложив скриншоты и детали операции.
Плюсы
Минусы
|➕ В зачет поступают все ставки: как выигрышные, так и проигрышные
|➖ Бонус необходимо отыграть целиком, без разбивки на части
|➕ Большое количество призовых мест для победителей
На рынке представлено множество других привлекательных бонусных программ.
Условия
Название
Бонус за участие в Играх 24/7
Кешбэк по программе лояльности
Бонус за пари в разделе Ставки 24/7
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
15.5 %
1000 ₽
Минимальный коэффициент
1.50
1.01
1.50
Срок отыгрыша
7 дней
14 дней
10 дней
Минимальный депозит
1000 ₽
—
100 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Если вы уже устали от привычных ставок на футбол и хоккей и ищете что-то свежее и захватывающее, турнир по Nardball станет хорошим выбором. Эта новая игра отличается своей динамичностью и увлекательностью. Здесь каждый бросок костей может изменить ход партии.
Партнерский проект