БК Балтбет: фрибеты до 5000 рублей и призы за подписку на Telegram-канал

Официальный Telegram-канал БК «Балтбет» запускает розыгрыш праздничных подарков. Победители получат фрибеты разных номиналов, спортивный мерч и современные гаджеты. Принять участие может любой зарегистрированный игрок подписавшийся на канал и отметивший пост.
Участие доступно каждому, кто соблюдает легкую последовательность действий. Необходимо:
1. Завести аккаунт в «Балтбет» или использовать существующий.
2. Подписаться на официальный Telegram-канал букмекера.
3. Проставить реакцию ❤️ под конкурсным постом.
4. Активировать участие кликом кнопки «ПРИЗ ПОД ЕЛКОЙ!».
Всего разыгрывается 30 подарков. Букмекер определит счастливчиков с помощью рандомайзера 16 января.
Место
Приз
Фрибет
1
Steam Deck
5000 ₽
2
Официальный мяч ЛЧ 25/26
4000 ₽
3
Яндекс Станция Мини
3500 ₽
4-5
Подушка
3000 ₽
6-8
Форма футбольного топ-клуба
2500 ₽
9-10
Футбольный шарф
2000 ₽
11-15
Пауэрбанк
1500 ₽
16-20
Зонт
1000 ₽
21-25
Кружка с эмблемой клуба НХЛ
700 ₽
26-30
600 ₽
Срок действия фрибета — 30 дней с момента зачисления. Минимальный коэффициент для ставки составляет 1.40. Фрибет подходит для одиночных ставок и экспрессов до 10 событий включительно.
Для быстрого понимания правил воспользуйтесь таблицей.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
15.01.2026 (16:00 МСК)
Значимые спортивные турниры и календарные праздники часто сопровождаются специальными активностями от Baltbet в социальных сетях.
Плюсы
Минусы
|➕ Участие не требует внесения денег на баланс или размещения пари
|➖ Призовой фонд рассчитан на ограниченное количество победителей
|➕Разнообразные призы, включая фрибеты, гаджеты и фирменный мерч
Условия конкурса прозрачны и не перегружены лишними требованиями. Участие возможно без финансовых вложений и игровых активностей.