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24 марта 12:46ГлавнаяБонусы
БК БалтбетАкции

Программа лояльности БК Балтбет — кешбэк до 8%

20000
Бонус
1756 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Кешбэк до 8%

БК приглашает своих клиентов воспользоваться программой лояльности VIP статус Baltbet. Участие в акции дает возможность игрокам получать регулярный кешбэк до 8%.

Как присоединиться к программе лояльности Балтбет

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Для участия в акции необходимо:

1. Зарегистрироваться или авторизироваться в БК.

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2. Пройти идентификацию.

3. Заключать пари на ординары с коэффициентом не ниже 1.10 или экспрессы с кэфом для каждого события от 1.10.

Программа лояльности  начинает действовать автоматически для зарегистрированных пользователей БК. Дополнительных действий совершать не нужно.

Букмекер разработал для участников сразу 60 VIP-уровней, от которых зависит размер кешбэка. Первый уровень присваивается без баллов, для второго необходимо получить 150 000 баллов, для третьего — 300 000 баллов, для 60 уровня — 1 000 000 000 баллов. За 1 рубль ставки клиент получает 1 балл. Начальный уровень беттору достанется на основании суммы всех пари за последний год. 

Сама БК делит уровни на несколько групп. Они приведены в таблице.

Уровень

Статус

Кешбэк

Количество ставок купоном

1-14ДебютантДо 0.75%1
15-29ЗнатокДо 1.5%2
30-44АналитикДо 3%3
45-60Гуру ставокДо 8%4

Кешбэк игрокам выдается в виде бонуса «Ставка купоном». Он не может быть меньше 20 рублей. Если необходимая сумма кешбэка не набирается, то выдача купона переносится на следующий период.

Процент кешбэка в программе лояльности «Балтбет» зависит от видов пари. 

Вид ставки и коэффициент Кешбэк
Экспресс с коэффициентом от 100.00 и вышеДо 8%
Экспресс с коэффициентом от 10.00 до 100.00До 4%
Экспресс с коэффициентом от 2.50 до 10.00До 4%
Экспресс с коэффициентом от 1.10 до 2.50До 2%
Ординар с коэффициентом от 5.00 и вышеДо 4%
Ординар с коэффициентом от 2.50 до 5.00До 2%
Ординар с коэффициентом от 1.40 до 2.50До 1.5%
Ординар с коэффициентом от 1.11 до 1.40До 1%

Точный процент для каждого уровня можно посмотреть на сайте БК.

Как отыграть кешбэк от БК Балтбет

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Букмекер не выставляет ограничений по коэффициентам и видам ставок. В случае успеха пари игрок получит на свой баланс чистый выигрыш.

Как вывести средства после отыгрыша кешбэка в Балбете

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Для получения выигрыша необходимо:

  1. Войти в личный кабинет.
  2. Перейти в профиль.
  3. Открыть вкладку «Снятие».
  4. Выбрать удобный способ вывода.
  5. Ввести сумму.
  6. Отправить запрос.
  7. Подтвердить операцию SMS-кодом.

Букмекер предлагает широкий ассортимент финансовых инструментов для вывода средств.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании кешбэка от Балтбет

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Ключевые моменты данной акции указаны в таблице:

Максимальный размер бонуса

До 8%

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс, система

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

Срок окончания акции

13.01.2030 (23:59 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании программы лояльности от Балтбет

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Акция ориентирована на пользователей, которые прокручивают в БК большие суммы денег. Чтобы попасть на второй уровень, надо проставить минимум 150 000 рублей. 

Главная фишка программы в том, что ваш VIP-статус будет расти даже в случае длительного перерыва в игре. Процент кешбэка не очень высокий, особенно за ставки с низкими коэффициентами. Однако и участие в программе лояльности не требует никаких дополнительных усилий от игрока.

Какие могут быть сложности при получении и использовании кешбэка от БК Балтбет

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Новичкам может быть непросто разобраться в условиях программы лояльности. Для получения кешбэка необходимо учитывать не только общую сумму ставок, но и разновидности пари. 

Важно следить, чтобы пари имели минимальный коэффициент 1.10. Это касается ординаров и каждого в отдельности исхода в экспрессе. 

Преимущества и недостатки

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Плюсы Минусы
➕ Автоматическое подключение при регистрации➖ Для получения второго уровня надо проставить 150 000 ₽
➕ Кешбэк до 8% для активных игроков➖ Запутанные правила

Сравнение программы лояльности Балтбет с бонусами других БК

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Условия

Мелбет

PARI

БЕТСИТИ

Название

Кешбэк для своих

Кешбэк для новых и действующих игроков

Кешбэк для новых и действующих игроков

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

30%

25%

Минимальный коэффициент

1.10

1.01

1.20

Срок отыгрыша

5 дней

30 дней

Минимальный депозит

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

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Автоматическое подключение и кешбэк до 8% — явные плюсы. Однако для достижения высоких уровней нужны большие ставки. Это может быть сложно для новичков. Программа подойдет тем, кто играет регулярно и готов к риску, получая бонусы за свою активность.

Валентин Васильев

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