Программа лояльности БК Балтбет — кешбэк до 8%

Для участия в акции необходимо:

1. Зарегистрироваться или авторизироваться в БК.

2. Пройти идентификацию.

3. Заключать пари на ординары с коэффициентом не ниже 1.10 или экспрессы с кэфом для каждого события от 1.10.

Программа лояльности начинает действовать автоматически для зарегистрированных пользователей БК. Дополнительных действий совершать не нужно.

Букмекер разработал для участников сразу 60 VIP-уровней, от которых зависит размер кешбэка. Первый уровень присваивается без баллов, для второго необходимо получить 150 000 баллов, для третьего — 300 000 баллов, для 60 уровня — 1 000 000 000 баллов. За 1 рубль ставки клиент получает 1 балл. Начальный уровень беттору достанется на основании суммы всех пари за последний год.

Сама БК делит уровни на несколько групп. Они приведены в таблице.

Уровень Статус Кешбэк Количество ставок купоном 1-14 Дебютант До 0.75% 1 15-29 Знаток До 1.5% 2 30-44 Аналитик До 3% 3 45-60 Гуру ставок До 8% 4

Кешбэк игрокам выдается в виде бонуса «Ставка купоном». Он не может быть меньше 20 рублей. Если необходимая сумма кешбэка не набирается, то выдача купона переносится на следующий период.

Процент кешбэка в программе лояльности «Балтбет» зависит от видов пари.

Вид ставки и коэффициент Кешбэк Экспресс с коэффициентом от 100.00 и выше До 8% Экспресс с коэффициентом от 10.00 до 100.00 До 4% Экспресс с коэффициентом от 2.50 до 10.00 До 4% Экспресс с коэффициентом от 1.10 до 2.50 До 2% Ординар с коэффициентом от 5.00 и выше До 4% Ординар с коэффициентом от 2.50 до 5.00 До 2% Ординар с коэффициентом от 1.40 до 2.50 До 1.5% Ординар с коэффициентом от 1.11 до 1.40 До 1%

Точный процент для каждого уровня можно посмотреть на сайте БК.