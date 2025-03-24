Программа лояльности БК Балтбет — кешбэк до 8%

Партнерский проект
БК приглашает своих клиентов воспользоваться программой лояльности VIP статус Baltbet. Участие в акции дает возможность игрокам получать регулярный кешбэк до 8%.
Для участия в акции необходимо:
1. Зарегистрироваться или авторизироваться в БК.
2. Пройти идентификацию.
3. Заключать пари на ординары с коэффициентом не ниже 1.10 или экспрессы с кэфом для каждого события от 1.10.
Программа лояльности начинает действовать автоматически для зарегистрированных пользователей БК. Дополнительных действий совершать не нужно.
Букмекер разработал для участников сразу 60 VIP-уровней, от которых зависит размер кешбэка. Первый уровень присваивается без баллов, для второго необходимо получить 150 000 баллов, для третьего — 300 000 баллов, для 60 уровня — 1 000 000 000 баллов. За 1 рубль ставки клиент получает 1 балл. Начальный уровень беттору достанется на основании суммы всех пари за последний год.
Сама БК делит уровни на несколько групп. Они приведены в таблице.
Уровень
Статус
Кешбэк
Количество ставок купоном
|1-14
|Дебютант
|До 0.75%
|1
|15-29
|Знаток
|До 1.5%
|2
|30-44
|Аналитик
|До 3%
|3
|45-60
|Гуру ставок
|До 8%
|4
Кешбэк игрокам выдается в виде бонуса «Ставка купоном». Он не может быть меньше 20 рублей. Если необходимая сумма кешбэка не набирается, то выдача купона переносится на следующий период.
Процент кешбэка в программе лояльности «Балтбет» зависит от видов пари.
|Вид ставки и коэффициент
|Кешбэк
|Экспресс с коэффициентом от 100.00 и выше
|До 8%
|Экспресс с коэффициентом от 10.00 до 100.00
|До 4%
|Экспресс с коэффициентом от 2.50 до 10.00
|До 4%
|Экспресс с коэффициентом от 1.10 до 2.50
|До 2%
|Ординар с коэффициентом от 5.00 и выше
|До 4%
|Ординар с коэффициентом от 2.50 до 5.00
|До 2%
|Ординар с коэффициентом от 1.40 до 2.50
|До 1.5%
|Ординар с коэффициентом от 1.11 до 1.40
|До 1%
Точный процент для каждого уровня можно посмотреть на сайте БК.
Букмекер не выставляет ограничений по коэффициентам и видам ставок. В случае успеха пари игрок получит на свой баланс чистый выигрыш.
Для получения выигрыша необходимо:
Букмекер предлагает широкий ассортимент финансовых инструментов для вывода средств.
Ключевые моменты данной акции указаны в таблице:
Максимальный размер бонуса
До 8%
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
—
Срок окончания акции
13.01.2030 (23:59 МСК)
Акция ориентирована на пользователей, которые прокручивают в БК большие суммы денег. Чтобы попасть на второй уровень, надо проставить минимум 150 000 рублей.
Главная фишка программы в том, что ваш VIP-статус будет расти даже в случае длительного перерыва в игре. Процент кешбэка не очень высокий, особенно за ставки с низкими коэффициентами. Однако и участие в программе лояльности не требует никаких дополнительных усилий от игрока.
Новичкам может быть непросто разобраться в условиях программы лояльности. Для получения кешбэка необходимо учитывать не только общую сумму ставок, но и разновидности пари.
Важно следить, чтобы пари имели минимальный коэффициент 1.10. Это касается ординаров и каждого в отдельности исхода в экспрессе.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Автоматическое подключение при регистрации
|➖ Для получения второго уровня надо проставить 150 000 ₽
|➕ Кешбэк до 8% для активных игроков
|➖ Запутанные правила
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Автоматическое подключение и кешбэк до 8% — явные плюсы. Однако для достижения высоких уровней нужны большие ставки. Это может быть сложно для новичков. Программа подойдет тем, кто играет регулярно и готов к риску, получая бонусы за свою активность.
Партнерский проект