Защитник корта от БК Балтбет: фрибет от 300 рублей за выигрышные лайв-ставки на теннис

Букмекерская контора начислит фрибет после выполнения ряда последовательных действий. От беттора требуется:

Зарегистрироваться в БК Baltbet. Согласиться с участием в промоакции «Защитник корта». Выиграть в 6 ординарах на теннис в лайве.

БК учитывает пари от 100 рублей с минимальным коэффициентом от 1.30. После подтверждения участия включается таймер обратного отсчета. На выполнение задания отводится 10 часов.

Букмекерская контора не вводила условия очередности выигрыша. Игрок может победить в 3 пари, проиграть, а потом снова сделать 3 удачных ставки. В любом случае он получит фрибет, если уложится в отведенное букмекером время.