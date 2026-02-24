Защитник корта от БК Балтбет: фрибет от 300 рублей за выигрышные лайв-ставки на теннис

Партнерский проект
Специально для любителей большого тенниса «Балтбет» запустил акцию «Защитник корта» и выдает от 300 рублей фрибетами. Для участия бетторам следует побеждать в лайв-пари. Серийность здесь не требуется, достаточно зафиксировать 6 выигрышей за отведенный букмекером срок.
Букмекерская контора начислит фрибет после выполнения ряда последовательных действий. От беттора требуется:
БК учитывает пари от 100 рублей с минимальным коэффициентом от 1.30. После подтверждения участия включается таймер обратного отсчета. На выполнение задания отводится 10 часов.
Букмекерская контора не вводила условия очередности выигрыша. Игрок может победить в 3 пари, проиграть, а потом снова сделать 3 удачных ставки. В любом случае он получит фрибет, если уложится в отведенное букмекером время.
БК установила стандартные требования по использованию бонуса. Фрибет работает в течение месяца, а его можно поставить на кэфы 1.40-100.
В таблице ниже доступны все правила и условия представленного бонуса.
Максимальный размер бонуса
от 300 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
26.02.2026 (23:59 МСК)
Участвовать в акции второй раз нельзя. Игроки допускаются к промо единоразово.
Плюсы
Минусы
|➕ Контора не требует серии выигрышей
|➖ Жесткий лимит на время выполнения задания
|➕ Бонус доступен для всех пользователей БК
Представленная акция обладает жесткими ограничениями по времени, но в целом выиграть 6 раз можно даже в рамках одного матча. Поэтому особых сложностей с использованием бонуса возникнуть не должно, он подходит даже новичкам.