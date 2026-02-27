Live-серия от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за победные ординары на теннис

Ведомости
Бонус за простые действия!

Букмекер «Балтбет» представил промо «Live-серия» для поклонников ставок на теннис в режиме реального времени. В рамках предложения беттор должен выиграть 2 подряд ординара в лайве. Размер награды начинается от 200 рублей.

Как получить бонус от 200 рублей в БК Балтбет по промо Live-серия

Свернуть

Приз в виде фрибета будет зачислен после соблюдения всех этапов акции. Участнику необходимо выполнить такие действия:

1. Пройти регистрацию в БК «Балтбет» или авторизоваться в уже существующем профиле.

2. Подключиться к акции «Live-серия».

3. В течение 5 часов выиграть 2 подряд ординара в лайве на теннис по условиям задания.

В расчет идут пари от 200 рублей при минимальном коэффициенте 1.40. Как только участник подтверждает участие, начинается обратный отсчет времени.

Как отыграть бонус от 200 рублей за выигрыши по live-ставкам на теннис в БК Балтбет

Свернуть

Организатор закрепил типовые требования по применению бонуса. Поставить фрибет необходимо в течение 30 дней на исходы с коэффициентом от 1.40 до 100.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 200 рублей от БК Балтбет

Свернуть

Ознакомиться со всеми ограничениями промоакции можно в таблице.

Максимальный размер бонуса

от 200 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

01.03.2026 (23:59 МСК)

Для активных клиентов букмекерской компании с высоким оборотом по ставкам размер фрибета может быть увеличен в 5 раз.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Промо без участия в розыгрышах и лидербордах➖ Необходимо выиграть 2 ставки подряд
➕ Невысокий порог входа 

Заключение

Свернуть

В рамках предложения разрешены пари на все быстрые рынки — геймы, очки и подачи. Задание реально закончить в рамках одного теннисного сета. Победы по ставкам должны идти подряд без перерывов.

Валентин Васильев

