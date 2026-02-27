Live-серия от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за победные ординары на теннис

Приз в виде фрибета будет зачислен после соблюдения всех этапов акции. Участнику необходимо выполнить такие действия:

1. Пройти регистрацию в БК «Балтбет» или авторизоваться в уже существующем профиле.

2. Подключиться к акции «Live-серия».

3. В течение 5 часов выиграть 2 подряд ординара в лайве на теннис по условиям задания.

В расчет идут пари от 200 рублей при минимальном коэффициенте 1.40. Как только участник подтверждает участие, начинается обратный отсчет времени.