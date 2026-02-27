Live-серия от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за победные ординары на теннис

Партнерский проект
Букмекер «Балтбет» представил промо «Live-серия» для поклонников ставок на теннис в режиме реального времени. В рамках предложения беттор должен выиграть 2 подряд ординара в лайве. Размер награды начинается от 200 рублей.
Приз в виде фрибета будет зачислен после соблюдения всех этапов акции. Участнику необходимо выполнить такие действия:
1. Пройти регистрацию в БК «Балтбет» или авторизоваться в уже существующем профиле.
2. Подключиться к акции «Live-серия».
3. В течение 5 часов выиграть 2 подряд ординара в лайве на теннис по условиям задания.
В расчет идут пари от 200 рублей при минимальном коэффициенте 1.40. Как только участник подтверждает участие, начинается обратный отсчет времени.
Организатор закрепил типовые требования по применению бонуса. Поставить фрибет необходимо в течение 30 дней на исходы с коэффициентом от 1.40 до 100.00.
Ознакомиться со всеми ограничениями промоакции можно в таблице.
Максимальный размер бонуса
от 200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
01.03.2026 (23:59 МСК)
Для активных клиентов букмекерской компании с высоким оборотом по ставкам размер фрибета может быть увеличен в 5 раз.
Плюсы
Минусы
|➕ Промо без участия в розыгрышах и лидербордах
|➖ Необходимо выиграть 2 ставки подряд
|➕ Невысокий порог входа
В рамках предложения разрешены пари на все быстрые рынки — геймы, очки и подачи. Задание реально закончить в рамках одного теннисного сета. Победы по ставкам должны идти подряд без перерывов.