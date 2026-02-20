БК Winline: розыгрыш фрибетов до 15 000 рублей и PS5 Slim за подписку и депозит

Партнерский проект
Букмекерская компания Winline проводит очередной розыгрыш с 30 призовыми местами. Среди подарков — консоль PlayStation 5, телевизор и крупные фрибеты. Принять участие могут все пользователи, которые подпишутся на каналы в Telegram, пройдут авторизацию в боте и пополнят счет на 1250 рублей.
Участие в акции открывается после выполнения ряда обязательных действий:
1. Создайте аккаунт в БК Winline, если вы еще не зарегистрированы.
2. Подпишитесь на Telegram-каналы «Фишки онлайн» и «НОЧНОЙ СОЛОВЕЙ БЕТС».
3. Пройдите авторизацию в боте розыгрыша.
4. Внесите единоразовый депозит от 1250 рублей.
Все шаги нужно выполнить в период с 16 февраля по 15 марта, после чего состоится розыгрыш призов.
Место
Приз
Описание
1
PlayStation 5 Slim Digital Edition
Игровая консоль нового поколения
2
Xiaomi 55" TV A 55 2026
Большой телевизор для комфортного просмотра
3
Xiaomi Smart Projector L1 Pro
Проектор для домашнего кинотеатра
4
Xiaomi 32" TV A Pro 2026
Компактный телевизор для комнаты
5
Xiaomi 27" G27Qi 2026
Игровой монитор для ПК и консоли
6
Keychron K1 Max
Механическая клавиатура для работы и игры
7
SteelSeries Arctis Nova 4X Wireless
Беспроводная игровая гарнитура
8
Logitech G Pro X Superlight Wireless
Легкая игровая мышь
9
Фрибет 15 000 ₽
10
Фрибет 10 000 ₽
11-20
Фрибет 5000 ₽
21-30
Фрибет 2500 ₽
Фрибет подходит для одиночных ставок или экспрессов на любые коэффициенты и действует 1 месяц. После этого он становится недействительным.
Информация о конкурсе оформлена в виде таблицы.
Максимальный размер бонуса
15 000 ₽
Минимальный депозит
1250 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
15.03.2026 (23:59 МСК)
Участники розыгрыша должны быть не моложе 18 лет и находиться на территории РФ.
Плюсы
Минусы
|➕ Возможность выиграть ценные призы
|➖ Чтобы стать участником, необходимо пополнить счет
|➕ Подарки распределяются среди большого числа подписчиков
Игроки могут рассчитывать на отличные подарки. Условия минимальные — регистрация и пополнение счета. Итоги розыгрыша определяет рандомайзер.