20 февраля 8:19
БК ВинлайнФрибеты за депозит
БК Winline: розыгрыш фрибетов до 15 000 рублей и PS5 Slim за подписку и депозит

15000 ₽
Бонус
22 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
1250 ₽
Мин. депозит
Выиграйте топовые призы!

Букмекерская компания Winline проводит очередной розыгрыш с 30 призовыми местами. Среди подарков — консоль PlayStation 5, телевизор и крупные фрибеты. Принять участие могут все пользователи, которые подпишутся на каналы в Telegram, пройдут авторизацию в боте и пополнят счет на 1250 рублей.

Как получить бонус Winline до 15 000 рублей за победу в телеграм-розыгрыше

Участие в акции открывается после выполнения ряда обязательных действий:

1. Создайте аккаунт в БК Winline, если вы еще не зарегистрированы.

2. Подпишитесь на Telegram-каналы «Фишки онлайн» и «НОЧНОЙ СОЛОВЕЙ БЕТС».

3. Пройдите авторизацию в боте розыгрыша.

4. Внесите единоразовый депозит от 1250 рублей.

Все шаги нужно выполнить в период с 16 февраля по 15 марта, после чего состоится розыгрыш призов.

Место

Приз

Описание

1

PlayStation 5 Slim Digital Edition

Игровая консоль нового поколения

2

Xiaomi 55" TV A 55 2026

Большой телевизор для комфортного просмотра

3

Xiaomi Smart Projector L1 Pro

Проектор для домашнего кинотеатра

4

Xiaomi 32" TV A Pro 2026

Компактный телевизор для комнаты

5

Xiaomi 27" G27Qi 2026

Игровой монитор для ПК и консоли

6

Keychron K1 Max

Механическая клавиатура для работы и игры

7

SteelSeries Arctis Nova 4X Wireless

Беспроводная игровая гарнитура

8

Logitech G Pro X Superlight Wireless

Легкая игровая мышь

9

Фрибет 15 000 ₽

 

10

Фрибет 10 000 ₽

 

11-20

Фрибет 5000 ₽

 

21-30

Фрибет 2500 ₽

 

Как отыграть бонус Winline до 15 000 рублей за подписку и депозит

Фрибет подходит для одиночных ставок или экспрессов на любые коэффициенты и действует 1 месяц. После этого он становится недействительным.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 15 000 рублей от Winline

Информация о конкурсе оформлена в виде таблицы.

Максимальный размер бонуса

15 000 ₽

Минимальный депозит

1250 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

15.03.2026 (23:59 МСК)

Участники розыгрыша должны быть не моложе 18 лет и находиться на территории РФ.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Возможность выиграть ценные призы➖ Чтобы стать участником, необходимо пополнить счет
➕ Подарки распределяются среди большого числа подписчиков 

Заключение

Игроки могут рассчитывать на отличные подарки. Условия минимальные — регистрация и пополнение счета. Итоги розыгрыша определяет рандомайзер.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
