24 февраля 11:24
БК ЛеонФрибеты за депозит
logo

Эльдорадо от БК Леон: фрибет 10 000 рублей за ставки на спорт

10 000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
5000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Собирайте купоны и станьте 1 из 50 победителей!

Букмекер Leon запустил промоакцию «Эльдорадо» с призовым банком 500 000 рублей. Каждое оформленное пари приносит купоны, которые повышают шансы на итоговую награду. Определение призеров проводится с помощью рандомайзера.

Как получить бонус БК Леон 10 000 рублей по промо Эльдорадо

Свернуть

Чтобы стать участником акции, необходимо выполнить все правила:

1. Создайте профиль в букмекерской компании «Леон», если вы еще не зарегистрированы.

2. Откройте страницу промо «Эльдорадо» и активируйте участие.

3. Оформите ординар или экспресс на сумму от 5000 рублей с кэфом не ниже 1.50.

4. Накапливайте купоны.

Принимаются во внимание все ставки, оформленные вами по правилам, как выигрышные, так и проигранные. Игроку начисляется 1 купон за каждое квалифицирующее пари. С помощью генератора случайных чисел будут выбраны 50 бетторов, которые разделят призовой фонд в 500 000 рублей. 

Как отыграть бонус Леон до 10 000 рублей за пари на спорт

Свернуть

Фрибет предназначен для использования на одиночное или экспресс-пари с коэффициентом от 1.30. Разместить ставку разрешено в течение недели. Выигрыш без суммы фрибета поступает на бонусный счет игрока.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от Леон

Свернуть

Предлагаем вашему вниманию краткое изложение условий акции.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

5000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

01.03.2026 (23:59 МСК)

Распределение призового фонда назначено на 3 марта.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Призы внушительного размера➖ Чтобы заработать купон, ваша ставка должна достигать 5000 рублей
➕ Все пари засчитываются, вне зависимости от итога 

Заключение

Свернуть

Игроки оценят высокий призовой фонд акции. Чтобы участвовать в розыгрыше, достаточно оформить хотя бы 1 ставку. С каждым последующим пари ваши шансы на успех растут.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
