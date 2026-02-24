Эльдорадо от БК Леон: фрибет 10 000 рублей за ставки на спорт

Партнерский проект
Букмекер Leon запустил промоакцию «Эльдорадо» с призовым банком 500 000 рублей. Каждое оформленное пари приносит купоны, которые повышают шансы на итоговую награду. Определение призеров проводится с помощью рандомайзера.
Чтобы стать участником акции, необходимо выполнить все правила:
1. Создайте профиль в букмекерской компании «Леон», если вы еще не зарегистрированы.
2. Откройте страницу промо «Эльдорадо» и активируйте участие.
3. Оформите ординар или экспресс на сумму от 5000 рублей с кэфом не ниже 1.50.
4. Накапливайте купоны.
Принимаются во внимание все ставки, оформленные вами по правилам, как выигрышные, так и проигранные. Игроку начисляется 1 купон за каждое квалифицирующее пари. С помощью генератора случайных чисел будут выбраны 50 бетторов, которые разделят призовой фонд в 500 000 рублей.
Фрибет предназначен для использования на одиночное или экспресс-пари с коэффициентом от 1.30. Разместить ставку разрешено в течение недели. Выигрыш без суммы фрибета поступает на бонусный счет игрока.
Предлагаем вашему вниманию краткое изложение условий акции.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
5000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.03.2026 (23:59 МСК)
Распределение призового фонда назначено на 3 марта.
Плюсы
Минусы
|➕ Призы внушительного размера
|➖ Чтобы заработать купон, ваша ставка должна достигать 5000 рублей
|➕ Все пари засчитываются, вне зависимости от итога
Игроки оценят высокий призовой фонд акции. Чтобы участвовать в розыгрыше, достаточно оформить хотя бы 1 ставку. С каждым последующим пари ваши шансы на успех растут.