Эльдорадо от БК Леон: фрибет 10 000 рублей за ставки на спорт

Чтобы стать участником акции, необходимо выполнить все правила:

1. Создайте профиль в букмекерской компании «Леон», если вы еще не зарегистрированы.

2. Откройте страницу промо «Эльдорадо» и активируйте участие.

3. Оформите ординар или экспресс на сумму от 5000 рублей с кэфом не ниже 1.50.

4. Накапливайте купоны.

Принимаются во внимание все ставки, оформленные вами по правилам, как выигрышные, так и проигранные. Игроку начисляется 1 купон за каждое квалифицирующее пари. С помощью генератора случайных чисел будут выбраны 50 бетторов, которые разделят призовой фонд в 500 000 рублей.