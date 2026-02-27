Победный буллит от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за выигрышные пари на хоккейные игры

Фрибет положен всем, кто выполнит правила текущего промо:

1. Создал профиль в БК «Балтбет».

2. Поставил галочку на участие в акции «Победный буллит».

3. Выиграл 4 ставки на хоккей с кэфом от 1.50.

Для участия достаточно заключать пари от 150 рублей. Последовательность выигрышей значения не имеет. Весь процесс нужно завершить в течение 24 часов.