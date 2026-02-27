Победный буллит от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за выигрышные пари на хоккейные игры

Партнерский проект
Букмекерская контора «Балтбет» предлагает своим клиентам участие в акции «Победный буллит». Для получения приза достаточно выиграть 4 пари на хоккейные встречи.
Фрибет положен всем, кто выполнит правила текущего промо:
1. Создал профиль в БК «Балтбет».
2. Поставил галочку на участие в акции «Победный буллит».
3. Выиграл 4 ставки на хоккей с кэфом от 1.50.
Для участия достаточно заключать пари от 150 рублей. Последовательность выигрышей значения не имеет. Весь процесс нужно завершить в течение 24 часов.
Фрибеты, полученные по акции, действуют в рамках общих правил БК. Их необходимо использовать в течение 30 суток на ставки с коэффициентом 1.40–100.00, иначе они автоматически пропадут.
Дальше указаны все основные условия акции. Их соблюдение гарантирует корректное использование фрибета.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
01.03.2026 (23:59 МСК)
По завершении задания фрибет станет доступен в корзине игрока.
Плюсы
Минусы
|➕ Простые требования делают включение в акцию быстрым и удобным
|➖ Победить в 4 ставках может быть сложно для новичков
|➕ Нет ограничений на хоккейные чемпионаты
Для удобства лучше планировать выполнение промо на день с большим количеством хоккейных игр. Победить сразу в 4 пари непросто, но ставки легко интегрируются в ваш ставочный процесс.