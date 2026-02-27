Ведомости
27 февраля 14:33
БК Балтбет
Победный буллит от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за выигрышные пари на хоккейные игры

от 150 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Букмекерская контора «Балтбет» предлагает своим клиентам участие в акции «Победный буллит». Для получения приза достаточно выиграть 4 пари на хоккейные встречи.

Как получить фрибет от 150 рублей в БК Балтбет по акции Победный буллит

Фрибет положен всем, кто выполнит правила текущего промо:

1. Создал профиль в БК «Балтбет».

2. Поставил галочку на участие в акции «Победный буллит».

3. Выиграл 4 ставки на хоккей с кэфом от 1.50.

Для участия достаточно заключать пари от 150 рублей. Последовательность выигрышей значения не имеет. Весь процесс нужно завершить в течение 24 часов.

Как отыграть бонус от 150 рублей за пари на хоккей в БК Балтбет

Фрибеты, полученные по акции, действуют в рамках общих правил БК. Их необходимо использовать в течение 30 суток на ставки с коэффициентом 1.40–100.00, иначе они автоматически пропадут.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от БК Балтбет

Дальше указаны все основные условия акции. Их соблюдение гарантирует корректное использование фрибета.

Максимальный размер бонуса

от 150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

01.03.2026 (23:59 МСК)


По завершении задания фрибет станет доступен в корзине игрока.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Простые требования делают включение в акцию быстрым и удобным➖ Победить в 4 ставках может быть сложно для новичков
➕ Нет ограничений на хоккейные чемпионаты 

Заключение

Для удобства лучше планировать выполнение промо на день с большим количеством хоккейных игр. Победить сразу в 4 пари непросто, но ставки легко интегрируются в ваш ставочный процесс.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
