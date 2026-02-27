БК Балтбет: фрибеты до 2000 рублей за прогнозы на матч АПЛ Арсенал-Челси

Партнерский проект
К игре «Арсенал»-«Челси» букмекер «Балтбет» подготовил конкурс футбольных прогнозов с розыгрышем 6000 рублей. Задача участников — верно определить минуту первой желтой карточки и оставить корректный комментарий под постом с розыгрышем.
Побороться за фрибет смогут исключительно те бетторы, которые строго придерживаются всех пунктов регламента:
1. Прошли регистрацию в «Балтбете».
2. Подписались на официальный Telegram букмекера.
3. Опубликовали прогноз минуты первого предупреждения в игре Arsenal-Chelsea под акционным постом и указали номер счета.
Пари от 300 рублей на матч «Арсенала» и «Челси» увеличивает возможный бонус в 2 раза. В банке 6000 рублей. По 2000 рублей получат те, кто оставит верный прогноз. При большем числе победителей сумма делится между всеми.
Фрибет предоставляется на 30 суток и сгорает по завершении срока. Полные правила его использования открываются при активации бонуса.
Обозначим ключевые пункты данного предложения.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
300 ₽ (чтобы удвоить приз)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
01.03.2026 (19:30 МСК)
Подсчет результатов состоится 2 марта. Учитывать будут лишь комментарии к акционной записи.
Плюсы
Минусы
|➕ Механика участия без сложных расчетов
|➖ Призовой фонд лимитирован и делится при большом числе победителей
|➕ Возможность получить фрибет без обязательных затрат
Еженедельная активность БК Baltbet не изменила правил — участникам достаточно выбрать минуту первого «горчичника». События матча могут развиваться по-разному, поэтому расчеты мало помогают. Все участники находятся в одинаковых условиях.