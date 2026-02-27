Ведомости
27 февраля 8:14ГлавнаяБонусы
БК БалтбетАкции
logo

БК Балтбет: фрибеты до 2000 рублей за прогнозы на матч АПЛ Арсенал-Челси

до 2000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Оставляйте свой вариант и выигрывайте!

К игре «Арсенал»-«Челси» букмекер «Балтбет» подготовил конкурс футбольных прогнозов с розыгрышем 6000 рублей. Задача участников — верно определить минуту первой желтой карточки и оставить корректный комментарий под постом с розыгрышем.

Как получить бонус до 2000 рублей в БК Балтбет за точный прогноз на встречу Арсенал-Челси

Побороться за фрибет смогут исключительно те бетторы, которые строго придерживаются всех пунктов регламента:

1. Прошли регистрацию в «Балтбете».

2. Подписались на официальный Telegram букмекера.

3. Опубликовали прогноз минуты первого предупреждения в игре Arsenal-Chelsea под акционным постом и указали номер счета.

Пари от 300 рублей на матч «Арсенала» и «Челси» увеличивает возможный бонус в 2 раза. В банке 6000 рублей. По 2000 рублей получат те, кто оставит верный прогноз. При большем числе победителей сумма делится между всеми.

Как отыграть фрибет до 2000 рублей за прогноз на встречу АПЛ

Фрибет предоставляется на 30 суток и сгорает по завершении срока. Полные правила его использования открываются при активации бонуса.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от Балтбет

Обозначим ключевые пункты данного предложения.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ (чтобы удвоить приз)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

01.03.2026 (19:30 МСК)

Подсчет результатов состоится 2 марта. Учитывать будут лишь комментарии к акционной записи.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Механика участия без сложных расчетов ➖ Призовой фонд лимитирован и делится при большом числе победителей
➕ Возможность получить фрибет без обязательных затрат 

Заключение

Еженедельная активность БК Baltbet не изменила правил — участникам достаточно выбрать минуту первого «горчичника». События матча могут развиваться по-разному, поэтому расчеты мало помогают. Все участники находятся в одинаковых условиях.

Валентин Васильев

