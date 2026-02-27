БК Балтбет: фрибеты до 2000 рублей за прогнозы на матч АПЛ Арсенал-Челси

Побороться за фрибет смогут исключительно те бетторы, которые строго придерживаются всех пунктов регламента:

1. Прошли регистрацию в «Балтбете».

2. Подписались на официальный Telegram букмекера.

3. Опубликовали прогноз минуты первого предупреждения в игре Arsenal-Chelsea под акционным постом и указали номер счета.

Пари от 300 рублей на матч «Арсенала» и «Челси» увеличивает возможный бонус в 2 раза. В банке 6000 рублей. По 2000 рублей получат те, кто оставит верный прогноз. При большем числе победителей сумма делится между всеми.