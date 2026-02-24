БК Пари: розыгрыш фрибетов к началу весны в PARI Esports

Чтобы фрибет стал доступен, Выполните все пункты правил по очереди:

1. Создайте аккаунт в PARI, если Вы еще не зарегистрированы.

2. Подключитесь к Telegram-каналу PARI Esports.

3. Оставляйте сердечки на постах канала на протяжении всей недели.

Каждая реакция на канале приближает рост итогового призового фонда.