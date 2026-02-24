Ведомости
24 февраля 8:01
БК PARIФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

БК Пари: розыгрыш фрибетов к началу весны в PARI Esports

фрибеты
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Лайкайте и выигрывайте!

В Telegram-канале PARI Esports стартовала акция с бонусами для подписчиков. Чтобы претендовать на фрибеты, необходимо реагировать на посты. Среди самых активных участников распределяется призовой фонд. 

Как получить бонус от БК PARI за активность в Telegram-канале

Свернуть

Чтобы фрибет стал доступен, Выполните все пункты правил по очереди:

1. Создайте аккаунт в PARI, если Вы еще не зарегистрированы.

2. Подключитесь к Telegram-каналу PARI Esports.

3. Оставляйте сердечки на постах канала на протяжении всей недели.

Каждая реакция на канале приближает рост итогового призового фонда.

Количество сердечек за 7 дней

Бустер призового пула

2000

х1.5

3000

х2

4000

х2.5

5000

х3

Как отыграть бонус PARI за победу в конкурсе к приходу весны

Свернуть

Букмекер позже даст инструкции по использованию фрибета. Обычно в PARI бонус разрешено ставить с коэффициентом от 1.01. Фрибет активен в течение 7 дней после получения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Свернуть

С помощью таблицы легко понять основные детали промо.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

01.03.2026 (23:59 МСК)

В акции могут участвовать все пользователи PARI.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Для участия не требуется сложных действий➖ Выбор победителей проходит случайно
➕ Размер призового банка растет с активностью игроков 

Заключение

Свернуть

В преддверии весны PARI раздает фрибеты самым активным подписчикам. Игрокам нужно лишь ставить лайки под постами — проще условий сложно найти.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
