БК Пари: розыгрыш фрибетов к началу весны в PARI Esports

Партнерский проект
В Telegram-канале PARI Esports стартовала акция с бонусами для подписчиков. Чтобы претендовать на фрибеты, необходимо реагировать на посты. Среди самых активных участников распределяется призовой фонд.
Чтобы фрибет стал доступен, Выполните все пункты правил по очереди:
1. Создайте аккаунт в PARI, если Вы еще не зарегистрированы.
2. Подключитесь к Telegram-каналу PARI Esports.
3. Оставляйте сердечки на постах канала на протяжении всей недели.
Каждая реакция на канале приближает рост итогового призового фонда.
Количество сердечек за 7 дней
Бустер призового пула
2000
х1.5
3000
х2
4000
х2.5
5000
х3
Букмекер позже даст инструкции по использованию фрибета. Обычно в PARI бонус разрешено ставить с коэффициентом от 1.01. Фрибет активен в течение 7 дней после получения.
С помощью таблицы легко понять основные детали промо.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.03.2026 (23:59 МСК)
В акции могут участвовать все пользователи PARI.
Плюсы
Минусы
|➕ Для участия не требуется сложных действий
|➖ Выбор победителей проходит случайно
|➕ Размер призового банка растет с активностью игроков
В преддверии весны PARI раздает фрибеты самым активным подписчикам. Игрокам нужно лишь ставить лайки под постами — проще условий сложно найти.