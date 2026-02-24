Ледовый дозор от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за ставки на хоккей

Партнерский проект
«Балтбет» продолжает выдавать бонусы за ставки на конкретные виды спорта. На этот раз контора запустила акцию для любителей ледовых баталий. За пари на хоккей букмекер выдаст фрибет от 200 рублей. Размеры бонусного вознаграждения определяются персонально.
Фрибет начисляется игрокам, выполнившим все условия текущей акции БК:
«Балтбет» засчитывает пари на хоккей с коэффициентом от 1.60. Минимальная сумма — 150 рублей. Итоговый результат прогноза не играет никакой роли, бонус дадут за проигранные и победные ставки.
К полученным по указанной акции фрибетам применяются стандартные правила букмекерской конторы. Бонус активен в течение 30 суток с момента выдачи. За отведенный срок его нужно поставить на экспресс или ординар с коэффициентом 1.40-100. Неиспользованные начисления исчезают с фрибет-баланса.
Далее представлены все условия бонуса.
Максимальный размер бонуса
от 200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
26.02.2026 (23:59 МСК)
Выполнять задание можно в течение 2 суток с момента активации участия.
Плюсы
Минусы
|➕ Baltbet учитывает любые пари
|➖ Максимальный размер бонуса устанавливается в индивидуальном порядке
|➕ Минимальная ставка для участия составляет всего 150 рублей
Никаких сложностей с выполнением требований не возникнет, задача по силам даже начинающим бетторам. Участие в акции требует минимальных вложений. Коэффициент квалификационной ставки составляет всего 1.60, поэтому выбранные прогнозы сами по себе обладают высокими шансами на успех.