Ледовый дозор от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за ставки на хоккей

К полученным по указанной акции фрибетам применяются стандартные правила букмекерской конторы. Бонус активен в течение 30 суток с момента выдачи. За отведенный срок его нужно поставить на экспресс или ординар с коэффициентом 1.40-100. Неиспользованные начисления исчезают с фрибет-баланса.