Точка возврата от БК PARI: фрибеты до 5000 рублей и техника за выполнение заданий

Для участия в розыгрыше фрибетов и призов достаточно выполнить простые условия:

1. Зарегистрируйтесь в PARI, если еще не являетесь клиентом.

2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Найдите и откройте ТГ-бот «Точка возврата», затем выберите «Перейти в игру».

4. Введите свой игровой счет PARI для привязки к состязанию.

5. Выполняйте задания и накапливайте баллы.

В боте есть разделы «Задания дня» и «Челленджи». За выполнение каждого испытания начисляются баллы. Приведем несколько примеров:

Снять mute с канала и прислать скриншот — 130 баллов.

Оставить комментарий под постом недели — 70 баллов.

Участие в обсуждении поста недели — 70 баллов.

Выполнить три задания за 30 минут — 20 баллов.

Делать задания ежедневно в течение месяца — 30 баллов.

Отслеживать свой прогресс удобно в личном кабинете игры. Текущее место в рейтинге можно посмотреть во вкладке «Лидеры». Финальное распределение призов состоится 30 сентября. В нем 35 участников с наибольшим количеством баллов получат ценные подарки.