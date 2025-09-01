Точка возврата от БК PARI: фрибеты до 5000 рублей и техника за выполнение заданий

Партнерский проект
«Точка возврата» — это новый формат взаимодействия с клиентами от PARI. Игроки смогут выполнять задания, накапливать баллы и бороться за фрибеты. Дополнительно предусмотрены розыгрыши ценных призов, включая гаджеты и игровую консоль.
Для участия в розыгрыше фрибетов и призов достаточно выполнить простые условия:
1. Зарегистрируйтесь в PARI, если еще не являетесь клиентом.
2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.
3. Найдите и откройте ТГ-бот «Точка возврата», затем выберите «Перейти в игру».
4. Введите свой игровой счет PARI для привязки к состязанию.
5. Выполняйте задания и накапливайте баллы.
В боте есть разделы «Задания дня» и «Челленджи». За выполнение каждого испытания начисляются баллы. Приведем несколько примеров:
Отслеживать свой прогресс удобно в личном кабинете игры. Текущее место в рейтинге можно посмотреть во вкладке «Лидеры». Финальное распределение призов состоится 30 сентября. В нем 35 участников с наибольшим количеством баллов получат ценные подарки.
Место
Приз
1
iphone 16 pro 256 ГБ
2
Игровая консоль Sony PlayStation 5
3
Наушники SONY
4-5
Колонка Алиса
6-10
Фрибет 5000 ₽
11-20
Фрибет 2000 ₽
21-35
Фрибет 1000 ₽
Фрибет действует в течение 7 дней и не имеет ограничений по коэффициенту или типу пари. Использовать его можно только полностью, одной ставкой.
Основная информация о промо представлена в таблице.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс, система
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
30.09.2025 (23:59 МСК)
В акции разрешено участвовать только 1 раз.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Участвовать можно без депозита
|➖ Игра доступна исключительно в Telegram-боте
|➕ Призы включают качественную технику и щедрые фрибеты
Формат розыгрыша сильно отличается от стандартных акций. Задания не связаны напрямую со ставками, а требуют проявления творческих навыков. По итогам месячного марафона самые активные и креативные участники получат ценные призы от БК.