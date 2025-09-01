Ведомости
1 сентября 14:46ГлавнаяБонусы
БК PARIБездепозитные бонусыФрибеты без депозита

Точка возврата от БК PARI: фрибеты до 5000 рублей и техника за выполнение заданий

5000 ₽
Бонус
28 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Каждое задание приближает вас к iPhone, PS5 и крупным фрибетам!

«Точка возврата» — это новый формат взаимодействия с клиентами от PARI. Игроки смогут выполнять задания, накапливать баллы и бороться за фрибеты. Дополнительно предусмотрены розыгрыши ценных призов, включая гаджеты и игровую консоль. 

Как получить бонус PARI до 5000 рублей в рамках акции Точка возврата

Свернуть

Для участия в розыгрыше фрибетов и призов достаточно выполнить простые условия:

1. Зарегистрируйтесь в PARI, если еще не являетесь клиентом.

2. Подпишитесь на официальный Telegram-канал букмекера.

3. Найдите и откройте ТГ-бот «Точка возврата», затем выберите «Перейти в игру».

4. Введите свой игровой счет PARI для привязки к состязанию.

5. Выполняйте задания и накапливайте баллы.

В боте есть разделы «Задания дня» и «Челленджи». За выполнение каждого испытания начисляются баллы. Приведем несколько примеров:

  • Снять mute с канала и прислать скриншот — 130 баллов.
  • Оставить комментарий под постом недели — 70 баллов.
  • Участие в обсуждении поста недели — 70 баллов.
  • Выполнить три задания за 30 минут — 20 баллов.
  • Делать задания ежедневно в течение месяца — 30 баллов.

Отслеживать свой прогресс удобно в личном кабинете игры. Текущее место в рейтинге можно посмотреть во вкладке «Лидеры». Финальное распределение призов состоится 30 сентября. В нем 35 участников с наибольшим количеством баллов получат ценные подарки.

Место

Приз

1

iphone 16 pro 256 ГБ

2

Игровая консоль Sony PlayStation 5

3

Наушники SONY

4-5

Колонка Алиса

6-10

Фрибет 5000 ₽

11-20

Фрибет 2000 ₽

21-35

Фрибет 1000 ₽

Как отыграть бонус PARI до 5000 рублей за выполнение заданий

Свернуть

Фрибет действует в течение 7 дней и не имеет ограничений по коэффициенту или типу пари. Использовать его можно только полностью, одной ставкой.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Свернуть

Основная информация о промо представлена в таблице.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс, система

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

30.09.2025 (23:59 МСК)

В акции разрешено участвовать только 1 раз.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Участвовать можно без депозита➖ Игра доступна исключительно в Telegram-боте
➕ Призы включают качественную технику и щедрые фрибеты 

Заключение

Свернуть

Формат розыгрыша сильно отличается от стандартных акций. Задания не связаны напрямую со ставками, а требуют проявления творческих навыков. По итогам месячного марафона самые активные и креативные участники получат ценные призы от БК.

Валентин Васильев

