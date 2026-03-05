БК Винлайн: фрибеты 1000 рублей за подписку на WINLINE Dota 2

Чтобы попасть в розыгрыш, нужно выполнить несколько обязательных действий:

1. Оформить аккаунт в «Винлайн», если он еще не создан.

2. Стать подписчиком Telegram-канала WINLINE Dota 2.

3. Отметить пост с розыгрышем лайком.

4. Чтобы подтвердить намерение, кликнуть «Участвовать».

Выполнив все обязательные действия, пользователь сразу попадает в розыгрыш. Определение 50 победителей произойдет 16 марта случайным образом. Каждый из них получит фрибет на 1000 рублей.