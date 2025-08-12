Ведомости
12 августа 13:05
БК PARIФрибеты за депозит

Ставки по таймеру от БК PARI: фрибет до 5000 рублей за ставки на футбол

5000 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
2000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Запустите таймер и получайте фрибет!

PARI предлагает любителям футбола новую активность под названием «Ставки по таймеру». Каждый игрок может получить фрибет до 5000 рублей за успешные пари на футбольные матчи. 

Как получить бонус PARI до 5000 рублей в рамках акции Ставки по таймеру

Свернуть

Для участия в предложении нужно выполнить несколько легких действий:

1. Создайте аккаунт в PARI, если вы еще не зарегистрированы.

image not found

2. Зайдите на страницу акции и нажмите кнопку «Принять участие», чтобы активировать таймер.

3. В течение 12 часов с момента запуска таймера сделайте 1 или несколько ставок на футбол на сумму не менее 2000 рублей. Тип ставки — ординар или экспресс. Коэффициент — от 1.70.

4. После выполнении условий вернитесь на страницу акции и нажмите «Получить приз».

5. Выберите одну из предложенных ячеек с фрибетом номиналом от 200 до 5000 рублей.

В акции «Ставки по таймеру» от PARI можно участвовать неоднократно, однако условия задания периодически обновляются. После завершения цикла следующий запуск станет доступен только через 6 часов.

За выполнение каждого задания игрок получает фрибет случайного номинала — от 200 до 5000 рублей.

Фрибет

Общее количество

5000 ₽

100

1000 ₽

500

500 ₽

1000

200 ₽

Неограниченно

Как отыграть бонус PARI до 5000 рублей за ставки на футбол

Свернуть

Фрибет необходимо использовать в течение 5 дней с момента его попадания на счет. Для отыгрыша нужно сделать 1 ставку с коэффициентом не выше 3.00. При этом допускается использование одиночных пари, экспрессов и систем.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Свернуть

Основные моменты подсвечены в таблице для быстрого восприятия.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

2000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс, система

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

5 дней

Срок окончания акции

17.08.2025 (23:59 МСК)

Акция не распространяется на пари из категории «Игры 24/7».

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Акция доступна для многократного участия➖ Высокий порог входа — от 2000 рублей
➕ Прозрачные условия 

Заключение

Свернуть

Формат акции получился увлекательным. Игрокам предстоит выбрать ячейку с максимальным призом. Однако стоит помнить, что фрибетов на 5000 рублей выделено совсем немного — всего 100 штук. Именно поэтому шансы на их получение достаточно невысоки. Зато каждый участник гарантированно получит фрибет, пусть и меньшего номинала, что уже само по себе приятно.

Валентин Васильев

