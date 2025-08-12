Ставки по таймеру от БК PARI: фрибет до 5000 рублей за ставки на футбол

Для участия в предложении нужно выполнить несколько легких действий:

1. Создайте аккаунт в PARI, если вы еще не зарегистрированы.

2. Зайдите на страницу акции и нажмите кнопку «Принять участие», чтобы активировать таймер.

3. В течение 12 часов с момента запуска таймера сделайте 1 или несколько ставок на футбол на сумму не менее 2000 рублей. Тип ставки — ординар или экспресс. Коэффициент — от 1.70.

4. После выполнении условий вернитесь на страницу акции и нажмите «Получить приз».

5. Выберите одну из предложенных ячеек с фрибетом номиналом от 200 до 5000 рублей.

В акции «Ставки по таймеру» от PARI можно участвовать неоднократно, однако условия задания периодически обновляются. После завершения цикла следующий запуск станет доступен только через 6 часов.

За выполнение каждого задания игрок получает фрибет случайного номинала — от 200 до 5000 рублей.