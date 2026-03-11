Ведомости
logo

БК Лига Ставок: фрибеты до 1000 рублей и ПК за подписку на L1GA STAVOK ESPORTS

1000 ₽ + ценные призы
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Выиграй крутые призы от Liga Stavok!

Букмекерская компания «Лига Ставок» запустила Telegram-конкурс, приуроченный к турниру PGL Wallachia Season 7 по Dota 2. Среди подписчиков канала разыграют 30 призов, включая игровой ПК, электросамокат, арканы и фрибеты. Чтобы получить шанс на награду, нужно подписаться на L1GA STAVOK ESPORTS и тапнуть кнопку участия.

Как получить бонус БК Лига Ставок до 1000 рублей за подписку на L1GA STAVOK ESPORTS

Свернуть

Бетторам важно полностью выполнить требования, указанные в правилах розыгрыша:

1. Оформить аккаунт в БК «Лига Ставок».

2. Стать подписчиком Telegram-канала L1GA STAVOK ESPORTS.

3. Найти акционную запись и кликнуть «Участвовать» для регистрации в розыгрыше.

Итоги промоакции подведут 16 марта. Победителей определит бот случайного выбора. В акции предусмотрено 30 призовых позиций со следующими наградами.

Место

Приз

Описание

1

Игровой ПК

Компьютер с процессором Intel Core i5-12400F и видеокартой NVIDIA RTX 3050

2

Электросамокат

Модель Xiaomi Electric Scooter

3

Игровая мышь

Модель LAMZU Maya X

4-15

Аркана

Игровой предмет в Dota 2 на выбор стоимостью до 2000 ₽

16-30

Фрибет 1000 ₽

 


Как отыграть бонус от Лиги Ставок до 1000 рублей за победу в конкурсе

Бесплатная ставка используется на одиночное пари с произвольным коэффициентом. Период действия фрибета ограничен 7 днями.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от Лиги Ставок

Свернуть

Просмотрите актуальную информацию по условиям розыгрыша.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

16.03.2026 (21:00 МСК)

Подведение итогов и раздача призов пройдут сразу после окончания турнира PGL Wallachia Season 7.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Среди подарков техника для игр, арканы Dota 2 и бесплатные ставки➖ В акции предусмотрено 30 призовых мест
➕ Акция доступна всем пользователям без финансовых затрат, достаточно подписаться в Telegram 

Заключение

Свернуть

Промо сочетает простую механику и привлекательный призовой фонд для фанатов Dota 2. Участие полностью бесплатное и занимает всего несколько минут.

Валентин Васильев

