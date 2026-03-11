БК Лига Ставок: фрибеты до 1000 рублей и ПК за подписку на L1GA STAVOK ESPORTS

Партнерский проект
Букмекерская компания «Лига Ставок» запустила Telegram-конкурс, приуроченный к турниру PGL Wallachia Season 7 по Dota 2. Среди подписчиков канала разыграют 30 призов, включая игровой ПК, электросамокат, арканы и фрибеты. Чтобы получить шанс на награду, нужно подписаться на L1GA STAVOK ESPORTS и тапнуть кнопку участия.
Бетторам важно полностью выполнить требования, указанные в правилах розыгрыша:
1. Оформить аккаунт в БК «Лига Ставок».
2. Стать подписчиком Telegram-канала L1GA STAVOK ESPORTS.
3. Найти акционную запись и кликнуть «Участвовать» для регистрации в розыгрыше.
Итоги промоакции подведут 16 марта. Победителей определит бот случайного выбора. В акции предусмотрено 30 призовых позиций со следующими наградами.
Место
Приз
Описание
1
Игровой ПК
Компьютер с процессором Intel Core i5-12400F и видеокартой NVIDIA RTX 3050
2
Электросамокат
Модель Xiaomi Electric Scooter
3
Игровая мышь
Модель LAMZU Maya X
4-15
Аркана
Игровой предмет в Dota 2 на выбор стоимостью до 2000 ₽
16-30
Фрибет 1000 ₽
Как отыграть бонус от Лиги Ставок до 1000 рублей за победу в конкурсе
Бесплатная ставка используется на одиночное пари с произвольным коэффициентом. Период действия фрибета ограничен 7 днями.
Просмотрите актуальную информацию по условиям розыгрыша.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
16.03.2026 (21:00 МСК)
Подведение итогов и раздача призов пройдут сразу после окончания турнира PGL Wallachia Season 7.
Плюсы
Минусы
|➕ Среди подарков техника для игр, арканы Dota 2 и бесплатные ставки
|➖ В акции предусмотрено 30 призовых мест
|➕ Акция доступна всем пользователям без финансовых затрат, достаточно подписаться в Telegram
Промо сочетает простую механику и привлекательный призовой фонд для фанатов Dota 2. Участие полностью бесплатное и занимает всего несколько минут.