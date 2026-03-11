БК Лига Ставок: фрибеты до 1000 рублей и ПК за подписку на L1GA STAVOK ESPORTS

Букмекерская компания «Лига Ставок» запустила Telegram-конкурс, приуроченный к турниру PGL Wallachia Season 7 по Dota 2. Среди подписчиков канала разыграют 30 призов, включая игровой ПК, электросамокат, арканы и фрибеты. Чтобы получить шанс на награду, нужно подписаться на L1GA STAVOK ESPORTS и тапнуть кнопку участия.