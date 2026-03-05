Ведомости
Насмотри на фрибеты от БК Пари: новая еженедельная активность в Telegram

фрибеты
Бонус
25 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Следите за постами и получайте шанс на бесплатные ставки!

Подписчиков Telegram-канала букмекерской компании PARI ждет регулярный розыгрыш фрибетов, связанный с активностью аудитории. В один из дней недели учитывается количество просмотров постов, которое напрямую определяет размер призового фонда. После подведения итогов среди участников распределяются бесплатные ставки.

Как получить фрибет от БК PARI за просмотры в Telegram-канале 

Свернуть

Чтобы получить вознаграждение, участнику необходимо последовательно выполнить все пункты правил:

1. Завести игровой счет в PARI, если его еще нет.

2. Подписаться на Telegram-канал компании.

3. В выбранный день следить за публикациями и просматривать посты.

Предложение действует на регулярной основе и открыто для всех клиентов PARI, подписанных на Telegram-канал букмекера. Организатор сам назначает день недели, когда анализируется средний охват публикаций. По итогам этих суток формируется призовой банк. Затем система случайным образом определяет победителей. Число призовых мест и размер фрибетов определяется величиной накопленного фонда.

Как отыграть бонус Пари за победу в тг-конкурсе

Свернуть

Когда фрибет поступает на счет, PARI информирует участников о условиях его применения. Как правило, ставка доступна на рынки с коэффициентом не ниже 1.01. Использовать ее необходимо в течение недели.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от PARI

Свернуть

Ключевые детали розыгрыша удобно представлены в таблице.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.03.2026 (23:59 МСК)

Чтобы своевременно узнать дату подсчета активности аудитории, желательно заранее включить уведомления о новых публикациях в канале.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Еженедельно проходят новые розыгрыши➖ Сумма фрибета заранее не известна
➕ Просмотры напрямую увеличивает общий призовой банк 

Заключение

Свернуть

Получать фрибеты за просмотры — новая механика, которую букмекеры ранее не предлагали. Количество бесплатных ставок и их размер заранее неизвестны.

Валентин Васильев

