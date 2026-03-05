Насмотри на фрибеты от БК Пари: новая еженедельная активность в Telegram

Чтобы получить вознаграждение, участнику необходимо последовательно выполнить все пункты правил:

1. Завести игровой счет в PARI, если его еще нет.

2. Подписаться на Telegram-канал компании.

3. В выбранный день следить за публикациями и просматривать посты.

Предложение действует на регулярной основе и открыто для всех клиентов PARI, подписанных на Telegram-канал букмекера. Организатор сам назначает день недели, когда анализируется средний охват публикаций. По итогам этих суток формируется призовой банк. Затем система случайным образом определяет победителей. Число призовых мест и размер фрибетов определяется величиной накопленного фонда.