Насмотри на фрибеты от БК Пари: новая еженедельная активность в Telegram

Партнерский проект
Подписчиков Telegram-канала букмекерской компании PARI ждет регулярный розыгрыш фрибетов, связанный с активностью аудитории. В один из дней недели учитывается количество просмотров постов, которое напрямую определяет размер призового фонда. После подведения итогов среди участников распределяются бесплатные ставки.
Чтобы получить вознаграждение, участнику необходимо последовательно выполнить все пункты правил:
1. Завести игровой счет в PARI, если его еще нет.
2. Подписаться на Telegram-канал компании.
3. В выбранный день следить за публикациями и просматривать посты.
Предложение действует на регулярной основе и открыто для всех клиентов PARI, подписанных на Telegram-канал букмекера. Организатор сам назначает день недели, когда анализируется средний охват публикаций. По итогам этих суток формируется призовой банк. Затем система случайным образом определяет победителей. Число призовых мест и размер фрибетов определяется величиной накопленного фонда.
Когда фрибет поступает на счет, PARI информирует участников о условиях его применения. Как правило, ставка доступна на рынки с коэффициентом не ниже 1.01. Использовать ее необходимо в течение недели.
Ключевые детали розыгрыша удобно представлены в таблице.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.03.2026 (23:59 МСК)
Чтобы своевременно узнать дату подсчета активности аудитории, желательно заранее включить уведомления о новых публикациях в канале.
Плюсы
Минусы
|➕ Еженедельно проходят новые розыгрыши
|➖ Сумма фрибета заранее не известна
|➕ Просмотры напрямую увеличивает общий призовой банк
Получать фрибеты за просмотры — новая механика, которую букмекеры ранее не предлагали. Количество бесплатных ставок и их размер заранее неизвестны.