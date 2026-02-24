Операция катеначчо от БК Балтбет: фрибет от 250 рублей за выигрыши в футбольных матчах

Партнерский проект
«Балтбет» выпустил новый бонус, в котором выдает подарки за успешные ставки на футбол. Игроку нужно выиграть 7 раз, но серийность не требуется. Проигрыш не сбрасывает прогресс выполнения условий акции.
Для получения подарка в промоакции «Операция катеначчо» беттору следует выполнить ряд последовательных действий:
Минимальный кэф — 1.50. Букмекерская контора засчитывает только ставки от 100 рублей. Подойдут пари на ординары и экспрессы. Разрешается ставить на событие в прематче или лайве.
После выполнения условий букмекерская контора начислит фрибет от 250 рублей. Бонус выдается на 30 дней. За отведенный срок его нужно поставить на ординар или экспресс с кэфами 1.40-100.00.
Все подробные требования для участников промоакции собраны в одной таблице.
Максимальный размер бонуса
от 250 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
26.02.2026 (23:59 МСК)
Условия «Балтбет» подразумевают однократное участие в промоакции. После получения бонуса активировать «Операцию катеначчо» повторно не получится.
Плюсы
Минусы
|➕ От игроков не требуется серийности в победах
|➖ Сумма бонуса определяется индивидуально
|➕ Размер минимальной ставки составляет всего 100 рублей
Для получения бонуса нужно победить 7 раз, что не так легко. Рекомендуем изучить все аспекты игры, оценить возможности команд и только потом прогнозировать результат. Чтобы быстрее выполнить условия, можно ставить в лайве.