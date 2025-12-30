Ведомости
30 декабря 11:22
БК BetBoomФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

Розыгрыш к старту Streamers Battle от БК BetBoom: фрибеты до 10 000 рублей и скины

10000 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Присоединяйтесь к конкурсу и получайте эксклюзивные призы!

Турнир Streamers Battle стартует с масштабного розыгрыша от БК BetBoom. Среди призов уникальные скины, фирменная атрибутика и фрибеты. Участие открыто всем, кто подпишется на 3 Telegram-канала и тапнет кнопку «Участвовать».

Как получить бонус BetBoom до 10 000 рублей за участие в розыгрыше в Telegram

Свернуть

Вас добавят в список участников только после выполнения всех шагов:

1. Зарегистрируйтесь на платформе BetBoom при отсутствии аккаунта.

2. Подпишитесь на каналы BetBoom Streamers Battle х Динамо, Aunkere и КиберДинамо.
3. Кликните «Участвовать» под постом о конкурсе.

В список победителей войдет 70 пользователей. Их ждут следующие призы.

Место

Приз

Описание

1

Butterfly Knife

Slaughter — яркий красно-черный нож с уникальной текстурой

2

Falchion Knife

Case Hardened — нож с голубо-желтой металлической поверхностью

3-5

Huntsman Knife

Freehand — нож с геометрическим рисунком в светлых тонах

6-10

Фрибет 10 000 ₽

 

11-20

Фирменное джерси

Атрибутика турнира с логотипом BetBoom

21-30

Кастомная балаклава

Мерч с дизайном в стиле турнира

31-40

Промокод на пиццу

Купон на бесплатную пиццу от «Папа Джонс»

41-50

Вязаная курочка

Фанатский сувенир в стиле турнира

51-70

Фрибет 1000 ₽

 

Как отыграть бонус BetBoom до 10 000 рублей за участие в конкурсе

Свернуть

Фрибет подходит для одиночных ставок и экспрессов с коэффициентами между 1.30 и 3.50. Он будет активен в течение 7 дней с момента получения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от BetBoom

Свернуть

Ключевые детали, на которые следует обратить внимание при участии.

 

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

05.01.2026 (15:00 МСК)

Результаты конкурса будут определены автоматически.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Большое количество подарков — победителями станут 70 игроков➖ Топовые скины достанутся лишь нескольким победителям
➕ В призовом фонде есть скины CS2, фрибеты, мерч, промокоды и сувениры 

Заключение

Свернуть

Конкурс особенно интересен поклонникам киберспорта. Для участия необходимо присоединиться к 3 Telegram-каналам и сохранить подписку активной до конца розыгрыша. В противном случае пользователь не сможет претендовать на приз.

Валентин Васильев

