Розыгрыш к старту Streamers Battle от БК BetBoom: фрибеты до 10 000 рублей и скины

Партнерский проект
Турнир Streamers Battle стартует с масштабного розыгрыша от БК BetBoom. Среди призов уникальные скины, фирменная атрибутика и фрибеты. Участие открыто всем, кто подпишется на 3 Telegram-канала и тапнет кнопку «Участвовать».
Вас добавят в список участников только после выполнения всех шагов:
1. Зарегистрируйтесь на платформе BetBoom при отсутствии аккаунта.
2. Подпишитесь на каналы BetBoom Streamers Battle х Динамо, Aunkere и КиберДинамо.
3. Кликните «Участвовать» под постом о конкурсе.
В список победителей войдет 70 пользователей. Их ждут следующие призы.
Место
Приз
Описание
1
Butterfly Knife
Slaughter — яркий красно-черный нож с уникальной текстурой
2
Falchion Knife
Case Hardened — нож с голубо-желтой металлической поверхностью
3-5
Huntsman Knife
Freehand — нож с геометрическим рисунком в светлых тонах
6-10
Фрибет 10 000 ₽
11-20
Фирменное джерси
Атрибутика турнира с логотипом BetBoom
21-30
Кастомная балаклава
Мерч с дизайном в стиле турнира
31-40
Промокод на пиццу
Купон на бесплатную пиццу от «Папа Джонс»
41-50
Вязаная курочка
Фанатский сувенир в стиле турнира
51-70
Фрибет 1000 ₽
Фрибет подходит для одиночных ставок и экспрессов с коэффициентами между 1.30 и 3.50. Он будет активен в течение 7 дней с момента получения.
Ключевые детали, на которые следует обратить внимание при участии.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
05.01.2026 (15:00 МСК)
Результаты конкурса будут определены автоматически.
Плюсы
Минусы
|➕ Большое количество подарков — победителями станут 70 игроков
|➖ Топовые скины достанутся лишь нескольким победителям
|➕ В призовом фонде есть скины CS2, фрибеты, мерч, промокоды и сувениры
Конкурс особенно интересен поклонникам киберспорта. Для участия необходимо присоединиться к 3 Telegram-каналам и сохранить подписку активной до конца розыгрыша. В противном случае пользователь не сможет претендовать на приз.