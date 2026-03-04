Ведомости
БК Фонбет: сертификаты 5000 рублей и мышь за подписку на Telegram-канал

Подарки без отыгрыша!

В Telegram-канале FONBET Esports проходит акция к 8 марта для всех клиентов букмекера. Главные призы включают игровую мышку Logitech и сертификаты в маркетплейсы на 5000 рублей. Чтобы стать участником, нужно подписаться на канал и активировать участие в посте конкурса.

Как получить сертификат Фонбет до 5000 рублей за выигрыш в Telegram-розыгрыше

Для участия беттору достаточно пройти базовые шаги:

1.  Создать аккаунт в БК «Фонбет», если регистрация ранее не проводилась.

2. Стать подписчиком Telegram-канала FONBET Esports.

3. Кликнуть плашку «Участвовать» под анонсом розыгрыша.

Победителей определят 08.02.2026. Всего призы достанутся 6 участникам.

Место

Приз

Описание

1

Logitech

Игровая мышь высокого качества для комфортной работы и гейминга

2-6

Сертификат 5000 ₽

Подарочный купон на покупки в маркетплейсах

Как отыграть сертификат Фонбет до 5000 рублей за участие в розыгрыше от FONBET Esports

Участники получают свои подарки сразу после объявления результатов. Никаких скрытых требований или условий нет.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от БК Фонбет

Таблица включает все ключевые сведения о промоакции.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Минимальный коэффициент

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

08.03.2026 (13:00 МСК)

Киберспортивный канал «Фонбета» на постоянной основе радует подписчиков розыгрышами бонусов, гаджетов и внутриигровых предметов.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Принять участие может любой клиент букмекера без обязательного пополнения счета или совершения ставок➖ Розыгрыш рассчитан на 6 счастливчиков
➕ Несложные условия 

Заключение

Промо сочетает интересные призы с простыми условиями. Победа достанется ограниченному числу участников, но шанс на выигрыш есть у всех. Формат розыгрыша хорошо подходит и для новичков, и для опытных бетторов.

Валентин Васильев

