БК Фонбет: сертификаты 5000 рублей и мышь за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
В Telegram-канале FONBET Esports проходит акция к 8 марта для всех клиентов букмекера. Главные призы включают игровую мышку Logitech и сертификаты в маркетплейсы на 5000 рублей. Чтобы стать участником, нужно подписаться на канал и активировать участие в посте конкурса.
Для участия беттору достаточно пройти базовые шаги:
1. Создать аккаунт в БК «Фонбет», если регистрация ранее не проводилась.
2. Стать подписчиком Telegram-канала FONBET Esports.
3. Кликнуть плашку «Участвовать» под анонсом розыгрыша.
Победителей определят 08.02.2026. Всего призы достанутся 6 участникам.
Место
Приз
Описание
1
Logitech
Игровая мышь высокого качества для комфортной работы и гейминга
2-6
Сертификат 5000 ₽
Подарочный купон на покупки в маркетплейсах
Участники получают свои подарки сразу после объявления результатов. Никаких скрытых требований или условий нет.
Таблица включает все ключевые сведения о промоакции.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
08.03.2026 (13:00 МСК)
Киберспортивный канал «Фонбета» на постоянной основе радует подписчиков розыгрышами бонусов, гаджетов и внутриигровых предметов.
Плюсы
Минусы
|➕ Принять участие может любой клиент букмекера без обязательного пополнения счета или совершения ставок
|➖ Розыгрыш рассчитан на 6 счастливчиков
|➕ Несложные условия
Промо сочетает интересные призы с простыми условиями. Победа достанется ограниченному числу участников, но шанс на выигрыш есть у всех. Формат розыгрыша хорошо подходит и для новичков, и для опытных бетторов.