Продлеваем зиму от БК Балтбет: фрибеты до 2000 рублей и свитер сборной России по хоккею

Подарки для подписчиков канала!

К началу весеннего сезона «Балтбет» проводит конкурс с призами для подписчиков официального Telegram-канала. Среди подарков представлены фрибеты, сертификаты для «Спортмастера» и свитер сборной России по хоккею. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться в БК, подписаться на канал и отметиться в конкурсной записи.

Как получить фрибет до 2000 рублей и фирменный свитер от Балтбет за подписку на тг-канал

Свернуть

Присоединиться к розыгрышу может любой желающий, выполнив несколько простых шагов. Для этого необходимо:

1. Оформить регистрацию в БК «Балтбет», если аккаунт отсутствует.

2. Подписаться на Telegram-канал компании.

3. Оставить реакцию ❤️ под публикацией с конкурсом.

4. Тапнуть «ЗИМА».

Итоги розыгрыша подведут 10 марта. Призовой фонд распределят между 10 победителями.

Место

Приз

1

Свитер сборной России по хоккею

2-3

Сертификат для Спортмастера на 5000 ₽

4-5

Фрибет 2000 ₽

6-10

Фрибет 1000 ₽

Как отыграть бонус до 2000 рублей от БК Балтбет за победу в Telegram-розыгрыше

Свернуть

Использовать фрибет можно в течение 30 дней после зачисления на счет. Минимальный коэффициент пари установлен на уровне 1.40. Допускаются одиночные ставки и экспрессы максимум из 10 событий.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от Балтбет

Свернуть

Ключевые параметры розыгрыша можно увидеть в сводной таблице.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

— 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

09.03.2026 (23:59 МСК)

Список призеров сформирует Telegram-бот.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Для регистрации в розыгрыше достаточно подписаться на Telegram-канал и выполнить несколько быстрых действий➖ Относительно небольшое количество призовых мест
➕ Участники могут получить фрибеты, сертификаты и атрибутику без обязательных пари 

Заключение

Свернуть

БК «Балтбет» устроила зимний конкурс в первые дни весны. Хоккейный свитер станет отличным сувениром для настоящих болельщиков. Фрибеты просты в применении, отыграть их не должно составить труда.

Валентин Васильев

