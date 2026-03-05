Продлеваем зиму от БК Балтбет: фрибеты до 2000 рублей и свитер сборной России по хоккею

Партнерский проект
К началу весеннего сезона «Балтбет» проводит конкурс с призами для подписчиков официального Telegram-канала. Среди подарков представлены фрибеты, сертификаты для «Спортмастера» и свитер сборной России по хоккею. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться в БК, подписаться на канал и отметиться в конкурсной записи.
Присоединиться к розыгрышу может любой желающий, выполнив несколько простых шагов. Для этого необходимо:
1. Оформить регистрацию в БК «Балтбет», если аккаунт отсутствует.
2. Подписаться на Telegram-канал компании.
3. Оставить реакцию ❤️ под публикацией с конкурсом.
4. Тапнуть «ЗИМА».
Итоги розыгрыша подведут 10 марта. Призовой фонд распределят между 10 победителями.
Место
Приз
1
Свитер сборной России по хоккею
2-3
Сертификат для Спортмастера на 5000 ₽
4-5
Фрибет 2000 ₽
6-10
Фрибет 1000 ₽
Использовать фрибет можно в течение 30 дней после зачисления на счет. Минимальный коэффициент пари установлен на уровне 1.40. Допускаются одиночные ставки и экспрессы максимум из 10 событий.
Ключевые параметры розыгрыша можно увидеть в сводной таблице.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
09.03.2026 (23:59 МСК)
Список призеров сформирует Telegram-бот.
Плюсы
Минусы
|➕ Для регистрации в розыгрыше достаточно подписаться на Telegram-канал и выполнить несколько быстрых действий
|➖ Относительно небольшое количество призовых мест
|➕ Участники могут получить фрибеты, сертификаты и атрибутику без обязательных пари
БК «Балтбет» устроила зимний конкурс в первые дни весны. Хоккейный свитер станет отличным сувениром для настоящих болельщиков. Фрибеты просты в применении, отыграть их не должно составить труда.