БК BetBoom: фрибеты 2026 рублей за прогноз на PGL Wallachia Season 7 и подписку

Партнерский проект
Букмекерская компания BetBoom запускает конкурс среди подписчиков своего Telegram-канала, посвященного киберспорту. Участникам предлагается спрогнозировать итоговую четверку команд соревнований PGL Wallachia Season 7. Самым успешным пользователям будут начислены фрибеты по 2026 рублей.
Чтобы принять участие в промоакции, беттору нужно выполнить ряд шагов в указанном порядке:
1. Открыть аккаунт в BetBoom или войти в существующий.
2. Стать подписчиком канала BetBoom Esports Dota 2 в Telegram.
3. Поставить реакцию на конкурсный пост.
4. Написать в комментариях свой прогноз, как будет выглядеть топ-4 турнира PGL Wallachia Season 7.
Игроки могут отправлять по 1 варианту. Изменение комментариев после публикации запрещено и влечет исключение прогноза из конкурса. Признается только правильная расстановка команд в топ-4 турнира.
В конкурсе разыгрывается 40 520 рублей. Фрибеты номиналом 2026 рублей получат 20 участников с верными прогнозами.
Фрибет предназначен для 1 ставки и сохраняет силу в течение 7 дней с даты зачисления. Применять его можно только к событиям с коэффициентами между 1.30 и 3.50.
Здесь представлены все важные детали и особенности конкурса.
Максимальный размер бонуса
2026 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
07.03.2026 (11:00 МСК)
Итоги розыгрыша станут известны после окончания соревнований.
Плюсы
Минусы
|➕ Можно участвовать без внесения денег на счет
|➖ Минимальная неточность в прогнозе лишает фрибета
|➕ Шанс выиграть есть у любого подписчика с аккаунтом в БК
В этот раз лайка и подписки недостаточно для победы в промо. Участникам нужно продемонстрировать знания киберспорта и правильно расставить команды в топ-4 крупного турнира. После этого победителей определит рандомайзер.