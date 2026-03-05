Ведомости
5 марта 15:10ГлавнаяБонусы
БК BetBoomАкции
logo

БК BetBoom: фрибеты 2026 рублей за прогноз на PGL Wallachia Season 7 и подписку

2026 ₽
Бонус
20 ч.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Покажите свои знания в киберспорте!

Букмекерская компания BetBoom запускает конкурс среди подписчиков своего Telegram-канала, посвященного киберспорту. Участникам предлагается спрогнозировать итоговую четверку команд соревнований PGL Wallachia Season 7. Самым успешным пользователям будут начислены фрибеты по 2026 рублей.

Как получить бонус BetBoom до 2026 рублей за прогноз на киберспортивный турнир

Свернуть

Чтобы принять участие в промоакции, беттору нужно выполнить ряд шагов в указанном порядке:

1. Открыть аккаунт в BetBoom или войти в существующий.

2. Стать подписчиком канала BetBoom Esports Dota 2 в Telegram.

3. Поставить реакцию на конкурсный пост.

4. Написать в комментариях свой прогноз, как будет выглядеть топ-4 турнира PGL Wallachia Season 7.

Игроки могут отправлять по 1 варианту. Изменение комментариев после публикации запрещено и влечет исключение прогноза из конкурса. Признается только правильная расстановка команд в топ-4 турнира.

В конкурсе разыгрывается 40 520 рублей. Фрибеты номиналом 2026 рублей получат 20 участников с верными прогнозами. 

Как отыграть бонус BetBoom до 2026 рублей за победу в промоакции

Свернуть

Фрибет предназначен для 1 ставки и сохраняет силу в течение 7 дней с даты зачисления. Применять его можно только к событиям с коэффициентами между 1.30 и 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2026 рублей от BetBoom

Свернуть

Здесь представлены все важные детали и особенности конкурса.

Максимальный размер бонуса

2026 ₽

Минимальный депозит

— 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

07.03.2026 (11:00 МСК)

Итоги розыгрыша станут известны после окончания соревнований.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Можно участвовать без внесения денег на счет➖ Минимальная неточность в прогнозе лишает фрибета
➕ Шанс выиграть есть у любого подписчика с аккаунтом в БК 

Заключение

Свернуть

В этот раз лайка и подписки недостаточно для победы в промо. Участникам нужно продемонстрировать знания киберспорта и правильно расставить команды в топ-4 крупного турнира. После этого победителей определит рандомайзер.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть всё

