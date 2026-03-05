БК BetBoom: фрибеты 2026 рублей за прогноз на PGL Wallachia Season 7 и подписку

Чтобы принять участие в промоакции, беттору нужно выполнить ряд шагов в указанном порядке:

1. Открыть аккаунт в BetBoom или войти в существующий.

2. Стать подписчиком канала BetBoom Esports Dota 2 в Telegram.

3. Поставить реакцию на конкурсный пост.

4. Написать в комментариях свой прогноз, как будет выглядеть топ-4 турнира PGL Wallachia Season 7.

Игроки могут отправлять по 1 варианту. Изменение комментариев после публикации запрещено и влечет исключение прогноза из конкурса. Признается только правильная расстановка команд в топ-4 турнира.

В конкурсе разыгрывается 40 520 рублей. Фрибеты номиналом 2026 рублей получат 20 участников с верными прогнозами.