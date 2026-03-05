Промокод к 8 Марта от БК BetBoom: розыгрыш фрибетов 3000 рублей и теннисной ракетки

Партнерский проект
Букмекер BetBoom запускает мартовский теннисный розыгрыш с фокусом на турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Для участия достаточно ввести промокод 8March и сделать ставку от 888 рублей. Каждый участник может претендовать на фрибеты и специальные сувениры BB Tennis.
Призы можно получить, действуя по предложенной инструкции:
1. Зарегистрируйтесь в BetBoom или авторизуйтесь в аккаунте.
2. Войдите во вкладку «Акции» и используйте промокод 8March.
3. Поставьте минимум 888 рублей на матч WTA 1000 Indian Wells с кэфом от 1.30.
Случайное определение 10 победителей состоится 10 марта в 16:00 МСК.
Место
Приз
1
Свитшот и сумка BB Tennis
2
Ракетка с фирменными мячами
3-10
Фрибет 3000 ₽
Фрибет можно ставить на одиночные и комбинированные пари с коэффициентами 1.30-3.50. Он действителен 7 дней с даты активации.
Чтобы участвовать корректно, обратите внимание на основные условия акции.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
888 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
10.03.2026 (16:00 МСК)
Результат вашей ставки не оказывает влияния на вероятность выигрыша.
Плюсы
Минусы
|➕ Относительно простые условия участия
|➖ Участвовать разрешено только при ставке от 888 ₽
|➕ Можно выиграть фрибеты и эксклюзивный мерч BB Tennis
Интересная акция к 8 Марта. От игрока требуется ввод промокода. Без него участие недействительно, даже если выполнены остальные условия.