Промокод к 8 Марта от БК BetBoom: розыгрыш фрибетов 3000 рублей и теннисной ракетки

Букмекер BetBoom запускает мартовский теннисный розыгрыш с фокусом на турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Для участия достаточно ввести промокод 8March и сделать ставку от 888 рублей. Каждый участник может претендовать на фрибеты и специальные сувениры BB Tennis.