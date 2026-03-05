Промокод к 8 Марта от БК BetBoom: розыгрыш фрибетов 3000 рублей и теннисной ракетки

Ведомости
Букмекер BetBoom запускает мартовский теннисный розыгрыш с фокусом на турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Для участия достаточно ввести промокод 8March и сделать ставку от 888 рублей. Каждый участник может претендовать на фрибеты и специальные сувениры BB Tennis.

Как получить промокод BetBoom до 3000 рублей за ставку на теннис

Призы можно получить, действуя по предложенной инструкции:

1. Зарегистрируйтесь в BetBoom или авторизуйтесь в аккаунте.

2. Войдите во вкладку «Акции» и используйте промокод 8March.

3. Поставьте минимум 888 рублей на матч WTA 1000 Indian Wells с кэфом от 1.30.

Случайное определение 10 победителей состоится 10 марта в 16:00 МСК.

Место

Приз

1

Свитшот и сумка BB Tennis

2

Ракетка с фирменными мячами

3-10

Фрибет 3000 ₽

Как отыграть бонус BetBoom до 3000 рублей

Фрибет можно ставить на одиночные и комбинированные пари с коэффициентами 1.30-3.50. Он действителен 7 дней с даты активации.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от BetBoom

Чтобы участвовать корректно, обратите внимание на основные условия акции.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

888 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

10.03.2026 (16:00 МСК)

Результат вашей ставки не оказывает влияния на вероятность выигрыша.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Относительно простые условия участия➖ Участвовать разрешено только при ставке от 888 ₽
➕ Можно выиграть фрибеты и эксклюзивный мерч BB Tennis 

Заключение

Интересная акция к 8 Марта. От игрока требуется ввод промокода. Без него участие недействительно, даже если выполнены остальные условия.

Валентин Васильев

