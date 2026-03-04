BetBoom поезда: фрибеты до 1500 рублей за активность в Telegram

Партнерский проект
БК BetBoom совместно с ФК «Локомотив» запустили Telegram-розыгрыш с фрибетами для подписчиков. Игрокам необходимо определить распределение бонусов по 3 «поездам» и оставить свой вариант в комментариях под постом. Победителям достанутся фрибеты номиналом от 500 до 1500 рублей.
Для участия в розыгрыше нужно лишь выполнить базовые действия:
1. Открыть счет в BetBoom, если ранее не регистрировались.
2. Вступить в официальный Telegram-канал ФК «Локомотив» с конкурсной записью.
3. Внимательно изучить картинку с 3 поездами.
4. Составить собственный вариант распределения фрибетов по номиналу.
5. Опубликовать ответ в комментариях под постом.
Результаты конкурса объявят 7 марта. Из всех участников случайным образом определят 30 победителей.
Угаданные поезда
Количество победителей
Фрибет
1
10
500 ₽
2
10
1000 ₽
3
10
1500 ₽
Фрибеты зачисляются на специальный бонусный баланс и доступны для ставок на ординары и экспрессы с коэффициентами от 1.30 до 3.50. Использовать их можно в течение 7 дней с момента начисления, после чего фрибет аннулируется.
Таблица содержит все важные сведения о том, как и на каких пари можно применять фрибет.
Максимальный размер бонуса
1500 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
07.03.2026 (13:30 МСК)
Каждый игрок получает лишь 1 фрибет.
Плюсы
Минусы
|➕ Для включения в промо достаточно выполнить минимальные действия
|➖ Будет объявлено всего 30 победителей
|➕ Участвовать могут все зарегистрированные пользователи без пополнения счета
ФК «Локомотив» вместе с БК BetBoom проводят конкурс в честь весеннего этапа РПЛ. Розыгрыш напоминает игру «Сапер» — любая неверная догадка лишает фрибета. Пользователям остается полагаться на интуицию и выбирать правильные поезда.