21 января 13:05ГлавнаяБонусы
БК BetBoomФрибеты за депозит
logo

Золотой резерв от БК BetBoom: фрибет 500 000 рублей за регистрацию и ставки

500 000 ₽
Бонус
53 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 000₽
Мин. депозит
Получить бонус
Начните играть по-крупному сразу после регистрации!

«Золотой резерв» — эксклюзивная промоакция БК BetBoom для пользователей, готовых начать игру на серьезном уровне сразу после регистрации. Акция рассчитана на новичков. За выполнение требований по депозиту и пари букмекер начисляет гарантированный фрибет в размере 500 000 рублей.

Как получить бонус BetBoom до 500 000 рублей по промо Золотой резерв

Свернуть

Приз становится доступным после выполнения нескольких стандартных действий:

1. Зарегистрироваться в BetBoom или использовать ранее созданный аккаунт.

2. Подтвердить участие в акции «Золотой резерв» в бонусном разделе.

3. Пополнить аккаунт 1 переводом на сумму 500 000 рублей или более.

4. За 7 дней заключить пари (ординары и экспрессы) на общую сумму не менее 2 000 000 рублей с коэффициентами от 1.50.

Участие доступно пользователям с новым аккаунтом, а также тем, кто не играл и не пополнял счет последние 6 месяцев. Успешное выполнение условий акции гарантирует начисление 5 фрибетов по 100 000 рублей в течение 5 рабочих дней. Обнаружение ставок на противоположные исходы 1 события ведет к отмене участия.

Как отыграть бонус БетБум до 500 000 рублей за регистрацию и оборот пари

Свернуть

Начисленный фрибет может быть задействован исключительно для 1 купона — одиночного пари или экспресса — на спортивные и киберспортивные исходы. Коэффициенты — 1.30-3.50. Неиспользованный в течение 7 дней бонус утрачивает силу автоматически.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 000 рублей от BetBoom

Свернуть

Перед началом участия рекомендуется детально изучить требования акции.

Максимальный размер бонуса

500 000 ₽

Минимальный депозит

500 000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

16.03.2026 (23:59 МСК)

Если игрок размещает несколько ординаров на 1 матч, в расчет принимается лишь первое пари. Экспрессы с одним и тем же событием засчитываются полностью.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ В качестве награды беттор получает 500 000 ₽ в виде фрибетов➖ Высокие требования к обороту и депозиту
➕ Подключиться могут не только новые пользователи, но и игроки, вернувшиеся после длительного перерыва 

Заключение

Свернуть

«Золотой резерв» рассчитан на избранных игроков. Большинство новичков не сможет сразу пополнить счет на 500 000 рублей. Прфавило по обороту ставок x4 делает акцию особенно требовательной. Тех, кто успешно справятся с задачей, ждет действительно королевская награда.

Валентин Васильев

