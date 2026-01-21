Золотой резерв от БК BetBoom: фрибет 500 000 рублей за регистрацию и ставки

Партнерский проект
«Золотой резерв» — эксклюзивная промоакция БК BetBoom для пользователей, готовых начать игру на серьезном уровне сразу после регистрации. Акция рассчитана на новичков. За выполнение требований по депозиту и пари букмекер начисляет гарантированный фрибет в размере 500 000 рублей.
Приз становится доступным после выполнения нескольких стандартных действий:
1. Зарегистрироваться в BetBoom или использовать ранее созданный аккаунт.
2. Подтвердить участие в акции «Золотой резерв» в бонусном разделе.
3. Пополнить аккаунт 1 переводом на сумму 500 000 рублей или более.
4. За 7 дней заключить пари (ординары и экспрессы) на общую сумму не менее 2 000 000 рублей с коэффициентами от 1.50.
Участие доступно пользователям с новым аккаунтом, а также тем, кто не играл и не пополнял счет последние 6 месяцев. Успешное выполнение условий акции гарантирует начисление 5 фрибетов по 100 000 рублей в течение 5 рабочих дней. Обнаружение ставок на противоположные исходы 1 события ведет к отмене участия.
Начисленный фрибет может быть задействован исключительно для 1 купона — одиночного пари или экспресса — на спортивные и киберспортивные исходы. Коэффициенты — 1.30-3.50. Неиспользованный в течение 7 дней бонус утрачивает силу автоматически.
Перед началом участия рекомендуется детально изучить требования акции.
Максимальный размер бонуса
500 000 ₽
Минимальный депозит
500 000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
16.03.2026 (23:59 МСК)
Если игрок размещает несколько ординаров на 1 матч, в расчет принимается лишь первое пари. Экспрессы с одним и тем же событием засчитываются полностью.
Плюсы
Минусы
|➕ В качестве награды беттор получает 500 000 ₽ в виде фрибетов
|➖ Высокие требования к обороту и депозиту
|➕ Подключиться могут не только новые пользователи, но и игроки, вернувшиеся после длительного перерыва
«Золотой резерв» рассчитан на избранных игроков. Большинство новичков не сможет сразу пополнить счет на 500 000 рублей. Прфавило по обороту ставок x4 делает акцию особенно требовательной. Тех, кто успешно справятся с задачей, ждет действительно королевская награда.