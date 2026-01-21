Золотой резерв от БК BetBoom: фрибет 500 000 рублей за регистрацию и ставки

Приз становится доступным после выполнения нескольких стандартных действий:

1. Зарегистрироваться в BetBoom или использовать ранее созданный аккаунт.

2. Подтвердить участие в акции «Золотой резерв» в бонусном разделе.

3. Пополнить аккаунт 1 переводом на сумму 500 000 рублей или более.

4. За 7 дней заключить пари (ординары и экспрессы) на общую сумму не менее 2 000 000 рублей с коэффициентами от 1.50.

Участие доступно пользователям с новым аккаунтом, а также тем, кто не играл и не пополнял счет последние 6 месяцев. Успешное выполнение условий акции гарантирует начисление 5 фрибетов по 100 000 рублей в течение 5 рабочих дней. Обнаружение ставок на противоположные исходы 1 события ведет к отмене участия.