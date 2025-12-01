БК Фонбет: фрибеты до 10 000 рублей и джерси MOUZ за подписку на Telegram-каналы

Партнерский проект
БК «Фонбет» и команда MOUZ объединились, чтобы вручить подписчикам щедрые призы в формате простого Telegram-розыгрыша. На кону фрибеты до 10 000 рублей, оригинальный мерч и ценные предметы из игр. Для участия не требуется ставить и вносить деньги на счёт. Достаточно нескольких действий в социальных сетях.
Для попадания в список претендентов достаточно выполнить пару шагов:
1. Стать клиентом БК Fonbet при отсутствии аккаунта.
2. Присоединиться к 2 Telegram-сообществам MOUZ и FONBET Esports.
3. Отметить свое участие с помощью кнопки «ХОЧУ» под объявлением розыгрыша.
Организаторы назовут 10 призеров. Публикация итогов запланирована на 7 декабря.
Место
Приз
Фрибет
1-5
Фирменная одежда от MOUZ
10 000 ₽
6-10
Аркана на Pudge или АК-47 «Красная линия»
5000 ₽
Использовать фрибет можно только для одиночных ставок с коэффициентом не выше 3.00. Срок действия составляет 1 неделю.
Представленная таблица отражает все ключевые детали акции.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
07.12.2025 (13:00 МСК)
Применив промокод GNK25 и заключив пари на сумму не менее 500 рублей, клиент БК «Фонбет» автоматически участвует в розыгрыше фрибетов на 10 000 рублей.
Плюсы
Минусы
|➕ Вход в розыгрыш полностью бесплатный
|➖ Призы распределяются случайным образом, без возможности повлиять на итоговый результат
|➕ Призовой пул сочетает крупные фрибеты, фирменный мерч и редкие внутриигровые предметы
Совместные конкурсы БК «Фонбет» и MOUZ проводятся не впервые. Каждый раз призы радуют разнообразием. Победители получают фрибеты и мерч или уникальные арканы. Возможность участвовать без ставок традиционно привлекает широкую аудиторию.