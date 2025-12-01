Ведомости
БК Фонбет: фрибеты до 10 000 рублей и джерси MOUZ за подписку на Telegram-каналы

10 000 ₽
Бонус
36 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Розыгрыш разнообразных призов от БК Фонбет!!!

БК «Фонбет» и команда MOUZ объединились, чтобы вручить подписчикам щедрые призы в формате простого Telegram-розыгрыша. На кону фрибеты до 10 000 рублей, оригинальный мерч и ценные предметы из игр. Для участия не требуется ставить и вносить деньги на счёт. Достаточно нескольких действий в социальных сетях.

Как получить бонус Фонбет до 10 000 рублей за участие в конкурсе

Свернуть

Для попадания в список претендентов достаточно выполнить пару шагов:

1. Стать клиентом БК Fonbet при отсутствии аккаунта.

2. Присоединиться к 2 Telegram-сообществам MOUZ и FONBET Esports.

3. Отметить свое участие с помощью кнопки «ХОЧУ» под объявлением розыгрыша.

Организаторы назовут 10 призеров. Публикация итогов запланирована на 7 декабря.

Место

Приз

Фрибет

1-5

Фирменная одежда от MOUZ

10 000 ₽

6-10

Аркана на Pudge или АК-47 «Красная линия»

5000 ₽

Как отыграть бонус Фонбет до 10 000 рублей за участие в тг-конкурсе

Свернуть

Использовать фрибет можно только для одиночных ставок с коэффициентом не выше 3.00. Срок действия составляет 1 неделю.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от БК Фонбет

Свернуть

Представленная таблица отражает все ключевые детали акции.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

07.12.2025 (13:00 МСК)

Применив промокод GNK25 и заключив пари на сумму не менее 500 рублей, клиент БК «Фонбет» автоматически участвует в розыгрыше фрибетов на 10 000 рублей.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Вход в розыгрыш полностью бесплатный➖ Призы распределяются случайным образом, без возможности повлиять на итоговый результат
➕ Призовой пул сочетает крупные фрибеты, фирменный мерч и редкие внутриигровые предметы 

Заключение

Свернуть

Совместные конкурсы БК «Фонбет» и MOUZ проводятся не впервые. Каждый раз призы радуют разнообразием. Победители получают фрибеты и мерч или уникальные арканы. Возможность участвовать без ставок традиционно привлекает широкую аудиторию.

Валентин Васильев

