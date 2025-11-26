БК Фонбет: промокод GNK25 до 10 000 рублей за ставку на спорт

Чтобы получить шанс выиграть приз, все пункты условий должны быть выполнены:

1. Если у вас нет аккаунта, пройдите регистрацию в Fonbet.

2. Активируйте промокод GNK25 в разделе «Бонусы и акции»

3. Поставьте от 500 рублей на любое спортивное событие с минимальным коэффициентом 1.50.

Победителей будет 15 человек. Подарки распределят с помощью рандомайзера.