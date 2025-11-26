Ведомости
БК Фонбет: промокод GNK25 до 10 000 рублей за ставку на спорт

10000 ₽
Бонус
9 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Примите участие в топовом розыгрыше Fonbet!

БК «Фонбет» в партнерстве с популярным футбольным ютубером Спиряковым приглашает пользователей принять участие в розыгрыше призов. Среди наград игровая консоль PlayStation 5 Slim и фрибеты на общую сумму 50 000 рублей. Чтобы стать участником, необходимо активировать промокод GNK25 и сделать ставку.

Как получить промокод Фонбет до 10 000 рублей

Свернуть

Чтобы получить шанс выиграть приз, все пункты условий должны быть выполнены:

1. Если у вас нет аккаунта, пройдите регистрацию в Fonbet.

2. Активируйте промокод GNK25 в разделе «Бонусы и акции»

3. Поставьте от 500 рублей на любое спортивное событие с минимальным коэффициентом 1.50.

Победителей будет 15 человек. Подарки распределят с помощью рандомайзера.

Приз

Количество победителей

PlayStation 5 Slim

1

10 000 ₽

1

5000 ₽

3

2500 ₽

10

Как отыграть бонус Фонбет до 10 000 рублей по промокоду GNK25

Свернуть

Фрибет действует неделю. Он предназначен исключительно для одиночных ставок с коэффициентом до 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса 10 000 рублей от БК Фонбет

Свернуть

Главные характеристики акции сведены в удобную таблицу.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

05.12.2025 (23:59 МСК)

Результаты конкурса будут объявлены 20 декабря.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Выигрыши включают игровую консоль и щедрые фрибеты➖ Пари на конкурсное событие должно быть не менее 500 рублей
➕ Простые условия, которые доступны всем пользователям 

Заключение

Свернуть

Промо сочетает простоту участия с привлекательными призами. Конкурс будет интересным как для новичков, так и для опытных игроков. Благодаря случайному распределению призов каждый игрок получает равный шанс на успех.

Валентин Васильев

