Весь декабрь «Экспресс заботы», новогодний проект фонда «Пари и побеждай», мчался по разным городам России, помогая многодетным семьям и родителям детей с особенностями здоровья. Добрую инициативу поддержал баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород», чтобы оказать поддержку еще большему числу семей.

С помощью проекта сумма очков, набранных командой в матче с «Локомотив-Кубань», была умножена на 2026 — в честь наступающего года — и переведена в пожертвования. В общей сложности БК «Пари НН» набрал 101 очко. Сбор составил 204 626 рублей.

Все средства будут переданы в нижегородский фонд «Алиса» для поддержки семей, включая отцов-одиночек, переживающих непростые времена. Эта помощь позволит им сохранить стабильность и дом, а детям — избежать разлуки и тяжелого опыта жизни в приюте.

Напомним, второй сезон «Экспресса заботы» посвящен папам. Каждый год они создают новогоднее чудо своими руками, но в круговороте дел им легко потерять то самое детское ощущение праздника. Папам тоже нужна передышка, чтобы с новыми силами продолжать быть надежной опорой для своих близких.

Новогодний «Экспресс заботы» скоро прибудет на конечную остановку. Чтобы быть в курсе всех новостей, следите за анонсами, читайте реальные и трогательные истории отцов, смотрите ролик о новогодних мечтах пап на сайте проекта и на страницах благотворительного фонда «Пари и побеждай» в соцсетях.

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» развивает адаптивный спорт и доступную инфраструктуру и создает условия, чтобы спорт стал по-настоящему доступен каждому. Особое внимание организация уделяет поддержке бывших спортсменов — помогает им осваивать новые профессии, находить работу и плавно переходить к жизни после завершения карьеры. Фонд сотрудничает с локальными благотворительными проектами и продвигает «зеленые» инициативы, делая спорт не только доступным, но и экологичным.