Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



24 декабря 10:31ГлавнаяНовости

Более 200 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Пари НН» — «Локомотив-Кубань» в Нижнем Новгороде

«Экспресс заботы» достиг Нижнего Новгорода
Валентин Васильев

Весь декабрь «Экспресс заботы», новогодний проект фонда «Пари и побеждай», мчался по разным городам России, помогая многодетным семьям и родителям детей с особенностями здоровья. Добрую инициативу поддержал баскетбольный клуб «Пари Нижний Новгород», чтобы оказать поддержку еще большему числу семей. 

С помощью проекта сумма очков, набранных командой в матче с «Локомотив-Кубань», была умножена на 2026 — в честь наступающего года — и переведена в пожертвования. В общей сложности БК «Пари НН» набрал 101 очко. Сбор составил  204 626 рублей.

Все средства будут переданы в нижегородский фонд «Алиса» для  поддержки семей, включая отцов-одиночек, переживающих непростые времена. Эта помощь позволит  им сохранить стабильность и дом, а  детям — избежать разлуки и тяжелого опыта жизни в приюте.

Напомним, второй сезон «Экспресса заботы» посвящен папам. Каждый год они создают новогоднее чудо своими руками, но в круговороте дел им легко потерять то самое детское ощущение праздника. Папам тоже нужна передышка, чтобы с новыми силами продолжать быть надежной опорой для своих близких.

Новогодний «Экспресс заботы» скоро прибудет на конечную остановку. Чтобы быть в курсе всех новостей, следите за анонсами, читайте реальные и трогательные истории отцов, смотрите ролик о новогодних мечтах пап на сайте проекта и на страницах благотворительного фонда «Пари и побеждай» в соцсетях.

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» развивает адаптивный спорт и доступную инфраструктуру и создает условия, чтобы спорт стал по-настоящему доступен каждому. Особое внимание организация уделяет поддержке бывших спортсменов — помогает им осваивать новые профессии, находить работу и плавно переходить к жизни после завершения карьеры. Фонд сотрудничает с локальными благотворительными проектами и продвигает «зеленые» инициативы, делая спорт не только доступным, но и экологичным.

Ранее по теме:PARI присоединилась к новогоднему «Экспрессу заботы»

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Более 200 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Пари НН» — «Локомотив-Кубань» в Нижнем Новгороде
Более 200 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Пари НН» — «Локомотив-Кубань» в Нижнем Новгороде
Новости
БЕТСИТИ забрендировал самолет
БЕТСИТИ забрендировал самолет
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка лиги
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка лиги
Новости
Пользователи PARI ставят на ЦСКА в матче с «Северсталью» в КХЛ
Пользователи PARI ставят на ЦСКА в матче с «Северсталью» в КХЛ
Новости
Клиенты PARI: минчане победят москвичей в первом динамовском дерби сезона КХЛ
Клиенты PARI: минчане победят москвичей в первом динамовском дерби сезона КХЛ
Новости
Гаджиев: «Мостовой часто не понимает, что режет по живому»
Гаджиев: «Мостовой часто не понимает, что режет по живому»
Новости
Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на матч «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге
Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на матч «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Манчестер Юнайтед» в матче против «Астон Виллы»
Клиенты PARI ставят на победу «Манчестер Юнайтед» в матче против «Астон Виллы»
Новости
Клиенты PARI ставят на «Реал» в матче с «Севильей»
Клиенты PARI ставят на «Реал» в матче с «Севильей»
Новости
Аналитики PARI считают, что «Локомотив» возьмет реванш у «Авангарда» в КХЛ
Аналитики PARI считают, что «Локомотив» возьмет реванш у «Авангарда» в КХЛ
Новости

Новое