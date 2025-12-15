БК Лига Ставок: фрибеты до 1000 рублей и призы за подписку на L1GA TEAM

Партнерский проект
Участники телеграм-канала L1GA TEAM в новогоднем розыгрыше от БК «Лига Ставок» могут получить игровые девайсы, арканы и фрибеты. Чтобы стать претендентом на призы, нужно поставить сердечко и подписаться.
Игроки обязаны точно следовать правилам розыгрыша:
1. При отсутствии аккаунта в «Лиге Ставок» пройти регистрацию.
2. Подписаться на Telegram-канал L1GA TEAM.
3. Поставить❤️под конкурсным постом.
4. Тапнуть кнопку «Участвовать».
В новогоднем розыгрыше 50 призовых мест. Букмекер определит обладателей фрибетов, аркан и гаджетов 05.01.2026.
Место
Приз
Описание
1
Наушники HyperX Cloud Alpha
Профессиональные геймерские наушники с чистым звучанием и комфортной посадкой для длительных игровых сессий
2
Клавиатура Dark Project KD87A
Механическая клавиатура с RGB-подсветкой и точным откликом, идеально подходит для игр и работы
3
Геймпад LAMZU Maya X
Универсальный игровой контроллер для ПК и консолей с эргономичным дизайном и высокой чувствительностью
4-20
Арканы на выбор (до 2000 ₽)
Внутриигровые предметы, которые меняют визуальные эффекты и способности героев, увеличивая уникальность персонажей
21-50
Фрибет 1000 ₽
Как отыграть бонус от Лиги Ставок до 1000 рублей за участие в розыгрыше
Использовать фрибет разрешается на одиночное событие с любым коэффициентом. Срок действия бонуса — 7 дней.
Ознакомьтесь с актуальными деталями новогоднего розыгрыша.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
05.01.2026 (20:00 МСК)
Все призы предоставлены командой L1GA TEAM DOTA CUP.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Разыгрываются игровые девайсы, внутриигровые арканы и фрибеты
|➖ Ограниченное количество призов — всего 50 победителей
|➕ Участие доступно без вложений, достаточно выполнить простые действия в Telegram
Присоединиться к конкурсу очень просто. Пользователь справится со всеми требованиями за пару кликов. Дальнейшая активность не требуется. Сразу после Нового года букмекер определит обладателей подарков.