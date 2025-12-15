Ведомости
БК Лига Ставок: фрибеты до 1000 рублей и призы за подписку на L1GA TEAM

1000 ₽
Бонус
20 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Топовые подарки всего за пару кликов!

Участники телеграм-канала L1GA TEAM в новогоднем розыгрыше от БК «Лига Ставок» могут получить игровые девайсы, арканы и фрибеты. Чтобы стать претендентом на призы, нужно поставить сердечко и подписаться. 

Как получить бонус БК Лига Ставок до 1000 рублей за подписку на тг-канал

Свернуть

Игроки обязаны точно следовать правилам розыгрыша:

1. При отсутствии аккаунта в «Лиге Ставок» пройти регистрацию.

2. Подписаться на Telegram-канал L1GA TEAM.

3. Поставить❤️под конкурсным постом.

4. Тапнуть кнопку «Участвовать».

В новогоднем розыгрыше 50 призовых мест. Букмекер определит обладателей фрибетов, аркан и гаджетов 05.01.2026.

Место

Приз

Описание

1

Наушники HyperX Cloud Alpha

Профессиональные геймерские наушники с чистым звучанием и комфортной посадкой для длительных игровых сессий

2

Клавиатура Dark Project KD87A

Механическая клавиатура с RGB-подсветкой и точным откликом, идеально подходит для игр и работы

3

Геймпад LAMZU Maya X

Универсальный игровой контроллер для ПК и консолей с эргономичным дизайном и высокой чувствительностью

4-20

Арканы на выбор (до 2000 ₽)

Внутриигровые предметы, которые меняют визуальные эффекты и способности героев, увеличивая уникальность персонажей 

21-50

Фрибет 1000 ₽

 


Как отыграть бонус от Лиги Ставок до 1000 рублей за участие в розыгрыше

Использовать фрибет разрешается на одиночное событие с любым коэффициентом. Срок действия бонуса — 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от Лиги Ставок

Свернуть

Ознакомьтесь с актуальными деталями новогоднего розыгрыша.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

05.01.2026 (20:00 МСК)

Все призы предоставлены командой L1GA TEAM DOTA CUP.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Разыгрываются игровые девайсы, внутриигровые арканы и фрибеты➖ Ограниченное количество призов — всего 50 победителей
➕ Участие доступно без вложений, достаточно выполнить простые действия в Telegram 

Заключение

Свернуть

Присоединиться к конкурсу очень просто. Пользователь справится со всеми требованиями за пару кликов. Дальнейшая активность не требуется. Сразу после Нового года букмекер определит обладателей подарков.

Валентин Васильев

