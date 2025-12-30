Ведомости
БК PARI: фрибеты до 1000 рублей и футболка Атлетико за подписку на Telegram-каналы

Забирайте коллекционный мерч и фрибет!

Букмекер PARI вместе с партнерами подготовил специальный розыгрыш для ценителей футбольной истории. Победителей конкурса ждут джерси мадридского «Атлетико» сезона 2004/05 и фрибет на 1000 рублей. Участие сводится к подписке на каналы и нажатию кнопки участия в Telegram.

Как получить футболку Атлетико и бонус PARI до 1000 рублей за подписку на тг-каналы

Свернуть

Основанием для получения приза является:

1. Завершенная регистрация в PARI.

2. Подписка на Telegram-каналы UNTD и PARI.

3. Клик кнопки «Участвую!» под конкурсной записью.

Подведение итогов состоится 12 января в 14:00 МСК. Бот случайным образом определит 3 обладателей призов. На кону — легендарная футболка мадридского «Атлетико» сезона 2004/05 с логотипом Spider-Man 2. Каждому счастливчику также достанется фрибет на 1000 рублей от PARI.

Как отыграть бонус PARI до 1000 рублей за участие в конкурсе от UNTD

Свернуть

Условия использования фрибета будут опубликованы БК по итогам конкурса. Как правило, на его отыгрыш отводится 1 неделя. Применять фрибет можно как на одиночные ставки, так и на экспрессы без ограничений по кэфу.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от PARI

Свернуть

Ключевые моменты промо структурированы в таблице.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

12.01.2026 (14:00 МСК)

Доставка джерси доступна исключительно в границах Российской Федерации.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ На кону коллекционное джерси Atlético de Madrid➖ Победят всего 3 человека
➕ Дополнительный приз в виде фрибета на 1000 ₽ 

Заключение

Свернуть

Участники смогут выиграть необычную футболку мадридского клуба с большим изображением паука в центре. Призовой комплект дополнен фрибетом от БК PARI на 1000 рублей.

Валентин Васильев

