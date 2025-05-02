PARI: кешбэк до 5000 рублей за ставки в разделе Игры 24/7

Партнерский проект
Любителям круглосуточных ставок есть повод заглянуть в раздел «Игры 24/7» на платформе БК PARI. Здесь стартовала акция, по условиям которой игроки могут вернуть 5% от суммы неудачных ставок. Максимальная сумма возврата — до 5000 рублей.
Для получения кешбэка следуйте инструкции:
1. Войдите в аккаунт или создайте его на платформах БК.
2. Откройте страницу акции и нажмите «Принять участие».
3. Ставьте в разделе «Игры 24/7» на события с кэфом от 1.30 до 5.00.
Во время акции игроку возвращают 5% в виде фрибета от проигранных ставок. Максимальная сумма кешбэка — 5000 рублей. Получить его можно на следующий день после окончания акции.
Чтобы отыграть кешбэк, нужно делать одиночные ставки в разделе «Игры 24/7» с кэфом от 1.30 до 5.00. Общая сумма ставок должна быть в 1 раз больше, чем полученный бонус.
Чтобы снять выигрыш, выполните следующие шаги:
Для вывода бонусных средств на основном счете должно быть больше 1 рубля.
Ключевые моменты по использованию кешбэка отражены в таблице.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
6 дней
Срок окончания акции
04.05.2025 (23:59 МСК)
Если игрок не подтвердил личность, он не сможет участвовать в акции.
Иногда я развлекаюсь ставками в разделе «Игры 24/7» — динамичные события, где все решается за считанные секунды. Бывает, что удача не на моей стороне. В такие моменты немного выручает кешбэк от букмекера. Это всего 5% от проигрыша, но все равно приятно вернуть часть средств.
Чаще всего участники сталкиваются с проблемами по следующим причинам:
Рекомендуем внимательно проверять условия акции и соблюдать все требования при оформлении пари.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Понятные условия
|➖ Ограничение по кэфам для отыгрыша
|➕ Участвовать могут все пользователи
|➖ Относительно небольшой процент возврата
Предлагаем изучить другие интересные предложения для игроков.
Кешбэк в разделе «Игры 24/7» от PARI — это способ частично компенсировать проигрыш. Процент возврата невелик, но иногда может пригодиться. Такой формат особенно подходит тем, кто регулярно делает ставки в этом разделе. Главное — внимательно изучить условия и соблюдать их.
Партнерский проект